Video: así agredieron a Javier Milei cuando la caravana pasó por Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina, avanzaban en una caravana por Lomas de Zamora cuando recibieron piedrazos, lo que obligó a la camioneta en la que viajaban a acelerar y fueron evacuados por seguridad.

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron que los incidentes se desataron cuando el vehículo pasaba por el centro del municipio, en la avenida Hipólito Yrigoyen y Portela, y comenzaron a volar piedras y objetos contundentes.

Ataque a la caravana de Milei: así fue el momento en el que le arrojaron una piedra al Presidente

Según pudo constatar LA NACION en el lugar, el violento hecho ocurrió también en presencia del candidato de la Tercera Sección Electoral por LLA, Maximiliano Bondarenko, quien habría recibido el impacto de una pedrada.

Operativo de seguridad

Inmediatamente el conductor de la camioneta con el Presidente aceleró entre la gente para sacarlo de la zona de agresiones, por indicación de la custodia policial. Después, empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes.

El momento de los piedrazos contra Milei

Según los militantes libertarios que fueron al lugar para acompañar a Milei, hubo militancia del municipio que conduce el peronista Federico Otermin, que además de agredir al Presidente los golpearon a ellos durante su paso por el centro Lomas de Zamora.