Víctor Hugo Morales criticó la Ley Bases, Martín Menem le dijo “careta, resentido” y el periodista redobló: “Típico de la mafia de Magnetto”

Escuchar

La media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados sigue a flor de piel y continúan los cruces entre quienes la apoyan como una herramienta para el gobierno de Javier Milei y quienes la consideran un paso atrás en derechos adquiridos. Uno de ellos es el periodista Víctor Hugo Morales quien compartió un video con duras palabras para los legisladores que votaron a favor. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Martín Memen, salió al cruce y aseguró que es un “careta” que habla en “nombre del pueblo”.

El lunes durante la extenuante sesión en Diputados, Morales difundió un video en redes sociales con su opinión sobre las modificaciones que promovió La Libertad Avanza, pero en especial disparó contra referentes del peronismo y del radicalismo que apoyaron al Gobierno. Habló de “la peor traición que uno puede concebir contra el pueblo”.

“La gente de Milei, está bien, están en lo suyo, son eso, no les importa el pueblo, les importa la elite, las corporaciones, Washington, las ganancias, el beneficio. Siempre lo han dicho, pero ¿los otros? Un [Miguel Ángel] Pichetto, que se ha llamado peronista; [Rodrigo] De Loredo que se esconde dentro del radicalismo. Qué va a ser radical un tipo que no dio quorum para la reforma universitaria. Le dijeron amén a las reformas del Estado”, consideró.

APUÑALARON AL PUEBLO POR LA ESPALDA

Hoy en la Cámara de Diputados se puso en marcha la peor traición que uno puede concebir contra el pueblo.

Una vez más volvió a ganar el poder real gracias a los diputados que le metieron una puñalada trapera a los argentinos.#Diputados pic.twitter.com/lsfz87eAFs — Víctor Hugo Morales (@VHMok) April 30, 2024

En ese sentido, mencionó a la militancia que se “apiñaba” frente al Congreso con “el sueño de que con su presencia puedan modificar el voto” de los legisladores. “Esto no ocurre, no tienen compasión. En la mafia de Clarín no dicen nada. Solo dicen que Milei está chapita, pero les está sirviendo muchísimo”, indicó y concluyó: “Es una traición que duele en el alma. Caminaron al lado del pueblo y cuando se distrajo le metieron la puñalada por atrás. Verdaderos traidores”.

Más tarde ese mismo día, durante una entrevista en la señal TN, tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal que se demandó casi 30 horas en Diputados, Martín Menem reaccionó a los dichos de Morales y criticó su relación con el kirchnerismo.

“Me molestan los caretas. Mirale el reloj que tiene puesto”, señaló. “¿Desde dónde está hablando? ¿Acá o Nueva York? Los grandes caretas son los que hablan en nombre del pueblo y durante 20 años se les cagaron encima ”, arremetió.

En TN le hicieron hablar a Martín Menem de mi. Típico de la mafia de Magnetto: destruir a través de otras voces.



El reloj de 35 dólares lo muestro mañana. ¡Pero la trampa es siempre la misma! Si estás bien tenés que pensar mal. Solo si estás mal podés pensar bien.… pic.twitter.com/xt12h7yedQ — Víctor Hugo Morales (@VHMok) May 1, 2024

“Se quejan de la política y han defendido un modelo que fracasó de punta a punta. Eso fue el kirchnerismo. Hoy está en retirada. Lo estamos viendo, es una fuerza que se va achicando y desgranando. Habla desde un lugar de resentimiento”, aseveró el funcionario riojano.

Sin embargo, horas más tarde, el periodista redobló la apuesta y cargó contra Menem. “En TN le hicieron hablar a Martín Menem de mi. Típico de la mafia de [Héctor] Magnetto: destruir a través de otras voces ”, dijo y se refirió a su reloj: “El reloj de 35 dólares lo muestro mañana. ¡Pero la trampa es siempre la misma! Si estás bien tenés que pensar mal. Solo si estás mal podés pensar bien”.

LA NACION