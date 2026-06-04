Aparecieron pingüinos muertos en la Patagonia: alerta de organizaciones ambientalistas

Vecinos y activistas ambientales reportaron la aparición de pingüinos muertos en las costas de las provincias de Santa Cruz y Chubut. Las autoridades activaron un protocolo preventivo por posible gripe aviar, tras recibir distintos avisos en las localidades de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

“Recibimos la denuncia antes del mediodía, de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas. En la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos en distintos puntos de la costa Chubutense”, comunicó al respecto el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace).

Especialistas sospechan de la posibilidad de gripe aviar en los ejemplares - Fundación Cadace

Ante este escenario y siguiendo las sospechas de los especialistas, se decidió activar el protocolo de gripe aviar, aunque los activistas ambientales aclararon que la medida tiene un carácter estrictamente preventivo, y por el momento no existe un diagnóstico confirmado sobre las causas del fenómeno.

La institución también notificó de forma inmediata a los organismos correspondientes: el Consejo Agrario Provincial, la Dirección de Fauna de la Provincia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y las intendencias locales para coordinar el monitoreo de las playas afectadas.

La organización ecologista pidió, además, cautela a los habitantes de la región y difundió una serie de pautas para evitar riesgos sanitarios en las zonas costeras: el pedido principal es no acercarse a ningún ave muerta en las playas y controlar que los animales domésticos no caminen sueltos por los sectores afectados para evitar que olfateen o muerdan los restos.

Se recomienda no acercarse a los animales muertos - Fundación Cadace

Las restricciones también alcanzan a los pescadores, a quienes se les solicitó revisar los alrededores antes de iniciar sus actividades habituales.

Los encargados del seguimiento ambiental pidieron la colaboración de toda la comunidad para poder mapear los casos mediante fotografías tomadas a distancia y la ubicación geográfica precisa, a la que se puede acceder fácilmente con un teléfono celular.

La gripe aviar y su peligrosidad

El contagio de la gripe aviar en los animales puede ser identificado a través de sus síntomas más comunes, que suelen ser la falta de apetito, la descoordinación motriz y el plumaje erizado en el caso de las aves.

“El contagio humano es infrecuente y se transmite por contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados a través de secreciones respiratorias, heces, plumas y superficies contaminadas. No existe transmisión sostenida entre personas en escenarios ambientales habituales”, explicó el ministerio de Salud sobre la contagiosidad para las personas.