Victoria Villarruel apeló a Hebe de Bonafini, que murió hace dos años, para criticar el discurso de Taty Almeida en la marcha

Escuchar

Esta tarde, la vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó su cuenta oficial de X para criticar el discurso de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Hebe lo que te perdiste…”, escribió la funcionaria.

El tuit de Villarruel estuvo acompañado de un video en el que se la puede ver a Almeida dando su breve discurso, crítico hacia el Gobierno.

Hebe lo que te perdiste… https://t.co/tpjCIBmrG5 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024

Almeida, quien fue la primera en tomar la palabra al comienzo del acto central en defensa de la educación pública, sentenció, previo a la lectura del documento conjunto: “Es una marcha política no partidista”.

“Estamos para repudiar entre otras cosas la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. El presidente dijo que es una marcha política, por supuesto es política, pero no partidista”, dijo la activista.

Y señaló: “(Milei) criticó también que los sindicatos estén marchando con todos. Por su puesto, porque los sindicalistas también gracias a la educación pública, y a los colegios públicos, han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y al colegio”.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Rodrigo Néspolo - LA NACION

Para cerrar su alocución, Almeida expresó: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”. Esta última frase fue la parte a la que aludió específicamente Villarruel.

“Hebe, lo que te perdiste...”, escribió. Hebe de Bonafini, fundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, murió en noviembre de 2022, a los 93 años.

Por su parte, la senadora nacional por Mendoza y militante peronista, Anabel Sagasti, no tardó en reaccionar al tuit de Villarruel: “Sos un ser humano horrible Villarruel”, lanzó la funcionaria.

Sos un ser humano horrible Villarruel https://t.co/HPto1ztfjF — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 23, 2024

El Gobierno y la marcha

Las universidades públicas de todo el país participaron de una marcha para reclamar por la situación crítica que atraviesan muchas de las casas de altos estudios y pedir que se actualicen por inflación los salarios y el presupuesto destinado para la formación académica de miles de estudiantes.

Los docentes, alumnos y comunidad directiva de las universidades públicas de todo el territorio nacional formaron parte de la movilización que tuvo distintos puntos de encuentro.

En esta jornada en la que se anticipó una concentración multitudinaria, la Casa Rosada quedó vacía a las 17. El Gobierno había habilitado a los funcionarios y al personal a dejar el lugar antes de que llegaran los manifestantes. Por su parte, el presidente Javier Milei abandonó el lugar alrededor de las 16 y siguió su agenda en Olivos.

La marcha por la educación pública en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe Marcelo Manera - LA NACION

Según pudo saber LA NACION, en el gobierno la marcha “no fue tópico de conversación salvo a la mañana”. Según indicaron, en ese momento, se hizo un “diagnóstico, un análisis de la situación” que, según indicaron “con el tema universitario saldado, la motivación es claramente otra”. Se trata del eje sobre el que apuntaban desde este lunes cuando se concretó el depósito del 70% de actualización del presupuesto operativo, que se sumó a otro monto previo idéntico y que para los universitarios, aún con ese 140% se estaba un 160% del incremento inflacionario que se produjo el último año.

Pese a las imágenes multitudinarias, cerca del mandatario aseguraron: “Nos importa un pito. No nos cambia nada, esa esa la mejor descripción”, detallaron en las filas libertarias.

LA NACION

Temas Madres de Plaza de Mayo