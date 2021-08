Vilma Ibarra salió en defensa de Florencia Peña tras las críticas por su visita a Olivos

A raíz de las críticas y agresiones que recibió la actriz Florencia Peña luego de que se difundiera que se había reunido con Alberto Fernández en la quinta de Olivos, mientras regía la cuarentena estricta, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, salió a defenderla en las redes sociales.

“Misóginos y violentos. Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña”, escribió Ibarra en su cuenta de Twitter.

Misóginos y violentos. Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña @Flor_de_P — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) August 2, 2021

Pasados algunos días del escándalo generado por las visitas de distintas personalidades a la quinta de Olivos en plena pandemia, Florencia Peña decidió dar su descargo en Flor de equipo, su programa de televisión. La conductora definió la situación que estaba viviendo como una “operación misógina”.

“Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas”, dijo al inicio de la trasmisión.

“En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, explicó Peña, quien visitó a Alberto Fernández en mayo de 2020.

“A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, relató, en referencia al freno en la actividad que sufrieron sus colegas por el aislamiento.

“Después de seis o siete días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿Por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11:30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, expresó con furia.

“Después de 40 años de trabajo, yo empecé a trabajar a los siete años, cumplo 47 en tres meses, ¿tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Que llegue hasta acá sin ayuda de absolutamente nadie? ¿Que no necesito nada de nada? ¿Que soy una mujer independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante seis días? ¿Tan poco inteligente se creen que es la gente? ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las 11:30 de la mañana, que lo tuve que esperar una hora porque recibe a tanta gente pidiendo?”, disparó Peña.

