Uno por uno, quiénes son los jueces de la Cámara Federal reformulada por Milei y Mahiques

El gobierno de Javier Milei completó hoy en el Senado su estrategia para refundar la Cámara Federal, un tribunal muy relevante para que avancen a juicio o se caigan los casos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios. La Cámara Federal quedará conformada con magistrados que en su mayoría tienen buen diálogo o son cercanos al Gobierno.

La Cámara Federal, que tiene dos salas con tres camaristas en cada una, está aún incompleta porque el histórico camarista Martín Irurzun cumplió 75 años y no logró que el Gobierno enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo. Irurzun judicializó su caso, pero con pocas chances de prosperar.

El Senado aprobó las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, lo que forzará la salida de Leopoldo Bruglia, juez de la Sala I que llegó a ese lugar trasladado hace 10 años.

Por eso es que los cinco lugares de la Cámara Federal ahora están ocupados por Bertuzzi, Yadarola y Mariano Llorens en la Sala I y Eduardo Farah y Roberto Boico en la Sala II. Si hay desacuerdos, deberán llamar a un integrante de la otra sala para desempatar.

Es parte de la refundación de Comodoro Py que se propone el ministro Juan Bautista Mahiques, con cambios en la Justicia Federal de primera instancia y achicando la Cámara Federal de Casación Penal.

Pablo Bertuzzi

Recusación presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti Télam

Bertuzzi tiene 56 años, estudió en la Universidad Católica Argentina (UCA) e ingresó en la justicia federal como meritorio. Ocupa la vocalía de la Sala I desde 2018, adonde llegó por un traslado dispuesto durante la gestión del ministro de Justicia macrista Germán Garavano.

Antes se desempeñaba en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. En 2010, Cristina Kirchner lo trasladó al Tribunal Oral Federal 4 (el de la causa Ciccone) y en 2017 Mauricio Macri lo trasladó a la Sala I de la Cámara Federal.

Sus fallos contrarios a los intereses de Cristina Kirchner en causa de corrupción hicieron que el kirchnerismo lo pusiera en la mira, junto a Bruglia, e impulsara su remoción.

Bertuzzi respaldó la continuidad del caso Cuadernos y de las causas por cartelización de la obra pública, y ratificó el procesamiento de Cristina Kirchner por el uso de aviones oficiales para llevar bienes personales al sur, entre otros fallos.

El proceso de remoción en su contra se judicializó y el 3 de noviembre de 2020, en el “fallo Bertuzzi”, la Corte Suprema estableció que un traslado no equivale a un concurso y que los cargos debían cubrirse conforme al reglamento, aunque dispuso que él y Bruglia siguieran provisoriamente hasta que se sustanciaran los concursos.

Los camaristas acudieron a tribunales internacionales pero, en el medio, Bertuzzi cambió su estrategia: se presentó al concurso, logró que el Consejo de la Magistratura elevara su pliego al Poder Ejecutivo y que Mahiques y Milei enviaran nuevamente su pliego al Senado, donde hoy obtuvo un nuevo acuerdo.

Bertuzzi había quedado lejos del primer lugar en el concurso: ocupó el puesto 13 y luego 21, tras las impugnaciones, pero escaló hasta el sexto lugar después de la entrevista personal.

El kirchnerismo votó en contra de su pliego en el Senado.

Pablo Yadarola

El juez Pablo Yadarola

Es titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, un fuero especializado en delitos complejos que afectan el orden financiero, económico, fiscal y aduanero, como el contrabando, donde los jueces suelen pasar inadvertidos.

Pero no es el caso de Yadarola, un amigo personal del ministro Mahiques. Su nombre se ganó la atención pública cuando se supo que acompañó a Mahiques y a su padre, el camarista Carlos Mahiques, a un viaje a Lago Escondido, con ejecutivos de Clarín, funcionarios y un agente de inteligencia.

Yadarola se recibió de abogado en la UBA e hizo carrera judicial desde joven: su primer cargo lo consiguió en 1997, en el juzgado nacional de instrucción criminal 3. Con el juez Sergio Torres, entonces en Comodoro Py, ascendió hasta secretario.

Por su juzgado pasó el caso de la valija de Antonini Wilson, con casi 800.000 dólares llegados de Venezuela en 2007, donde procesó a Julio De Vido y a Ricardo Echegaray. En 2019 ordenó la incautación de bienes millonarios, entre ellos la Ferrari F355 Spider de Maradona.

Hoy tiene entre manos un expediente incómodo para el Gobierno, pues investiga las presuntas irregularidades en el arribo del avión privado de Leonardo Scatturice, por el que los fiscales sostienen que diez valijas entraron al país sin control aduanero. El caso no tuvo avances significativos en meses.

En tribunales lo describen como formal, reservado y celoso de su trabajo, con fuerte autoestima profesional. Logró unanimidad en el Senado, sin votos en contra.

Roberto Boico

Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner Archivo

Es el único integrante actual del tribunal designado bajo un gobierno peronista y el único con origen en el ejercicio de la profesión, no en la carrera judicial. Abogado constitucionalista, profesor universitario, fue integrante de Justicia Legítima. También fue defensor de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. También patrocinó a Madres de Plaza de Mayo.

Durante los gobiernos de Cristina Kirchner integró las listas de jueces subrogantes aprobados por el Senado y en esa condición llegó a ocupar una vocalía en la Cámara de Casación.

Su llegada a la Cámara fue por concurso. Había quedado segundo en la terna elevada por el Consejo, detrás de Diego Amarante y por encima de Alejo Ramos Padilla. Pasó sin cuestionamientos la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos que presidía la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti. Alberto Fernández envió su pliego en febrero de 2021.

El Senado lo aprobó el 11 de marzo de 2021 con el voto del oficialismo y el rechazo de parte de Juntos por el Cambio, que le cuestionaba su alineamiento con el kirchnerismo.

Es muy cercano a Irurzun. En diciembre de 2021, cuando Llorens desplazó a Irurzun de la presidencia, Boico se abstuvo en la elección de autoridades. Hoy quedó como el juez más identificado con el kirchnerismo en la Cámara Federal.

Eduardo Farah

La corte suprema homenajeó a los jueces de las juntas militares tras cumplirse el 40 aniversario. Dr Eduardo Farah Santiago Filipuzzi

Farah también hizo carrera dentro del Poder Judicial, al que ingresó en 1985, y llegó a la Sala II de la Cámara Federal en 2008. Durante ocho años también subrogó en la Sala I junto a Eduardo Freiler, destituido por mal desempeño, y Jorge Ballestero, que se jubiló tras el fallo de Oil Combustibles. Por la Sala I pasó en esos años la gran mayoría de las causas que involucraban al kirchnerismo.

Su salida fue en 2018 con el macrismo, en medio de la avanzada del macrismo por su voto en el caso Oil Combustibles, que permitió la excarcelación de Cristóbal López. Desde allí ocupó a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego uno de la jurisdicción de San Martín.

Su regreso a la Cámara Federal fue consecuencia directa del fallo Bertuzzi, de 2020: cuando la Corte sostuvo que todos los traslados debían considerarse transitorios, Farah pidió al Consejo ser repuesto. El decreto 53/2021, firmado por Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo, dispuso su reintegro. Se lo etiquetó como cercano al kirchnerismo porque el peronismo lo repuso, pero hoy tiene otro perfil, más ligado a un juez de carrera reposicionado por la coyuntura. Prefiere mantener un bajo perfil.

Mariano Llorens

Mariano Llorens en su despacho de Comodoro Py Fabián Marelli

Efusivo y vehemente al argumentar, Llorens tiene actividad gremial en la Asociación de Magistrados y es el juez con más poder institucional de la Cámara Federal. Habla con abogados y legisladores de todo el arco político.

Nació el 25 de marzo de 1967 e inició su trayectoria en el Poder Judicial a los 18 años, como meritorio. Llegó a secretario del Tribunal Oral en lo Criminal 26. También trabajó en la justicia federal de San Martín y en la Cámara Civil.

Llegó a la Cámara Federal el 12 de junio de 2018, a partir de un concurso que había comenzado con Cristina Kirchner y terminó durante el gobierno de Macri, que lo designó.

En noviembre de 2021 fue elegido vicepresidente primero de la Asociación de Magistrados por la lista Bordó, que representa a los sectores más tradicionales de los tribunales y que se enfrentó a la lista Celeste, más cercana al peronismo.

En 2021 tomó el control de la Cámara Federal como presidente y desplazó a Irurzun, lo que generó rispideces internas en el tribunal. Volvió a ser designado presidente en 2025.

Es duro en sus fallos contra el kirchnerismo. Intervino en la causa de la ruta del dinero K, en el atentado contra Cristina Kirchner y en el espionaje ilegal a dirigentes, gremialistas y periodistas durante el gobierno de Macri. Votó en minoría por el desafuero y la detención de Cristina Kirchner cuando presidía el Senado, y también por su indagatoria. Firmó el sobreseimiento de Macri en la causa por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.