Marcha universitaria | Milei publicó una catarata de mensajes contra la protesta y quienes se movilizan

En la previa de la marcha convocada por profesores, estudiantes y gremios de las universidades para quejarse por el recorte presupuestario del Gobierno, a la que se plegaron luego sectores políticos, el presidente Javier Milei publicó una catarata de mensajes que fustigaron la protesta y minimizaron los reclamos. Fiel a su estilo, el mandatario replicó en su muro mensajes de funcionarios suyos o de cuentas que publican contenido libertario, que criticaban una supuesta “politización” de la medida de fuerza, y que aseguraban que la movilización se hace contra las auditorias y la revisión de los fondos.

Una imagen que compartió varias veces fue una tomada en dirección hacia la Plaza de Mayo, donde se ven banderas con consignas y los logos de la CGT y del Partido Comunista. “¿Alguna duda de que es una marcha política y no estudiantil?” o “Así se prepara Plaza de Mayo para la marcha: logos de la CGT, y el símbolo de la hoz y el martillo comunista. Ah, pero no es política la marcha, eh”, decían algunos de los posteos que retuiteó el mandatario en la red social X.

Uno de ellos, del presidente -otra vez- del bloque libertario en la Legislatura porteña, Ramiro Marra. “La casta política secuestró la educación. CGT, kirchnerismo, Partido Comunista: lo peor de la política utilizando a la educación pública para atacar al Gobierno. El que no lo ve es porque no quiere. Defendamos la educación pública, pero vamos a eliminar el curro político”, sentenció Marra, amigo de Milei y parte de su Consejo de Asesores económicos.

LA CASTA POLÍTICA SECUESTRÓ LA EDUCACIÓN.



CGT, Kirchnerismo, Partido Comunista; lo peor de la política utilizando a la educación pública para atacar al gobierno. El que no lo ve, es porque no quiere.



Defendemos la educación pública, pero vamos a eliminar el curro político. pic.twitter.com/R4wsMtvwqL — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) April 23, 2024

Otra de las funcionarias avaladas por el Presidente fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien compartió intervenciones suyas de esta mañana, cuando dijo -de forma irónica-: “Hoy vamos a ir a cuidar a los estudiantes Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky y Pablo Moyano”. Todos ellos dijeron que estarán presentes en la movilización y son fervientes detractores de la gestión mileísta.

Hoy vamos a ir a cuidar a los estudiantes Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky y Pablo Moyano. pic.twitter.com/C9LKx9SgPc — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 23, 2024

Le dio un espaldarazo también Milei a su subsecretario de Prensa, Javier Lanari. “Muchos de los responsables del desastre educativo de las últimas décadas van a marchar hoy en defensa de la UBA. Usan una causa noble para dañar al Gobierno”, sostuvo el experiodista. La protesta, sin embargo, abarca a todas las universidades nacionales, incluso se suman alumnos y docentes de altas casas de estudio privadas.

Muchos de los responsables del desastre educativo de las últimas décadas van a marchar hoy en defensa de la UBA. Usan una causa noble para dañar al Gobierno... — Javier Lanari (@javierlanari) April 23, 2024

Además, el mandatario reposteó a su jefe de producciones audiovisuales, Santiago Oría. “La Cámpora y Franja Morada de la manito. Al fin blanquean que son lo mismo”, aseguró el hombre que colabora con los libertarios en el material grabado.

La Cámpora y Franja Moraja de la manito. Al fin blanquean que son lo mismo. — Santiago Oría (@Santiago_Oria) April 23, 2024

Uno de los más polémicos que reprodujo Milei fue el de una cuenta a nombre de Javier García. “A gran parte de los que hoy se movilizan no les importa el presupuesto ni la educación pública, solo la fantasía antidemocrática de esmerilar políticamente a un gobierno no peronista”, indicó.

A gran parte de los que hoy se movilizan no les importa el presupuesto ni la educación pública, sólo la fantasía antidemocrática de esmerilar políticamente a un gobierno no peronista. — Javier Garcia (@JaviGarcia_Ok) April 23, 2024

Asimismo, fue ungido por el líder libertario el conductor Horacio Cabak, quien en tono chicanero indicó, al respecto de los que -para él- participarán de la marcha: “Amigue, date cuenta... Te cooptaron la marcha: los socios de Irán, los amigos del chavismo, los cómplices de Hamas, los que cerraron las escuelas y universidades por decreto, los que se enriquecieron a costa de la pobreza, los que hipotecaron YPF, los sindicalistas millonarios de trabajadores pobres, los que degradaron la educación, los procesados y condenados por corrupción, los jubilados de privilegio. Te siguen usando. Fijate”.

Amigue,date cuenta...

Te cooptaron la marcha:



Los socios de Irán.

Los amigos del chavismo.

Los cómplices de Hamas.

Los que cerraron las escuelas y universidades por decreto.

Los que se enriquecieron a costa de la pobreza.

Los que hipotecaron YPF.

Los sindicalistas millonarios de… pic.twitter.com/3FtTi6XCJF — CABAK (@HoracioCabak) April 23, 2024

Asimismo, el Presidente compartió un mensaje de la trader que se hace llamar Lady Market, que tiene acceso a la Casa Rosada y buena sintonía con Milei. “Había inflación, no marchaban. Había pobreza, no marchaban. Había indigencia, no marchaban. Había dólar en 1400, no marchaban. Usaban ahorros en dólares de la gente, no marchaban. Recortaban presupuesto educativo, no marchaban. Los encerraban, no marchaban. Este país esta lleno de hijos de puta. Fin”, sostenía la mujer en el texto que difundió el mandatario.

Había inflación. No marchaban

Había pobreza. No marchaban

Había indigencia. No marchaban

Había dolar en 1400. No marchaban

Usaban ahorros en dólares de la gente. No marchaban.

Recortaban presupuesto educativo. No marchaban.

Los encerraban. No marchaban



Este país esta lleno de… — Lady Market (@ladymarketok) April 23, 2024

Una serie de escritos que avaló el mandatario, en tanto, descreyeron la falta de fondos que reclaman desde el claustro. “Dicen que no tienen plata, pero empapelaron toda la Ciudad. Dicen que no tienen plata, pero tienen como pagar micros para trasladarse. Dicen que es una marcha de estudiantes, pero solo veo piqueteros camuflados y con guardapolvos para pasar como estudiantes”, sostenía uno de esos posteos, con imágenes del inicio de la movilización.

🤌 Dicen que no tienen plata pero empapelaron toda la ciudad.

🤌 Dicen que no tienen plata pero tienen como pagar micros para trasladarse.

🤌 Dicen que es una marcha de estudiantes pero solo veo piqueteros camuflados y con guardapolvos para pasar como estudiantes. pic.twitter.com/rEKsRZAq53 — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷🇨🇴 (@DiegoMac227) April 23, 2024

“De Rosario llegaron 15 micros con militantes para la marcha de la UBA contra Milei. Pero después no tienen presupuesto para la luz”, rezaba otro de los mensajes que vio bien Milei.

De Rosario llegaron 15 micros con militantes para la marcha de la UBA contra Milei.



Pero después no tienen presupuesto para la luz dicen. pic.twitter.com/gJUG4AnCEH — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) April 23, 2024

A quien además avaló fue al economista liberal Agustín Etchebarne, que milita su gestión. “Me pregunto dónde estuvieron los investigadores de la UBA estos 20 años mientras el Estado se convirtió en una masiva organización de corrupción, donde corrompieron a millones de argentinos otorgando pensiones por invalidez a quienes no son inválidos, planes sociales, ñoquis, etcétera”, escribió.

Me pregunto, dónde estuvieron los investigadores de la UBA estos 20 años mientras el Estado se convirtió en una masiva organización de corrupción donde corrompieron a millones de argentinos otorgando pensiones x invalidez a quienes no son inválidos? Planes sociales, ñoquis, etc. — Agustín Etchebarne (56% Juntos por la Libertad) (@aetchebarne) April 23, 2024

