El Gobierno designó a Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos

El Poder Ejecutivo designó formalmente este miércoles a Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos de la Vicejefatura de Gabinete. Con este nombramiento, el funcionario pasará a desempeñarse bajo la órbita de Ignacio Devitt, dentro del esquema general de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida se formalizó mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Diego Santilli, y forma parte del proceso de reestructuración en el área tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese escenario, Santilli asumió la conducción del área y absorbió también las funciones del exministerio del Interior.

La designación forma parte del nuevo esquema de Diego Santilli Ricardo Pristupluk

Como consecuencia de esa reorganización, la gestión de Interior pasó a depender de la vicejefatura a cargo de Devitt, al tiempo que se creó la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos con el objetivo de coordinar, evaluar y supervisar los asuntos considerados prioritarios para el desarrollo nacional.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 581/2026, la subsecretaría tiene a su cargo el “estudio prospectivo y el seguimiento de los temas centrales de la Administración Pública Nacional”. Entre sus atribuciones principales se destacan:

Lineamientos estratégicos: participar junto a otras dependencias en la definición de criterios para la toma de decisiones sobre programas y proyectos prioritarios.

participar junto a otras dependencias en la definición de criterios para la toma de decisiones sobre programas y proyectos prioritarios. Monitoreo e inserción internacional: diseñar herramientas para evaluar asuntos clave del desarrollo y analizar temas globales para detectar oportunidades de inserción internacional.

diseñar herramientas para evaluar asuntos clave del desarrollo y analizar temas globales para detectar oportunidades de inserción internacional. Asesoramiento y agenda exterior: asistir al vicejefe de Gabinete en la estrategia frente a organismos multilaterales y colaborar en la organización de cumbres, viajes y visitas oficiales de jefes de Estado y de Gobierno.

asistir al vicejefe de Gabinete en la estrategia frente a organismos multilaterales y colaborar en la organización de cumbres, viajes y visitas oficiales de jefes de Estado y de Gobierno. Diagnósticos técnicos: elaborar los informes requeridos para la planificación estratégica de las principales iniciativas del Gobierno.

La subsecretaría se encuentra bajo la órbita de Diego Santilli Fabián Marelli

Quién es el nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos

Guillermo Toranzos Torino es doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, de acuerdo con su propia presentación, tiene trayectoria en economía, agronegocios y negociación internacional.

En el ámbito público y multilateral, fue director ejecutivo del Common Fund for Commodities de las Naciones Unidas (UNCTAD), coordinó la Subsecretaría de Comercio Exterior y encabezó la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones.

Toranzos Torino fue director ejecutivo del Common Fund for Commodities de las Naciones Unidas (UNCTAD)

Asimismo, fue consultor para organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Mundial y el BID-INTAL, además de ocupar cargos institucionales en la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En el campo académico, dictó cursos de posgrado en diversas universidades y dirigió la Maestría en Agronegocios de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

En 2002 obtuvo el Primer Premio “Ing. Agr. José María Bustillo” de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y en 2018 fue distinguido por la Academia de Ciencias Empresariales por su libro Argentina ¿puede SER? Experiencias y estrategias para el desarrollo sostenible.