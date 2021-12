Vecinos de Esteban Bullrich lo homenajearon en su casa, tras la emotiva despedida en el Congreso

Esteban Bullrich se despidió del Congreso entre lágrimas y su adiós se permeó en la sociedad, rompiendo las barreras de la grieta. Tan es así que espontáneamente un grupo de vecinos de la casa en la que se está quedando en estos días fue a homenajearlo.

Vecinos de Esteban Bullrich lo despiden con el Himno nacional

“Queridos vecinos, todos coincidimos con lo que dio a nuestro país, se me ocurre cómo hacerle un pequeño homenaje representando al pueblo argentino. ¿Les parece juntarnos a las 19 a cantar el himno en su casa?”, escribió una persona en un mensaje que se difundió vía WhatsApp y que se materializó con un cálido gesto al ahora exlegislador.

Esteban Bullrich agradece a vecinos las muestras de afecto

En el momento en que se cantó el himno, tal como se ve en los videos, Bullrich se bajó de un auto y emocionado se acercó a la gente. Entonces, se apoyó en una imagen de la Virgen María. “Sos un grande, Esteban”, se escuchó decir a una de las mujeres presentes. El cántico se dio entre aplausos e innumerables “gracias”, palabra que fue repetida varias veces por los vecinos autoconvocados.

Una multitud se reunió espontáneamente para homenajear a Esteban Bullrich

Al momento de renunciar a su banca, el exsenador brindó un sentido discurso en el que dijo: “La realidad me impone esta decisión y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar la realidad”. Y en otro tramo, reflexionó: “Aunque no me corresponde a mi hacerlo, me gustaría que se recordara de mi paso por este Cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo”.

Así fue el emotivo homenaje a Bullrich

Vecinos cantan el himno en homenaje a Esteban Bullrich