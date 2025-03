Una ola de despidos en la industria petrolera complica a un diputado-sindicalista aliado de Milei

COMODORO RIVADAVIA.– La crisis petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge se profundiza con la salida de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, marcando un quiebre en la actividad económica de la región. La incertidumbre crece entre los trabajadores petroleros y las pymes vinculadas al sector, que dependen en gran medida de la estabilidad de la industria. En este contexto, el rol del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, fue objeto de fuertes críticas, por su decisión de votar -en este contexo- a favor del decreto de Javier Milei para avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados, lo que generó malestar entre los afiliados.

La postura de Ávila, que respondió a un pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue justificada con el argumento de que el ordenamiento macroeconómico podría beneficiar al sector. “Si yo no hiciera nada por los trabajadores que tengo acá afuera, todos amontonados, estaría esquivando la posibilidad de que vengan inversiones y podamos defender la cuenca”, sostuvo el diputado de extracción sindical, que consiguió su banca a través de Juntos por el Cambio.

Los recientes despidos y la falta de garantías para los operarios alimentan el descontento en la región. La falta de respuestas concretas genera un clima de tensión creciente, con incertidumbre sobre el futuro del empleo y la estabilidad de la cuenca. La situación se agravó con la confirmación de 290 despidos en Chubut tras la salida de Halliburton, una de las principales empresas de servicios petroleros. Tras audiencias de conciliación obligatoria, la compañía ratificó su decisión de abandonar la actividad en la cuenca y cerrar su base en Comodoro Rivadavia, dejando sin empleo a cientos de trabajadores. “La gente va a cobrar todo lo que se le debe”, aseguró Ávila, en referencia a las indemnizaciones acordadas con la empresa.

Este proceso de reconfiguración también está marcado por la retirada de YPF de Santa Cruz y su avance en la venta de activos en Chubut, con miles de empleos en riesgo. La compañía ya concretó la venta de las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido y avanza en la devolución de 10 activos en Santa Cruz, con la perspectiva de retirarse completamente a fin de año. Como resultado, se han producido alrededor de 2500 retiros voluntarios sólo en Santa Cruz, mientras que en Chubut, las empresas de servicios que dependían de YPF enfrentan un proceso de reacomodo con efectos inciertos sobre el empleo.

Jorge "Loma" Ávila accedió a una banca de diputado nacional por Juntos por el Cambio; en la imagen, con el exgobernador massista Mariano Arcioni

El impacto de estas decisiones no se limita al ámbito sindical. La salida de empresas como Halliburton y YPF implica una caída en la actividad económica regional, afectando a numerosas pymes que dependen de la industria petrolera. Comercios, proveedores de servicios y otros sectores que giran en torno a la producción de hidrocarburos también ven amenazada su continuidad. A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro de la cuenca, que enfrenta costos de extracción significativamente más altos que Vaca Muerta y una productividad en declive. Mientras en Neuquén se puede extraer petróleo con un costo de entre 4 y 5 dólares por barril, en Chubut el costo oscila entre los 25 y 30 dólares en las áreas más productivas, llegando hasta los 50 dólares en las menos rentables.

La diferencia en productividad es abismal. Mientras en la Cuenca Neuquina se obtienen 11.000 metros cúbicos diarios con apenas 200 pozos, en la Cuenca San Jorge se requieren no menos de 3.000 pozos para alcanzar el mismo volumen. La necesidad de extraer cada vez más agua junto al crudo también incrementa los costos operativos, dificultando la competitividad de la región frente a otras áreas productoras.

La discusión sobre la posibilidad de explotar recursos no convencionales en la región sigue abierta, aunque por ahora no hay certezas sobre su viabilidad. A pesar de algunos intentos de exploración, la escala y las condiciones geológicas no se comparan con las de Vaca Muerta. En este escenario, los trabajadores petroleros ven cómo se reduce el horizonte de estabilidad laboral, en un contexto donde las decisiones políticas y empresariales parecen alejarse de la defensa de la actividad en la Cuenca San Jorge. La reconfiguración del sector deja una región en la que la actividad convencional está en retroceso y donde el futuro del empleo y la economía local sigue siendo una incógnita.

Ana Tronfi Por