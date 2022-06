Una foto de Mario Ishii en Miami se volvió viral y el municipio de José C. Paz debió dar explicaciones

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quedó envuelto este viernes en una profunda polémica, luego que una fotografía suya en una pileta de Miami, en Estados Unidos se hiciera viral. El periodista Jonatan Viale compartió la instantánea y generó un amplio debate en las redes sociales.

En medio de los cuestionamientos que emergieron, desde el municipio informaron que el jefe comunal del conurbano bonaerense había firmado distintos convenios educativos para la Universidad de José C. Paz (Unpaz), que se encuentra en su distrito, con la Universidad de Florida. No hubo mención a la fotografía en el balneario.

El intendente de José C. Paz Mario Ishii viajó la semana pasada a Miami a firmar un convenio para la UNPAZ.



En la imagen se lo ve muy concentrado en el tema.

“El intendente de José C. Paz Mario Ishii viajó la semana pasada a Miami a firmar un convenio para la UNPAZ. En la imagen se lo ve muy concentrado en el tema”, tuiteó el periodista de LN+, Jonatan Viale. La publicación en Twitter despertó de inmediato una ola de críticas. José C. Paz es uno de los distritos del Gran Buenos Aires con mayores índices de vulnerabilidad social.

Tras la viralización de la fotografía, el sitio oficial del municipio de José C. Paz publicó un artículo bajo el título “Ishii afianza lazos entre la Unpaz y la Universidad de Florida”. Allí se da cuenta que el mandatario local viajó hasta Estados Unidos como representante de la casa de estudios que se halla bajo su jurisdicción. Tomó una licencia de seis días.

“La visita de Ishii estuvo signada por la búsqueda de acuerdos en materia de educación para la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) para hermanar a la casa de estudios paceña con su par de Florida”, indicó la comuna. En esa línea, la administración local aclaró que entre los objetivos del convenio figuran “intercambio de alumnos, pasantías y becas”.

Ante la polémica, Ishii destacó las distinciones que recibió en el estado de Florida en el último tiempo. Municipio José C. Paz

Más tarde, el intendente local utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la estadía en Estados Unidos. “ Realicé un fructífero viaje a EE. UU., dónde gestioné acuerdos para hermanar a nuestra UNPAZ con la Universidad de Florida ”, escribió. Y agregó: “Me recibieron las autoridades de Miami, con quiénes siempre forjamos lazos estrechos”.

Ishii destacó así los vínculos que lo unen a la ciudad del estado de Florida. Citó que el alcalde Tomás Regalado le entregó años atrás “la llave de la ciudad”. Y también recordó que fue en ese mismo estado, donde recibió el Doctorado Honoris Causa en Administración Pública y Ética de la Cela University, una entidad privada. Fue en 2016; entonces recibió el diploma por parte del rector Gabriel Kost.

Realicé un fructífero viaje a EE. UU., dónde gestioné acuerdos para hermanar a nuestra UNPAZ con la Universidad de Florida. Me recibieron las autoridades de Miami, con quiénes siempre forjamos lazos estrechos. Años atrás, el alcalde Tomás Regalado me entregó la llave de la ciudad pic.twitter.com/nbEClxC6cx — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 17, 2022

El municipio se preocupó en afirmar, además, que José C. Paz fue elegida tiempo atrás por la Unesco como integrante de la Red de Ciudades del Aprendizaje. A su vez, señalaron que Ishii mantiene también vínculos no solo con Norteamérica, sino también con China y Japón. No obstante, omitieron referirse a la fotografía del jefe comunal en un balneario estadounidense.