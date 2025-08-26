Una jueza federal de Rosario denunció que entraron a su casa y dejaron una intimidante señal

ROSARIO.-Una jueza federal de Rosario denunció el domingo a la noche que vivió una situación extraña e intimidante en su departamento, cuando percibió que alguien había entrado –en momentos en que ella no se encontraba en el domicilio- sin violentar la puerta y dejó algunas señales para demostrar que un intruso había estado allí, como un cigarrillo apagado en la mesada de la cocina.

La magistrada Natalia Martínez, conjueza federal a cargo del Juzgado federal número 2 de Rosario, realizó la denuncia ante el fiscal federal coordinador Javier Arzubi Calvo, y comunicó la situación a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que dispuso una custodia de Policía Federal y de Prefectura. Este caso se suma a otras situaciones “extrañas” que empezaron a enfrentar otros funcionarios de alto rango en la justicia federal, luego de que empezaran las investigaciones contra jueces de esa jurisdicción, como Marcelo Bailaque, actualmente ya no ocupa ese cargo y está detenido en su domicilio, y Gastón Salmain, que está siendo investigado en la fiscalía federal y en el Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales señalaron a LA NACION, que los investigadores detectaron que “alguien ingresó sin la llave al departamento” cuando la jueza no se encontraba. Ahora se están analizando las huellas y los rastros que se levantaron en el apartamento.

Martínez se encuentra hace menos de dos meses desempeñándose en ese cargo tras la renuncia de su anterior titular. El domingo Martínez volvió a las 20.30 a su domicilio, ubicado en la zona céntrica de Rosario, donde, en principio, no había nada que llamara la atención. No estaba ni la cerradura forzada y todo estaba en su lugar, tal cual lo había dejado al salir. Sin embargo, la mujer advirtió que alguien había entrado a su casa: una luz encendida y los restos de un cigarrillo confirmaron las sus sospechas.

El indicio del cigarrillo fue clave. La jueza no fuma. Nadie puede saber aún si se trató de un mensaje. Por lo pronto, Martínez llamó de inmediato a la Policía y a sus superiores para reportar la situación.

Por el código acusatorio, la causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de la fiscal María Virginia Sosa, con la intervención del juez de Garantías Carlos Vera Barros, que abrió una causa por intimidación y violación de domicilio. Se ordenó una inspección ocular en el departamento y el levantamiento de huellas. Los investigadores detallaron que se habrían encontrado rastros que ahora serán analizados.

Fuentes judiciales indicaron que tras enterarse de la situación, funcionarios de la Corte Suprema de la Nación se comunicaron con la magistrada para manifestarle su apoyo y disponer el refuerzo de su seguridad.

Oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, Martínez estudió derecho en la Universidad Nacional de Rosario y, tras recibirse, ingresó a trabajar en Juzgado Federal de San Nicolás en 2002 como pasante y luego trabajó en una fiscalía. En 2013 comenzó a trabajar en el Fuero Federal de la Seguridad Social y en marzo de 2019 fue nombrada secretaria del juzgado federal 3.

En 2022, tras un concurso y el respaldo de la Cámara de Senadores de la Nación, a través del decreto 643/2022, el Ejecutivo la nombró entre un grupo de conjuezas y conjueces para la provincia de Santa Fe. El 3 de julio último, por acordada 98/2025 de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, fue designada conjueza del Juzgado Federal de Rosario N°2 en razón de la renuncia –aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del 1/5/2025 de la Dra. Sylvia Raquel Arramberri.

En los últimos días, su nombre apareció en los medios de comunicación. Fue cuando rechazó las excusaciones que había firmado el juez federal Gastón Salmain, investigado por el Consejo de la Magistratura y denunciado por un fiscal por sospechas de forum shopping que le permitieron hacer lugar a reclamos millonarios en que intervinieron un selecto grupo de estudios jurídicos. Precisamente, con la difusión de esa noticia, Salmain decidió excusarse de intervenir en todas las demandas jubilatorias que tenía en su juzgado y los casos recayeron en manos de la conjueza Martínez.

Sin embargo, Martínez rechazó en durísimos términos la excusación y advirtió que de aceptar el apartamiento de Salmain “ocasionaría el colapso del fuero previsional, en el cual sus actores presentan una especial situación de vulnerabilidad”, exponiendo la gravedad del escenario que se planteaba y “las posibles consecuencias sobre la administración del servicio de justicia” que derivaría en un “vaciamiento de la jurisdicción”. Finalmente, la Cámara Federal de Rosario rechazó las excusaciones de Salmain.

Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que mintió para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso en el Poder Judicial cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1. En tanto, Marcelo Bailaque decidió renunciar a su juzgado cuando avanzaba en su contra un proceso de destitución y terminó detenido por sus vínculos con el narcotráfico y las denuncias de manipulación de causas, confesadas incluso por un arrepentido el jefe de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna.