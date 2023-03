Victoria Tolosa Paz apuntó a Belliboni en la previa de los tres días de acampe piquetero

escuchar

En la previa de una nueva protesta de la Unidad Piquetera que comenzará este lunes a las 15 e incluirá un acampe, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, volvió a cargar contra el líder del Polo Obrero y cara visible de las movilizaciones, Eduardo Belliboni. Además de acusarlo de “usar a la gente pobre” con fines políticos, lanzó: “Que haga una fila en la 9 de Julio que le validamos la identidad”. Fue en respuesta a las quejas del referente social por las supuestas “bajas” en el programa Potenciar Trabajo. Es que desde la cartera que conduce la platense insisten en que si los titulares completan los datos, se les restituirá el pago completo de este beneficio.

“Le pido a Belliboni que en lugar de hacer el acampe, y exponer a los niños y a las niñas, haga una fila grande en la 9 de julio que nosotros le validamos la identidad uno por uno. Haríamos más rápido que en tres días de acampe”, sostuvo en Radio 10 Tolosa Paz, quien consideró: “De fondo la discusión es otra, es una discusión política que la tenemos que dar en las urnas, no usando a la gente más pobre”.

Así, la ministra ladera del presidente Alberto Fernández aclaró que el proceso de ratificación de datos de los beneficiarios para continuar con el cobro del plan se hace desde noviembre y enfatizó en que “el único camino” es realizar ese proceso para mantenerse como destinatarios de la ayuda social. “La única zona exceptuada es el Impenetrable en Chaco por las características, donde con Coqui [por el gobernador Jorge Capitanich] mano a mano estamos tratando de cumplir con eso. El resto del país tiene que hacer la validación”, dijo tajante la funcionaria que se mostró inamovible frente a los reclamos que los piqueteros depositarán en el centro porteño esta semana.

“Le sigo diciendo a Eduardo Belliboni que el camino es sentarse en el Ministerio y traer a las personas que no han validado la identidad. Arrancamos el 22 de noviembre, se cumplen cuatro meses, más de 93% de las personas validaron sus datos, solo 7% no lo han hecho. Cuando le digo a Belliboni que venga y que traiga a las personas que no han podido hacerlo es que en vez de movilizarlos, hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste; que organice a su gente y la traiga a la puerta del ministerio, que tenemos todas las herramientas para hacer la validación de datos”, insistió Tolosa Paz e incluso lo chicaneó: “Si él encontrara a los más de 10.000 titulares que no encuentra, estaría resuelto este punto de conflicto”.

“Buena alumna del ajuste”

En la última jornada piquetera, los referentes de las organizaciones de izquierda que confluyen en estas movilizaciones -incluso desde que Daniel Arroyo era titular del área- se mostraron disgustados de que la ministra no los recibió en la sede de su cartera, ya que había hecho un viaje a Entre Ríos.

Así convocaron al acampe desde las organizaciones de izquierda Unidad Piquetera

Para esta nueva instancia de protesta, dijeron que Tolosa Paz “se muestra satisfecha por las bajas del Potenciar Trabajo”, ya que quiere “mostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) lo buena alumna que es del ajuste”. Asimismo, se quejaron por la inflación y por la “destrucción” del salario, la jubilación y los ingresos fijos.

Bajo esos motivos, el acampe se extenderá desde esta tarde hasta el miércoles 15 de marzo. “En la Ciudad vamos a la puerta de Desarrollo a pedir una vez más una reunión con la ministra y no nos vamos hasta que no nos reciba”, advirtieron.

LA NACION