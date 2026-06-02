Una funcionaria cercana a Patricia Bullrich anunció su salida del Ministerio de Salud

Mara Pérez Reynoso, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, anunció este martes su salida de la cartera que conduce Mario Lugones. A través de un posteo en la red social X, la funcionaria cercana a la senadora Patricia Bullrich profundizó en el trabajo que realizó durante su paso por el área, agradeció la confianza depositada en su persona y anticipó: “Seguiré defendiendo las ideas de la libertad”.

“Quiero comunicar que ya no me desempeño como Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación”, dice la cabeza del posteo que Reynoso hizo minutos después de las 15.

Acto seguido, enumera algunos de los avances logrados durante su gestión. “Regularizamos los procesos de adquisición de insumos y medicamentos estratégicos; establecimos una mesa federal mensual con todas las provincias para el seguimiento y diseño de la estrategia político-sanitaria en todo el territorio nacional; e incorporamos una mirada integral de la salud sexual y reproductiva, fortaleciendo la prevención de las ITS”.

Mara Pérez Reynoso, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, anunció este martes su salida de la cartera que conduce Mario Lugones Twitter (X)

“También hemos logrado reorientar el enfoque del área, dejando atrás una visión reducida exclusivamente al aborto y la anticoncepción, para abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de desarrollo de la familia, con información basada en evidencia científica y sesgos ideológicos”, completa.

En otro pasaje de su publicación, Reynoso define como un “enorme honor” haber tenido la posibilidad de formar parte de la administración Milei. “Me llevo la satisfacción de haber trabajado con convicción, profesionalismo y vocación de servicio, defendiendo la idea de un Estado más eficiente, más transparente y verdaderamente al servicio de los argentinos. Las funciones son transitorias. Las convicciones no”, resalta.

Y concluye: “Seguiré acompañando y defendiendo las ideas de la libertad desde el lugar que me toque ocupar, con la misma pasión, compromiso y esperanza que me trajeron hasta acá. VLLC”.

Mara Pérez Reynoso, exfuncionaria de la cartera que conduce Mario Lugones

La ahora exfuncionaria del Ministerio de Salud había sido designada en enero de 2024 mediante el decreto 6079, firmado por el propio Lugones. Antes de desembarcar en esa cartera, se desempeñó entre 2019 y 2025 en la Oficina de Coordinación de Diversidad y No Discriminación del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Patricia Bullrich y en el gobierno de Mauricio Macri.

En el primer posteo que figura en su perfil de Instagram, Reynoso dedica unas sentidas palabras hacia la excandidata a presidente de Pro. “Ella fue mi primera escuela. Fue quien me enseñó que la política no es un escenario, sino una responsabilidad, y que el servicio se honra con trabajo”, comienza.

“Cuando todavía era muy chica y estaba descubriendo quién quería ser, me inspiró a involucrarme, y a no mirar desde afuera. A su lado descubrí mi vocación y pasión por la política, y años más tarde, fue el honor más grande haberla acompañado durante su gestión en el Ministerio de Seguridad de la Nación”, recuerda más adelante.

La salida de Reynoso se produce en medio de las diferencias públicas que Patricia Bullrich mantiene con el oficialismo Gentileza Bolsa de Comercio de Córdoba

Y cierra: “Por eso hoy, verla seguir haciendo historia desde el Senado me llena de orgullo. Me recuerda de dónde vengo… y hacia dónde quiero ir. Te quiero, y aunque a veces me enojaba con vos, el tiempo te daba la razón".

Su salida de la funcionario se produce en medio de las diferencias públicas que la jefa de la bancada de LLA mantiene con el oficialismo. Entre los principales puntos de conflicto figuran sus cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y su rechazo al veto de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial, debido a que es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de LA NACION.