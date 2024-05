El Gobierno denunció a Tolosa Paz por comprar 12 millones de kilos de yerba “de bajísima calidad” y la exministra le respondió

Escuchar

El Gobierno denunció a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz por la compra de 12 millones de kilos de yerba de “bajísima calidad” por más $18.000 millones “sin garantizar la seguridad y los controles sanitarios correspondientes”. La también diputada nacional de Unión por la Patria (UP) explicó cómo se hizo la adquisición de esos alimentos y adjuntó documentos.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informaron a LA NACION que el gobierno anterior aprobó la “licitación en cuestión por una suma total de $18.240.700.000 sin garantizar la seguridad y los controles sanitarios correspondientes″. Además, se hizo “a favor de empresas ignotas en el mercado yerbatero que comercializan marcas prácticamente desconocidas y de pésima calidad (Sierras del Imán y el Buen Ojo) y sin pasar por el control del Instituto Nacional de la Yerba Mate”.

En ese sentido, Capital Humano detalló que “de informes realizados por especialistas en la materia, se observaron en las muestras de la yerba mate referida lo siguiente: estomas, parénquima lagunoso, dursas y células anexas poligonales características de Ilex Paraguariensis, presencia de vasos espiralados, pelos largos afilados y cristales de oxalato de calcio, por lo que las mismas no se ajusta a los parámetros establecidos por la norma IRAM aplicable” . De acuerdo a las mismas fuentes, “la yerba mate en cuestión es la que se encuentra por miles de toneladas, dentro de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social tanto en Villa Martelli como en la Provincia de Tucumán”.

Las críticas de Tolosa Paz se dieron en el marco de la polémica por las 5000 toneladas de alimentos retenidos en depósitos, una gestión a cargo de la cartera de Capital Humano. “Una supuesta denuncia de un supuesto gobierno. Le aviso, Presidente Javier Milei, que hoy ya hizo RT dos veces de la misma noticia. Se le nota mucho”, comenzó la exfuncionaria de la administración de Alberto Fernández.

“¿De verdad creen que van a tapar con estas ’denuncias’ el papelón que están haciendo de cara a la sociedad con el manejo de la Asistencia Alimentaria en Argentina?”, agregó con respecto a la polémica que se desató por los alimentos retenidos que derivó en la renuncia del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre.

Tras ello, brindó detalles de cómo fueron las compras en su gestión. Según la exministra, mientras estuvo frente a la cartera de asistencia social, compró “12 millones de kilos de yerba” y distribuyó “9 millones”. “¡Menos mal! Ahora creo que deberíamos haberla entregado en su totalidad a la gente que la necesita y la valora”, agregó a través de un largo mensaje en su cuenta de X.

“¿Le preocupa saber cómo se hace una licitación?, y en particular, ¿tiene alguna duda sobre la compra de la yerba? Lo ilustro, quizás sea un material que ayude a su gabinete. No conozco qué piensan denunciar. La adjudicación de la compra se encuentra en su totalidad dentro del valor de precio testigo de la Sigen (recordar que la Resolución Sigen 36/17 dice que el precio máximo adjudicable es Precio Testigo+10%). Las empresas que obtuvieron la adjudicación no registraban deudas en AFIP contando con Certificado Fiscal habilitante e inscriptas sin ninguna restricción en el Registro de Proveedores. Son empresas con objeto comercial y social de carácter alimentario”, argumentó.

Le dejo mi publicación del 4 de Abril pasado, por si no la vio. 👇https://t.co/ExJnZW2hA9 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 31, 2024

Luego, continuó: “Le cuento primero sobre el INYM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate… ¡Sí, el mismo que usted quiere hacer desaparecer con el DNU 70! El mismo INYM del cuál quiere colgarse ahora su Ministra en una gacetilla de prensa en la que anticipa una denuncia que no hizo, refiriéndose a fiscalizaciones realizadas por el Instituto en licitaciones que no fueron durante mi gestión. Son muy desprolijos. ¿Se dan cuenta que están tomando informes del pasado sobre productos que yo no compré y falsificando su valor documental y quieren que parezca que se refieren a la yerba que yo sí compré?”

En ese marco, explicó que los alimentos están aptos: “Firmé el 23 de agosto de 2023 un convenio por medio del cual se comunicó a dicho Instituto la preadjudicación y la adjudicación para que evalúen los lotes y el producto en origen antes de la salida hacia los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social. Recibida la mercadería en los depósitos del MDS se remite muestra de cada lote al Instituto Nacional de Alimentos de la Anmat. Los lotes que se encuentran en los depósitos, que su gobierno se niega a distribuir, fueron evaluados por el INAL ¿Sabe lo que es? Le cuento: es el Instituto Nacional de Alimentos. Fueron validados, y por lo tanto, poseen aptitud para el consumo humano y cumplen con el código alimentario argentino”.

“Usted denuncie, no tengo problema, pero mientras, ocúpese de gobernar y de repartir rápido la yerba y los demás alimentos. Se les van a vencer y sería una lástima”, cerró la exfuncionaria.

Horas antes, Tolosa Paz había apuntado contra Pettovello, por los alimentos que no se distribuyeron. “No solamente miente el presidente Javier Milei sino también a los ministros. La cantidad de contradicciones para tratar de ocultar todo esto. Buscan un fusible rápido para escapar de lo que ya no tienen forma de escapar”, indicó la exfuncionaria sobre la expulsión de Pablo de la Torre del Ministerio.

En diálogo con Re FM 107.3, agregó: “Es algo muy nuevo para nosotros que un gobierno nuevo tome la decisión de que se pudran los alimentos. Da mucha tristeza”.

“Estamos ante una ministra que tiene un nivel de incapacidad y crueldad nunca visto en 40 años de democracia. Nadie se animó a esto, tener el corazón congelado ante el dolor y el hambre en la Argentina. Espero que pueda conectar con el dolor y entregar los alimentos”, finalizó.

La postura del Gobierno

Desde la cartera, el jueves emitieron un comunicado en el que notificaron que iniciarían de forma inminente los giros de alimentos que están por vencerse, en un trabajo coordinado con el Ejército. Eso implicó un movimiento discursivo del Ejecutivo, que hasta ese momento aseguraba que los productos estaban destinados a catástrofes o situaciones de emergencia al que, de todas formas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó bajarle el tono.

El depósito sobre Roca, en Villa Martelli.

“El cronograma de entregas no está definido. Es un proceso normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. La primera fecha es el 7 de julio, un lote menor de alimentos. Luego hay un lote un poco más grande, que tiene fecha el 30 de julio; y después hay otro menor, el 1 de agosto. Eso es leche. De harina, comienzan a vencer el 25 de julio. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. Efectivamente no está el cronograma, pero hay margen. Va a pasar siempre que estén por vencer. No se van a repartir por repartirse, están destinados a emergencias. Las asistencias alimentarias a comedores van por otro carril, que no es el de estos alimentos que son noticia en estos últimos días”, indicó el vocero.

