Victoria Tolosa Paz, la más “albertista” del Gabinete y nuevo “pararrayos” mediático de Fernández

Victoria Tolosa Paz terminó de subir definitivamente su perfil en el enfrentamiento interno del Frente de Todos. El viernes, en Mar del Plata, reclamó al ministro Eduardo Wado de Pedro que “aclarara” si había acusado al presidente Alberto Fernández de carecer de “códigos”. Y reclamó a los funcionarios kirchneristas que definan si están “adentro o afuera”.

Con una sonrisa inamovible, la ministra invitó a “dar un paso al costado” a los funcionarios incómodos. Fue la aplicación de “ pararrayos de Alberto ” que usan miembros del Gabinete para explicar su papel en la interna entre Fernández y el kirchnerismo.

Antes había sido protagonista de la suspensión de casi 155 mil planes Potenciar Trabajo después de que esos beneficiarios no revalidaran sus datos. Por esas horas, Tolosa Paz se mostró segura de que no habría reclamos de las organizaciones frente a la decisión tomada y conversada con Fernández. Eso, a pesar de la resistencia que algunos dirigentes de las organizaciones, incluso las oficialistas, deslizan tanto en público como en privado. Hay críticas, pero reconocen diálogo con la ministra.

Su perfil hiperactivo, que la muestra en actos por distintos puntos del país, y su presencia cada vez más cercana a Fernández, alimentan los rumores sobre una posible candidatura a la vicepresidencia. “ No hay ninguna propuesta ”, se despegó Tolosa Paz en diálogo con LA NACION.

Durante nuestro recorrido por Mar del Plata recorrimos diversos proyectos productivos barriales y familiares. Entre otros, conocimos la Huerta agroecológica Fortaleza María, en el barrio La Herradura. pic.twitter.com/FcoPmwRjkK — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 27, 2023

“ Victoria es una ministra albertista , obviamente. Alberto está en campaña de hecho no llama la atención que suba el perfil ella también. Está acompañando esa imagen de hiperactividad que quiere transmitir Alberto y con la que está haciendo una recorrida en el país”, definió una fuente del kirchnerismo duro.

Con el @MovimientoEvita acompañamos al presidente @alferdez en la voluntad de producir más y mejor. Junto a la secretaria nacional de Deportes @inesarrondo recorrimos diversos proyectos de integración urbana y agricultura familiar. pic.twitter.com/d4qJ57jIlJ — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 27, 2023

Santoro, Massa, Kicillof, Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz en el búnker del Frente de Todos en Chacarita Rodrigo Néspolo

La relación de confianza entre Fernández y Tolosa Paz creció al calor de la amistad del mandatario con Enrique “Pepe” Albistur, esposo de la ministra desde hace 16 años, exsecretario de Medios durante el kirchnerismo, publicista y empresario de peso en la cartelería de la vía pública.

“De ninguna manera”, responde Tolosa Paz sobre la posible influencia de Albistur en sus movimientos, tras lo que agrega: “explico de manera sencilla; jamás me niego ir a ningún lado si hay respeto”. La ministra asegura que compartir su vida con Albistur es “un plus”.

El presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Victoria Tolosa Paz, Enrique "Pepe" Albistur Twitter

La relación llega al punto que Fernández vivía en un departamento de Albistur en Puerto Madero cuando fue elegido Presidente. “Pepe es mi amigo desde hace 30 años, por eso me presta el departamento. Yo pago las expensas, los impuestos y otros gastos”, dijo en su momento Fernández a LA NACION, tras su declaración patrimonial.

Tolosa Paz dice que le cuenta a Albistur cuáles son sus “problemas” y “seguramente su mirada es más que interesante, pero no me enchufó nada para poder comunicar”.

Con el mismo tono desmiente los comentarios que indican que Albistur incide en las acciones diarias del ministerio de Desarrollo Social. “En lo más mínimo”, responde Tolosa Paz, a contrapelo de las opiniones que priman en la Casa Rosada.

En una cartera loteada entre las diferentes facciones del Frente de Todos, la funcionaria anunció al llegar, a mediados de octubre pasado, que no se darían de alta más planes sin contraprestación.

Para eso se sentó y habló, entre otros, con la UTEP, el sector más díscolo de los movimientos oficiales, que responde al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois.

Tolosa Paz se desmarca de las acusaciones de ajuste que emanan de las agrupaciones piqueteras de izquierda. “Nadie puede vivir con 30 mil pesos”, reconoce en referencia a lo que se paga por los planes. El Polo Obrero retomó la semana pasada sus protestas, que tienen a la ministra como blanco principal.

Aunque su arribo al ministerio se produjo tras la renuncia de Juan Zabaleta, en octubre pasado, Tolosa Paz conocía previamente el funcionamiento del ministerio.

Antes había sido funcionaria de Alicia Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces convive con dirigentes que responden a las distintas terminales del Frente de Todos.

Perfil alto

Las imágenes de Fernández y Tolosa Paz juntos este verano se propagaron con fuerza en las primeras semanas del año. En Mar del Plata, en Chapadmalal, en Casa Rosada. Comiendo con sus respectivas parejas, en el encuentro de “mujeres gobernando” y en el almuerzo con intendentes en el que Tolosa Paz fue una de las encargadas de la convocatoria.

También después de su anuncio, en un acto de Ciencia y Técnica, se sentó cerca de Fernández. Los encuentros y las imágenes que cosecharon en distintas ocasiones fueron las que terminaron de alimentar las versiones de una posible candidatura a vicepresidenta. Sin embargo, Tolosa Paz enfrenta la oposición interna del kirchnerismo, que ayer la tuvo como blanco de las críticas.

Victoria Tolosa Paz junto a Alberto Fernández

Alberto Fernández en Miramar Presidencia

En el oficialismo definen a la platense como una política “orgánica y donde la necesiten va a estar”.

También aparece la posibilidad de que compita por la intendencia de La Plata, ciudad en la que Tolosa Paz nació y creció y de la que supo decir que le gustaría convertirse en la primera intendenta, hasta integrar una fórmula o volver a aspirar a una banca. Algo que ya hizo en 2019 y le costó varias antipatías.

Elegida por Fernández para encabezar la lista de diputados que obtuvo una pésima performance en las elecciones de medio término, Tolosa Paz fue señalada por en parte del kirchnerismo duro como una de las responsables de la derrota. Una foto de la entonces candidata saludando a Cristina Kirchner, quien la mira con mala cara alcanzó para que se instale que la vicepresidenta no la quiere. “El odio de Cristina hay que ganárselo y no es el caso de Tolosa”, desliza entre risas un camporista. “El problema de Cristina es Alberto, no Victoria”, remata otro.

El gélido saludo de Cristina Kirchner a Victoria Tolosa Paz, en el búnker del Frente de Todos

Tolosa Paz se aleja de tensiones con el kirchnerismo y se define a sí misma como “peronista y kirchnerista” al tiempo que resalta que mantiene, “una excelente relación”, entre otros, con el propio Máximo Kirchner. Aunque habían tenido cruces previos, en octubre, el día de su jura al cargo, Tolosa Paz tuvo el acompañamiento de Andrés “cuervo” Larroque, su par provincial, que pocos días antes había pedido un aplauso durante el Consejo del partido Justicialista luego de que se anunciara su llegada al cargo.

Lejos de las definiciones y convencida de que hay que ir “a las PASO en todas las categorías” algo que considera vital para “sostener la unidad” del espacio, Tolosa Paz sigue con su agenda intensa. “Hablar de candidaturas es muy pronto; es un delirio”, relativizan en el primer piso de Balcarce 50. Pero que “que va a jugar, va a jugar”, resumen quienes la conocen.

