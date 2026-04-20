Lilia Lemoine, sobre la interna en LLA: “Démonos con todo ahora”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, dijo que es preferible darse “con todo” ahora y no en 2027, luego de la interna que explotó en redes sociales alrededor de la figura de Sebastián Pareja, el armador político de LLA en la provincia de Buenos Aires, cercano a Karina Milei y a los Menem.

El propagandista del Gobierno, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, había invitado a hacer lo mismo el viernes: “Las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral”. Lemoine sostuvo esta noche, por LN+, que coincide con él en eso. “Démonos con todo ahora”, afirmó la diputada en La Cornisa, el programa de Luis Majul.

“Es una discusión que pueden tener dos personas que opinan distinto en algunas cosas. Nos permitimos decírnoslo y está genial, porque además no estamos hablando de una cuestión irreconciliable, estamos hablando de ideas, de formas, de opiniones y lo hacemos a cielo abierto”, sostuvo Lemoine.

Y agregó: “Algunos dirán que los trapitos sucios se tienen que lavar en casa. Eso es lo que hace el kirchnerismo, lo que hace el Pro y lo que hacen los radicales. Nosotros no, somos diferentes. Además, como bien dijo Dan, démonos con todo ahora, resolvamos las cosas".

Por otra parte, sostuvo que no puede ser una disputa por espacios de poder porque “Dan no es funcionario, no quiso ser candidato”.

Este capítulo de la interna dentro del oficialismo comenzó con la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei.

En ese marco, Parisini cruzó a Lemoine por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja deben “dejar de seguir” al Presidente. La respuesta del referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo apuntó a señalar que ella no tiene “potestad para echar a nadie”.

Así discutía Lemoine con el Gordo Dan en redes sociales el viernes por la noche

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan, en la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón, me cansé”, escribió el viernes Lemoine. Antes, le había pedido al Gordo Dan que deje de seguir a Milei si no está de acuerdo con Pareja, “porque es él quien lo banca”.

Esta noche, Lemoine reflotó el tema.

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