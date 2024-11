Vialidad | Cristina Kirchner se suma a Carlos Menem en el historial de expresidentes condenados por la Justicia

En diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 la condenó a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad, Cristina Kirchner se convirtió en la segunda mandataria desde el retorno de la democracia en ser condenada por la Justicia. La precedía el expresidente Carlos Menem, con dos mandatos consecutivos entre 1989 y 1999, quien fue condenado por la Justicia en tres causas distintas.

Con el fallo que la sala 4 dio a conocer hoy, tras revisar la condena del TOF 2, Cristina Kirchner también compartirá con el riojano el estigma judicial de tener una condena confirmada por un tribunal de alzada . Con todo, las aspiraciones políticas de uno y otro mandatario no fueron diezmadas por los problemas en los tribunales. El proyecto de ley de Ficha Limpia -con dictamen aprobado- podría modificar no obstante la necesidad de contar con sentencia firme para no poder ser candidato.

A Carlos Menem lo aquejaron múltiples frentes en la Justicia, pero solo en dos de ellos su condena estuvo ratificada por la Cámara de Casación.

En el expediente conocido como “sobresueldos”, en el que se investigó su actuación en la organización de un esquema de sobresueldos con fondos de la SIDE que se extendió por casi una década, el TOF 4 lo encontró culpable –junto al ministro Domingo Cavallo y otros funcionarios- del delito de peculado y lo condenó a cuatro años y medio de cárcel.

Carlos Menem fue condenado a siete años de prisión por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia Archivo

En octubre de 2018, Ángela Ester Ledesma, Ana María Figueroa, integrantes de la sala II de la Casación, confirmaron por mayoría la condena contra el expresidente. El juez Eduardo Rafael Riggi, por su parte, votó en disidencia al considerar que se había vulnerado el derecho de todos los imputados a ser juzgados en un “plazo razonable”. Los hechos investigados se dieron entre 1991 y 1999.

A su vez, el expresidente Menem fue condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, en medio del conflicto bélico que ambos países mantuvieron con otras naciones en los primeros años de la década del 90. En 2011, luego de 16 años de investigación, el tribunal oral en lo Penal Económico número 3 absolvió al riojano junto a otros 17 acusados, entre los que se encontraba su asesor Emir Yoma y el exministro de Defensa Oscar Camillión.

En 2013 la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignanila, revisó el fallo, revocó la sentencia y condenó a Menem por contrabando agravado. Le ordenó al TOF que fijara una pena contra el expresidente. Fueron 7 años de prisión.

La Casación rechazó los recursos presentados por la defensa del expresidente y en 2017 confirmó la condena. No obstante, el riojano no quedó detenido: le quedaba la apelación a la Corte y, siendo senador nacional por la “Alianza Frente Popular Riojano”, contaba con el blindaje de los fueros parlamentarios.

En 2018, la Corte ordenó que otra sala de la Casación revisará el fallo, y pese a las diferencias que surgieron entre Riggi, Carlos Mahiques y Liliana Catucci, los jueces coincidieron en absolver a Menem al entender que hubo un “exceso temporal” para resolver las condenas.

Domingo Cavallo y Carlos Menem en la Quinta de Olivos, en tiempos de convertibilidad LEONARDO CAVALLO

En 2019, el riojano fue encontrado culpable por el TOF 2 por la venta irregular de un predio a la Sociedad Rural, en 1991. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini le fijaron la pena de 3 años y 9 meses de prisión.

Sin embargo, nueve meses después, la sala III de Casación sobreseyó por mayoría al expresidente al entender que, luego de 28 años de la operación, habían pasado los “plazos razonables” para juzgarlo.

Catucci y Riggi fallaron una vez más en favor del riojano. Por su parte, Juan Carlos Gemignani, en soledad, planteó la “imprescriptibilidad” de los delitos de corrupción y rechazó los recursos de la defensa.

Democracia intermitente

Si bien fueron juzgados en democracia, distintos militares fueron encontrados culpables por los delitos cometidos durante el ejercicio de su presidencia antes de 1983.

Leopoldo Fortunato Galtieri, al frente del Ejecutivo entre 1981 y 1982, fue juzgado en 1986 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y encontrado culpable por su “negligente” conducción en la Guerra de Malvinas. Galtieri recibió una condena de 12 años de prisión, pero fue beneficiado por un indulto de Carlos Menem (Decreto 1005/89): quedó absuelto y se le restituyó su grado de teniente general.

Armando Lambruschini, Leopoldo Galtieri, Orlando Agosti, Jorge Videla, Rubens Graffigna, Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Eduardo Viola y Emilio Massera, en el juicio a las Juntas Militares(1985). Foto: Archivo Telam/lra

Un año antes, el juicio a las juntas condenó a los militares Roberto Viola y Jorge Rafael Videla a 17 años y prisión perpetua, respectivamente, por violaciones a los derechos humanos en los últimos años de la dictadura militar. Ambos fueron alcanzados por los indultos presidenciales del riojano, los cuales serían declarados inconstitucionales por la Corte Suprema en 2010. Viola falleció en 1994 y Videla en 2013.

Algunos casos sin condena

En 2019, el expresidente Menem quedó absuelto por el TOF 2 en la causa que lo investigaba por un presunto encubrimiento en la voladura de la Amia en 1994. Fue tras un juicio oral que se extendió por más de tres años.

Por su parte, el exjefe del Estado Fernando de la Rúa quedó absuelto en la causa más significativa que enfrentó: la investigación por las coimas en el Senado. El expediente se inició con una confesión de Mario Pontaquarto: el ex secretario parlamentario aseguró haber pagado sobornos en la Cámara alta para motorizar la ley de flexibilización laboral. La justicia absolvió al expresidente De la Rúa en diciembre de 2013.

