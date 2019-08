Análisis de Laura Zommer en LN+ 08:44

Luego de la victoria en las PASO, Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, se refirió al aborto en una entrevista y dijo que su postura es que primero se debe despenalizar para que, como mínimo, no sea más clandestino. En ese contexto, sostuvo que "hay muy poquitos" casos de condenas por aborto. ¿Qué muestran los datos?

En 2016 (último año disponible), el informe anual del Registro Nacional de Reincidencia señala que hubo 13 condenas por aborto en el país. Esto representa una proporción muy baja sobre el total de delitos: en 2016, de acuerdo con ese informe, se dictaron 55.070 sentencias condenatorias por todos los tipos de delitos. Es decir que los abortos representan el 0,02% de las condenas dictadas. Si se miran años anteriores, las cifras también son muy bajas.

Este número también es bajo si se analizan las estimaciones de abortos que se realizan en el país. Como es algo clandestino no hay números oficiales, pero estimaciones de especialistas sostienen que se realizarían cerca de 500 mil abortos en el país por año.

El aborto está penalizado desde 1921, cuando se sancionó el Código Penal de la Nación. Hay tanto para la mujer que aborte, como para la persona que provoque el aborto. En 2012, la Corte Suprema firmó el fallo FAL, que establece, en línea con lo que plantea el Código de 1921, que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, los casos en los que está en peligro la vida o la salud de cualquier mujer, no es punible. Es decir, en estos casos no se puede sancionar ni a la mujer ni a la persona que cause la interrupción del embarazo.

