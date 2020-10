El expresidente habló sobre las entrevistas que su hermano Mariano brindó al periodista Santiago O'Donnell y dieron pie al libro "Hermano" que saldrá a la venta el lunes Crédito: Imagen de TV

El expresidente Mauricio Macri se refirió a la relación con mantiene con su familia y puntualmente con su hermano Mariano, que brindó una serie de entrevistas a Santiago O'Donnell, quien compiló las revelaciones en el libro Hermano, próximo a publicarse.

"Lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que yo no vi todavía, pero por lo que escuché no tienen nada que ver con la realidad", dijo el exmandatario en una entrevista con el periodista Jonatan Viale.

Según dijo Macri, esas revelaciones de su hermano al periodista Santiago O'Donnell son "falsas", e incluso las asoció con el kirchnerismo: "Son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con todo esto".

En la charla con Viale, Macri asumió cierta responsabilidad en los conflictos familiares y también señaló a su padre, el empresario Franco Macri: "Mi familia no es diferente a otras, no es especial. Lo que sí es diferente es que hubo dos personas en la familia que contaminaron con problemas externos: mi padre, con su capacidad de hacer, su complejidad, y yo, que le agregué lo que faltaba metiéndome en política, ya levanté la exposición metiéndome con Boca".

Y agregó: "Yo aporté lo mío, expuse a toda la familia a una dinámica porque la política te lleva a un mundo de agresiones, conflictos".

Luego volvió a asociar la postura de su hermano con la del kirchnerismo: "Yo tengo una ventaja y una desventaja: debo ser el tipo que más radiografías se le han hecho en la historia de la política argentina. Yo he tenido un gobierno, porque ya Néstor Kirchner me fijó a mí como su enemigo del día uno, y todos los medios estatales y oficialistas que han dicho barbaridades de todo tipo que finalmente nunca fueron verdad".

En ese sentido, mencionó la decisión de su hermano de hablar sobre internas familiares y contó que su madre está "destrozada". "Me preocupa mi madre que está destrozada porque como toda madre siente que algo faltó. Y a veces no es que algo faltó. Nosotros marcamos nuestros caminos", dijo Macri.

De todas maneras, el expresidente dijo estar tranquilo: "Estoy tranquilo, tengo un vínculo con los argentinos que empezó hace muchos años, desde Boca. Yo no me metí en política ni por el dinero ni por el poder, me metí y la mayoría de los errores que cometí fueron por idealismo porque siempre pensé en una Argentina grande, distinta".

