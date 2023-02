Victoria Tolosa Paz pidió que los gobernadores tengan voz y voto en la mesa electoral del Frente de Todos

escuchar

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pidió este lunes que los gobernadores tengan voz y voto en la mesa electoral del Frente de Todos que se llevará adelante este jueves. El encuentro está atravesado por las tensiones internas entre la Casa Rosada y el kirchnerismo que se agravaron en las últimas semanas.

La funcionaria abogó por la participación de los gobernadores durante un acto que encabezó en Salta, junto al gobernador Gustavo Sáenz. Allí, sostuvo que las fuerzas integrantes del Frente de Todos tienen “la enorme de tarea de sincerar las distintas miradas” que existen respecto de la estrategia a seguir para las elecciones de este año.

“Será una oportunidad para poder establecer parámetros y reglas de juego de cara al escenario electoral que se avecina”, dijo. Y remarcó: “Propongo que la discusión dentro del Frente de Todos tenga especial atención a la palabra de los gobernadores , porque la unidad va de la mano del compromiso de los gobernadores. Es entre otras cosas una unidad pensada con sentido federal”, afirmó.

Peronismo es LEALTAD 💙✌️



Hermoso encuentro del Partido Justicialista cerramos en Salta. Orgullosamente militamos a nuestro gobierno peronista de @alferdez y de @CFKArgentina. Digan lo que digan los “agoreros” de la derrota, unidas y unidos seguimos construyendo la Victoria. pic.twitter.com/Ps3zqNYGYz — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) February 14, 2023

Tolosa Paz aprovechó la oportunidad para respaldar a Gustavo Sáenz de cara a las elecciones que la provincia tendrá el 14 de mayo. Después de firmar convenios y visitar obras que se encuentran en avance, la ministra participó de un plenario de militantes en el que subrayó el alineamiento tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner y solicitó llegar a consensos internos, más allá de la pluralidad de miradas que se encuentran en la coalición.

“Vamos a bregar por la unidad del Frente de Todos. Unidad en la diversidad aceptando que tenemos diferencias en nuestro frente político, pero tengan claro que en esa diversidad hay un denominador común: todos los que integramos el Frente de Todos le juramos lealtad al general Perón, luego a Néstor y Cristina”, señaló.

Y añadió: “Por supuesto somos leales con el gobierno que integramos y del que somos parte. Tenemos un enorme desafío por delante que es apoyar a nuestro presidente Alberto Fernández y a Cristina, y en esa definición iremos apoyando a los candidatos el Frente de Todos”.

La ministra, del riñón de Alberto Fernández, también le lanzó fuertes críticas a la oposición. “Como me siento orgullosa de este proyecto político, camino todo el territorio nacional para no dejarme convencer de los agoreros de la derrota y no perder de vista nunca jamás cuál es el verdadero adversario del pueblo argentino que es el proyecto económico político y social que protagonizó cuatro años de derrumbe y desastre entre 2015 y 2019 que hoy es un variopinto de caras y de nombres”, indicó.

Mesa electoral y tensiones

Tolosa Paz había intervenido días atrás en la polémica que se suscitó tras el enojo que dejó trascender el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, después de quedar excluido de la reunión que Alberto Fernández y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, mantuvieron con organismos de Derechos Humanos el 23 de enero. “Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado “, afirmó entonces la ministra.

Alberto Fernández con Wado de Pedro Presidencia

En medio de la tensión reinante, Fernández y Wado de Pedro hicieron las “paces” este sábado durante un encuentro que compartieron en la Quinta de Olivos. De Pedro, designado representante de Cristina Kirchner en la mesa del Frente de Todos, tuvo un “diálogo franco” con el mandatario y acordaron concentrarse en los ejes de la gestión.

Ahora, todo el oficialismo se posiciona hacia lo que será la primera reunión de la mesa electoral del Frente de Todos en la sede del Partido Justicialista. Alberto Fernández, en su carácter de titular del PJ, formalizó la convocatoria días atrás. Al evento asistirán gobernadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes de organizaciones sociales.

Como publicó LA NACION, los gobernadores, que desconocen quiénes o cómo serán invitados de manera oficial, aún no saben si tendrán una postura unificada. Además contemplan que para la hora de la convocatoria, en Tucumán se producirá la reasunción del hasta ahora jefe de Gabinete, Juan Manzur, y varios de ellos prevén acompañarlo en la provincia norteña en su vuelta al cargo de gobernador.

De momento no se realizaron las invitaciones formalmente para la reunión del jueves y tampoco está definido el número de participantes. Según pudo saber LA NACION, en evaluación estuvieron la idea de llamar inicialmente a un grupo menor de miembros del Frente y luego ampliarlo en una segunda convocatoria, pero todo indica, que primará la opción de que asistan representantes de toda la coalición.

LA NACION