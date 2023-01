Tolosa Paz contra De Pedro: “Si no nos sentimos contenidos, deberíamos dar un paso al costado”

escuchar

La interna del oficialismo se recalentó en las últimas horas. A las críticas que apuntó ayer el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, al presidente Alberto Fernández, se sumó ahora la respuesta de su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “Es un buen momento para que Wado de Pedro aclare los dichos hacia el presidente” , dijo la funcionaria esta tarde durante una visita en Mar del Plata.

“Es un buen momento para que el ministro Wado de Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no ocurrió en términos de los que ponen en boca de él alguna situación como `falta de códigos`. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno. Lo vengo repitiendo”, agregó Tolosa Paz.

“Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado”, completó la funcionaria en el marco de una actividad ligada a la infancia. La funcionaria insistió durante su respuesta que no le constaba si De Pedro efectivamente había sido quien dejó trascender su postura crítica hacia Fernández, pero sí que debía aclarar la situación. Ayer, desde el entorno de Wado de Pedro transmitieron el enojo del ministro por ser dejado de lado en un acto por los derechos humanos y lo atribuyó a su intención de competir en la interna del Frente de Todos.

Las posturas de ambos marcan con fuerza el enfrentamiento interno entre el sector del Gobierno que responde a Cristina Kirchner, con de Pedro a la cabeza, y el de Fernández, que tiene en Tolosa Paz a su más vehemente defensora pública.

El primer signo del recrudecimiento en la interna del Frente de Todos se produjo ayer luego de que De Pedro despotricara contra Fernández por la no invitación al encuentro con los organismos de derechos humanos en el marco de la visita oficial del presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” Da Silva al país, el último lunes. De Pedro dejó trascender que su vida personal está relacionada a esos sectores de la sociedad porque es hijo de desaparecidos y siempre militó en la agrupación H.I.J.O.S, por lo que debió haber formado parte del encuentro. Cerca suyo también veían en la no convocatoria de Fernández una reacción a su precandidatura presidencial para las próximas elecciones.

Ayer, tras conocerse la posición del ministro, LA NACION, consultó en Presidencia desde donde señalaron que “no hubo ningún ministro en la reunión” y que el encuentro estuvo reservado para los dos mandatarios y los organismos. Aseguraron que conversaron con Wado sobre la situación y que el ministro transmitió “no estar enojado”.También acotaron que De Pedro “pudo haber tenido una foto con Lula si hubiera participado del acto oficial que tuvo lugar en el Salón Blanco y en el evento organizado durante la noche en el CCK”. “Wado” no fue a ninguno de los dos lugares.

Ayer por la tarde la portavoz Gabriela Cerruti se refirió al tema y lanzó: “Yo le consulté al ministro y me dijo que jamás dijo nada sobre estar enojado, me dijo que es una locura. Son todas especulaciones sobre un invento periodístico”. De Pedro no habló públicamente, pero en su ministerio ratificaban el malestar por lo sucedido incluso tras las declaraciones de Cerruti.

Noticia en desarrollo

