La exprecandidata a diputada libertaria Delfina Wagner y la vecina de Cristina Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, fueron grabadas en las inmediaciones de la Legislatura porteña mientras se dirigían al recinto para participar del homenaje a la víctimas del terrorismo organizado por Victoria Villarruel. Mientras caminaban por una de las calles del centro de la Ciudad, se cruzaron con manifestantes, quienes las acusaron de reivindicar la dictadura y desconocer la cifra de los desaparecidos.

“¿Negás a los 30.000?”, fue una de las primeras preguntas que deslizó a Wagner un hombre que participaba de la marcha. “Sí”, afirmó la también periodista, a lo que la vecina de la expresidenta sumó: “Luis Labraña [exmilitante de Montoneros] dijo que inventó esa cifra”. La contestación de ambas no fue bien recibida por los grupos de izquierda, quienes entonaron el siguiente cántico: “Olé olé, olé ola, como a los nazis te va a pasar… A donde vayan los iremos a buscar”.

Delfina Wagner y la vecina de Cristina fueron al acto de Victoria Villarruel

“¿Y cuántos son los desaparecidos?”, repreguntó a la integrante de LLA otro protestante. “Se pueden probar con nombre y apellido. Son los que admitió el gobierno de Cristina [Kirchner] en el primer conteo que hizo”, alegó la joven de 20 años. “¿Estás a favor del acto de [Victoria] Villarruel]”, volvió a interrogarla el manifestante. “Sí, por supuesto que sí. Hay que homenajear a las víctimas del terrorismo”, concluyó Wagner.

Sobre el final del video, la vecina de la vicepresidenta insiste en que tanto ella como su ahora inquilina “no están reivindicando a nadie”: “Nadie está a favor de la tortura. La que llamó a los militares fue Isabelita Martínez de Perón. No estamos reivindicando a nadie. Yo te estoy diciendo que la que llamó a [Rafael] Videla fue Isabelita Martínez de Perón”.

El vínculo entre Delfina Wagner y Ximena de Tezanos Pinto

Además de compartir vivienda, revelación que la periodista hizo en declaraciones radiales, sobre ambas pesa un pedido de investigación solicitado por Cristina Kirchner. A finales de agosto, la expresidente solicitó a la Justicia determinar si alguna de ellas tiene vínculos con el intento de atentado contra su vida.

En un escrito presentado por sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, la vicepresidenta vinculó a Wagner con la agrupación Revolución Federal y solicitó que se investigue si la periodista mantiene nexos con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, que se encuentran detenidos por el intento de magnicidio.

La influencer se valió de las redes sociales para responder al pedido de la presidenta del Senado.

“El día de ayer, como en plena dictadura, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, solicitó que la Justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista, disponiendo de la pauta oficial para intimidar a quienes pensamos distinto y utilizando mi caso -y el de varias otras personas- para advertir a los opositores ‘lo que se les viene’ si no se quedan callados”, consideró Wagner.

“Ser una perseguida política con 20 años solo por mi forma de pensar, y sin haber cometido ningún delito de por medio, me remite a lo más oscuro de la historia argentina. Quieren que tengamos miedo de salir a protestar, que tengamos miedo de correr la suerte de [Alberto] Nisman. Que antes de abrir la boca, pensemos dos veces”, acotó.

El día de ayer, como en plena dictadura, la vicepresidente de la nación Cristina Fernandez de Kirchner solicitó que la justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista, disponiendo… — Delfina Wagner (@delfinawagner_) August 27, 2023

En tanto, aseguró ser una “ciudadana comprometida con la República” que solo quiere crecer en un país en el que se respeten las instituciones y en el que se pueda vivir bien, donde se logre “emprender libremente y no te pongan un arma en la cabeza para robarte un par de zapatillas”.

“¿Es acaso mucho pedir? Si lucho cada día por eso es porque lo creo posible”, acotó. Manifestó también que los números de las elecciones PASO hablan de una Argentina “llena de esperanzas, en la que criticar a un gobierno no sea motivo de persecución política”. Lo hizo en relación a la victoria del libertario Javier Milei en las Primarias.

Para cerrar, la joven cuestionó directamente a la vicepresidenta por su condena en primera instancia en la causa Vialidad. “Que una mujer condenada a seis años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos en la función pública de por vida me ataque de esta manera es para mí un gran reconocimiento. Como joven argentina, la corrupción es mi principal enemiga y no me voy a callar, porque soy totalmente consciente de que hasta mi último suspiro tengo mis derechos. Y los voy a hacer valer”, concluyó.

