Victoria Tolosa Paz: “Los desaciertos de nuestro Gobierno les caben a todos los integrantes del Frente de Todos”

escuchar

Victoria Tolosa Paz se lanzó como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y junto con ese anuncio convirtió oficialmente en búnker a las oficinas que viene utilizando desde hace un año a metros de la Casa Rosada. La vista del lugar es privilegiada y permite contemplar todo el paisaje urbano que separa a la sede de gobierno del CCK.

La ministra de Desarrollo Social alquiló el piso en la calle Bartolomé Mitre al 200 tras los comicios de 2021, porque en la Cámara baja le asignaron un despacho en el anexo que no le permitía pergeñar su armado político, que finalmente derivó en un acuerdo con Daniel Scioli. Ahora asegura que “no es posible ni probable” que baje su candidatura antes del cierre de listas y dice que los que dudan “no tienen el termómetro” de lo que está pasando con el peronismo en el territorio. En una entrevista con LA NACION señala que el embajador en Brasil no es el candidato de Alberto Fernández y subraya: “Los desaciertos de nuestro Gobierno les caben a todos los integrantes del Frente de Todos”.

-¿Va a ser candidata a gobernadora de la provincia?

-Sí voy a ser candidata…en realidad, precandidata hasta las PASO. Pero sí, voy a ser precandidata a la gobernación por la provincia de Buenos Aires acompañando a la lista Daniel Scioli.

-¿Cabe la posibilidad de que la lista de Scioli y la suya se baje por algún ofrecimiento o circunstancia?

-No, la verdad que no lo veo ni posible ni probable. Nosotros venimos de un frente político donde las diferencias quedaron explícitas durante mucho tiempo a cielo abierto y la única forma de saldarlas es con el voto del pueblo. Daniel no expresa lo mismo que (Eduardo) “Wado” de Pedro, ni Sergio (Massa) significa lo mismo que Scioli, (Juan) Grabois o Agustín Rossi. Sí creo que tiene que haber un diálogo genuino para construir reglas de juego.

-¿Cuáles son esas reglas de juego?

- La representación de minorías y fundamentalmente la posibilidad de que los intendentes puedan ir colgados de las dos listas a la gobernación. Queremos que la representación de las minorías sea la mejor posible para llegar todos unidos a octubre. No vale para nosotros ir a las PASO para que el que gana se lleve todo. Y lo digo pensando en que nosotros vamos a ganar y en que queremos que nos acompañen el kirchnerismo y los otros sectores del Frente de Todos.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz

- ¿A qué atribuye que todavía Cristina no haya oficializado un candidato?

-No sé, hay que preguntárselo a ella, no lo tengo claro. Wado tiene la indicación de salir a caminar, pero no lo escuché diciendo que es precandidato. En cambio a Daniel lo escuché decir que es precandidato a la presidencia, que tiene un programa de gobierno y que quiere una Argentina unida. No sé por qué todavía no está definido el candidato del kirchnerismo. También es cierto que Cristina suele tener sus definiciones siempre al límite del cierre de listas, así que a mí no me sorprende.

-Algunos creen que la fuerza de Scioli y la suya no van a poder llegar a presentarse por el armado político que se requiere en todas las provincias y en todos los distritos de Buenos Aires…

-El que dice eso hace mucho tiempo que no camina a la Argentina y no visita los PJ de nuestras provincias. Jamás subestimaría a ninguna fuerza política. Nosotros venimos trabajando con un armado que refleja la voluntad de un peronismo que amplía, que dialoga, que mete a todo el mundo adentro. En las elecciones provinciales nuestras listas jugaron claramente en competencia con el armado de La Cámpora, así que no tenemos que demostrar nada, ya se vio cómo armó el peronismo en Salta, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en Misiones, en Jujuy. No entiendo en qué se basan algunos dirigentes para decir que no podemos armar si ya pasamos elecciones. Ahora nos queda el armado en la provincia de Buenos Aires y para muchos debe ser una sorpresa mi lanzamiento, pero me parece que la duda habla más de los que no tienen un termómetro de lo que pasa en el territorio.

-¿Cómo queda parado Sergio Massa con este escenario de PASO? Él pedía otra estrategia, la del candidato único. No están debilitando a su piloto de tormentas con este armado electoral…

-Yo no creo que esté todavía definido el futuro de Sergio. Es uno de los fundadores del Frente de Todos, tiene un partido propio y no lo imagino ni lejos ni fuera de la elección. Creo que este proceso de PASO, lejos de debilitarlo como ministro de Economía, lo puede fortalecer si el 13 de agosto somos la fuerza más votada, que es lo que intentamos hacer. Le venimos diciendo que la PASO va a ampliar, no al piso, sino al techo del Frente de Todos.

-¿No cree que Massa tiene una alianza consolidada con el kirchnerismo?

-Yo escuché a Sergio Massa en su último plenario del Frente Renovador decir que había que esperar al congreso de su partido el 10 de junio para definir cómo y de qué manera van a participar de la etapa electoral. Lo dijo él, no lo dije yo.

-¿Coincide con Cristina que está es una elección de tercios y que el desafío es meterse en el ballotage?

-Coincido con Cristina que es una elección de tercios, que es como la mayoría de analistas y consultores dan cuenta. Sí creo que hay una sobrevaloración de Javier Milei. Si nosotros vamos por primera a una PASO para elegir la fórmula del peronismo, vamos a darle un caudal muy importante a esta elección y podemos trabajar para que no sea 30-30-30.

-En los últimos dos actos de Cristina usted fue invitada y el Presidente, no ¿Esa situación la incomodó?

-No. Yo siempre mantuve diálogo con Máximo Kirchner. Es cierto que con Cristina hace mucho no converso. Sí con Máximo que entiendo que es el interlocutor que se estableció. Entonces cuando vino a la invitación a La Plata lo tomé naturalmente y me sentí sumamente cuidada y hasta elogiada con la mención de Cristina. En el acto del 25 de Mayo también sentí que esa invitación era lógica, porque además fue invitado mi marido, Pepe Albistur, que fue parte fundante del kirchnerismo del 2003 junto a Néstor. Podemos tener distintas miradas en el plano electoral del corto plazo pero hay una trayectoria que nadie le puede negar al otro.

Entrevista a Victoria Tolosa Paz Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

-Justamente por eso es llamativo que no hayan invitado a Alberto Fernández, que fue jefe de campaña y jefe de Gabinete de ese primer kirchnerismo

-Me da la sensación de que la única forma de que eso se hubiera solucionado era con un encuentro previo entre el Presidente y Cristina. Evidentemente no han encontrado el motivo para volver a juntarse. Cada uno sabrá por qué no se dio. Es cierto que ese día Alberto dejó a Cristina en el centro de la escena. Como suele hacer, dio un paso al costado para sostener la unidad. Hay que reconocerle al Presidente la templanza para sostener la unidad del frente político. Eso fue un acierto porque, a pesar de las enormes críticas que él ha recibido bueno, el frente está unido.

-¿No cree que el Presidente cometió errores políticos en este tiempo?

-Así como valoro la templanza del Presidente para sostener el frente político también es cierto recibimos críticas porque algunas cosas no las pudimos solucionar como gobierno. Ahora bien: a pesar de las enormes diferencias que tienen algunos integrantes del Frente de Todos con la conducción del Ejecutivo, ninguno renunció, ni se fue de su ministerio. Por tanto, los aciertos y los desaciertos de nuestro Gobierno les caben a todos los integrantes del Frente de Todos. Si yo soy responsable de un gobierno, no me puedo quedar pensando en que los aciertos son míos y los desiertos son tuyos.

-¿Daniel Scioli es el candidato de Alberto Fernández?

- No, no creo que sea el candidato Alberto Fernández. También está el “Chivo” Rossi, si se trata de cercanía con el Presidente. Me parece que el presidente ha sido muy claro cuando dijo que no tiene candidatos. Alberto es el garante de que la herramienta de las PASO se utilice en esta elección. No tiene candidato. Lo que sí tiene es más cercanía con Daniel y con el “Chivo”, no tanto con Juan Grabois e imagino que no tanto como “Wado”. Pero no lo veo diciendo “este es mi candidato”

-¿Todavía cree que Alberto tiene que llamar a Cristina como alguna vez dijo?

-Yo creo que ya se acabó esa instancia. Uno lo esperaba previo al 25 de Mayo. Creo que hoy ya están dadas las condiciones para caminar con la estructura que nos queda y entendiendo que hay sectores que ya plantearon visualmente precandidatos. No me quiero arrogar que Wado es candidato, aunque hay movimientos que indican una posible candidatura allí. Lo mismo Axel, que quisiera reelegir, pero no puede decirlo todavía porque esa estrategia la define Cristina.

-¿Por qué sacó de la órbita de la secretaría de Laura Alonso el programa programa del PNUD Argentina contra el Hambre? Tuvo una inevitable lectura política por tratarse de una funcionaria de La Cámpora.

-El programa del PNUD tiene una pata tradicional donde el Estado transfiere fondos a Cáritas, a iglesias y a instituciones que todos los días dan de comer en la Argentina. Además tiene el PNUD una pata más, porque cuando el Ministerio no puede adquirir aceite, harina o azúcar como habitualmente pasa en nuestro ministerio en un momento de inestabilidad económica, se hace una compensación mediante transferencia de recursos a 129 organizaciones sociales. Entonces, en este momento de estrechez de recursos, tenemos que custodiar mucho, cómo y de qué manera vamos manejando la entrega de alimentos secos y las transferencias directas a las organizaciones. Teníamos en cabeza del (secretario de Articulación de Políticas Sociales) Leonardo Moyano la entrega de alimentos secos y la otra parte en cabeza de Alonso y nos parecía que esa desarticulación no era buena en estos tiempos de vacas flacas. Es un tema netamente operativo y de gestión.

-Habla de época de vaca flacas ¿Está muy limitada por el Ministerio de Economía en su gestión?

-Estamos limitados todos los ministerios porque la sequía produjo una enorme falta de divisas Yo monitoreo mucho la inversión real del Ministerio. El primer trimestre venía hacia arriba y en el mes de abril nos caímos, abril fue un mes que nos quedó flaco. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que mayo y junio nos permita devolverle al misterio un trimestre completo en términos de inversión.

-Las agrupaciones sociales se siguen quejando por falta de alimentos

-Los sectores que se quejan son los de Unidad Piquetera, que recibieron un tercio de la compra de alimentos que hace el Ministerio. Ellos adeudan rendiciones de cuentas, así que nosotros lo estamos trabajando para que esa rendiciones de cuentas esté. Si quieren recibir fondos tienen que rendir cuentas.