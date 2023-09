escuchar

Anoche después del acto donde quiso recordar a las “víctimas del terrorismo” la candidata a vice de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, habló con LN+ y dijo que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, es un “personaje bastante siniestro” y una “muestra de la hipocresía de la izquierda”. Esta mañana, en tanto, la referente de Derechos Humanos le respondió. “No tiene sentido lo que diga”, aseveró de Carlotto sobre la diputada nacional, a la vez que le pidió que no se meta con Laura, su hija secuestrada embarazada y asesinada durante la última dictadura militar.

“La verdad es que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado el terrorismo”, sostuvo Villarruel desde la Legislatura porteña. Incluso criticó que de Carlotto haya hecho “política desde siempre” y dijo que tiene “toda su familia colocada en el Estado”, como así también puntualizó: “Viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que por supuesto puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo. Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda”.

Las declaraciones de la referente libertaria llegaron luego del acto que organizó a través del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que comanda, para acompañar a familiares de víctimas de organizaciones como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante los 70.

“Que a Laura no la toque”

Por su parte, de Carlotto adelantó que hoy habrá una reunión de comisión de Abuelas de Plaza de Mayo para determinar qué hacer ante estos dichos de Villarruel. “45 años hace que estoy luchando y arriesgando la vida; me quisieron matar. Eso es mi vida. No tiene sentido lo que diga esta bestia porque así es, no es un ser humano, es una bestia”, sostuvo la mujer de 92 años.

Sin embargo advirtió: “No les deseo el mal, ni nada. Me ha tocado a una hija, y yo por mis hijos doy la vida y lo he demostrado. Laura... Si supiera cómo era Laura, pobre mujer esta… No le tengo lástima, odio, nada”. Asimismo, de Carlotto lamentó que tanto Villarruel como Javier Milei puedan llegar al Gobierno, ya que entendió que se necesita una administración “seria” para recomponer todo lo que les falta a aquellos que menos tienen. No obstante se mostró esperanzada de que eso no ocurra.

“Yo no quiero escándalo, la propia gente se está dando cuenta. Ha sido herir y querer ensuciar a alguien como mi persona. Yo tendré defectos porque soy un ser humano, pero jamás he dado un paso en contra de los derechos humanos, del amor, de la necesidad de una democracia plena. Y la tenemos. Tenemos la democracia más larga de la historia y hay que festejarlo. Esta mujer ensucia todo”, consideró en C5N.

Un rato antes en Radio Nacional Rock había asegurado: “Que a mí me diga lo que quiera decirme, pero a mis hijos o a Laura que no la toque. Descansé igual porque mi conciencia está tranquila, pero tocar a Laura es imperdonable. Estas personas en la historia no quedan”.

Victoria Villarruel, sobre Estela de Carlotto

