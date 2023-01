El kirchnerismo critica a Tolosa Paz y sale en defensa de Wado de Pedro

escuchar

El kirchnerismo bonaerense, que encabeza Axel Kicillof, se metió de lleno en el enfrentamiento interno del Gobierno, salió en defensa del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y enfrentó a la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que como una suerte de portavoz presidencial había invitado a su colega del gabinete a “dar un paso al costado” si estaba en desacuerdo con Alberto Fernández.

La exdecana de la Facultad de Periodismo de La Plata y actual presidenta del Instituto de Cultural del gobierno bonaerense, Florencia Saintout, adversaria política de Tolosa Paz en La Plata, la cruzó con dureza: “Primero la patria, después el movimiento y por último las personas Victoria Tolosa Paz, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”, escribió en su cuenta en Twitter. La funcionaria kirchnerista de Kicillof acusó directamente a la ministra de Alberto Fernández de “antiperonista”. Para Saintout, según escribió, “atacar” a De Pedro “pensando en la campaña electoral propia es lo más antiperonista que hay”.

Atacar a @wadodecorrido pensando en la campaña electoral propia es lo más antiperonista que hay. @vtolosapaz primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste. — Florencia Saintout (@fsaintout) January 28, 2023

Antes de Saintout, otra referente del kirchnerismo bonaerense había cuestionado a la ministra Tolosa Paz. La ex ministra de gobierno y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, había dicho que no le parecía “responsable” las críticas a De Pedro. “Todos trabajamos para sacar el país adelante, no me parece responsable su consideración”, escribió García arrobando a la titular de la cartera de Desarrollo Social.

“¿Adentro o afuera de qué?”, se preguntó la kirchnerista Teresa García, en referencia a la invitación para que renuncien a los funcionarios en desacuerdo con el Presidente.

No entiendo, @vtolosapaz , Adentro o Afuera de que ? Creo que todos trabajamos para sacar el pais adelante. No me parece responsable su consideracion sobre @wadodecorrido . — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) January 28, 2023

El nuevo capítulo de la interna en el Gobierno no provocará bajas en el Gabinete, al menos por ahora. Así lo aseguraron cerca del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, desde donde negaron que el mercedino vaya a renunciar tras haber apuntado con dureza al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Fuentes cercanas a la cartera también evitaron responder a las declaraciones de Victoria Tolosa Paz, quien este viernes afirmó: “Es un buen momento para que Wado de Pedro aclare los dichos hacia el Presidente”. Y le sugirió que si estaba incómodo, debía “dar un paso al costado”.

Cerca del funcionario se desmarcaron del planteo de Tolosa Paz y evitaron responderle. “Ya está, quedó claro lo que pasó, listo”, respondió un colaborador del ministro. El malestar de De Pedro se conoció ayer cuando desde su entorno contaron la molestia que había con Fernández porque no lo incluyó en un evento con derechos humanos en la Casa Rosada en el marco de la visita oficial del presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva y lo vincularon a su decisión de competir en la interna del Frente de Todos por un lugar en la fórmula presidencial.

“El lunes, en ocasión de la visita de Lula al país, el presidente organizó un encuentro con su par brasileño y distintos referentes de DDHH en la Casa Rosada, y pese a la trayectoria de militancia en el área que sostiene Wado de Pedro como hijo de desparecidos y fundador de HIJOS, Alberto omitió invitarlo porque lo ve como un competidor para las próximas elecciones” , dijeron este jueves cerca del funcionario.

Eduardo "Wado" de Pedro y Cristina Kirchner Alfredo Sábat

Durante esta jornada, desde allí mismo, preferían apuntar contra “el entorno” de Fernández para explicar la decisión de dejarlo de lado en el acto. “No se sabe quién fue, pero no lo quisieron invitar”, decían. Más allá de todas las idas y vueltas, la verdadera pelea de fondo es el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández y su deseo de correrlo del escenario electoral.

A los dichos desde el entorno de De Pedro llegó hoy la respuesta de Tolosa Paz. Funcionaria, de extrema confianza de Fernández, la titular de Desarrollo Social sostuvo: “Es un buen momento para que el ministro Wado de Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no ocurrió en términos de los que ponen en boca de él alguna situación como `falta de códigos`. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno. Lo vengo repitiendo”.

Las posturas de ambos funcionarios del Gabinete nacional encarnan con vehemencia el enfrentamiento interno entre el sector del Gobierno que responde a Cristina Kirchner, con De Pedro a la cabeza, y el de Fernández, que tiene en Tolosa Paz a su más locuaz defensora pública.

La ministra de Desarrollo Social, junto a la ministra Victoria Tolosa Paz, es una suerte de virtual portavoz del entorno albertista

El hecho anticipa también una convivencia difícil en el marco del año electoral. “Me explicas cómo vuelven a compartir un acto después de que uno acusó al otro de ‘falta de códigos’ y el otro mandó a decir que no había pasado nada cuando no fue así”, buscó respuesta un funcionario del Ejecutivo en referencia a lo sucedido este jueves. Fue cuando a la postura de De Pedro se sumaron las declaraciones de la portavoz Gabriela Cerruti que buscó relativizar el malestar del ministro haciendo referencia a una conversación con él. “Yo le consulté al ministro y me dijo que jamás dijo nada sobre estar enojado, me dijo que es una locura. Son todas especulaciones sobre un invento periodístico”, dijo. Tras eso, De Pedro no habló públicamente, pero en su ministerio ratificaban con vehemencia el malestar por lo sucedido incluso tras las declaraciones de Cerruti.

LA NACION