El Gobierno designó a Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos
Se trata de Guillermo Toranzos Torino, doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia previa en cargos institucionales
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El Poder Ejecutivo designó formalmente este miércoles a Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos de la Vicejefatura de Gabinete. Con este nombramiento, el funcionario pasará a desempeñarse bajo la órbita de Ignacio Devitt, dentro del esquema general de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La medida se formalizó mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Diego Santilli, y forma parte del proceso de reestructuración en el área tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese escenario, Santilli asumió la conducción del área y absorbió también las funciones del exministerio del Interior.
Como consecuencia de esa reorganización, la gestión de Interior pasó a depender de la vicejefatura a cargo de Devitt, al tiempo que se creó la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos con el objetivo de coordinar, evaluar y supervisar los asuntos considerados prioritarios para el desarrollo nacional.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 581/2026, la subsecretaría tiene a su cargo el “estudio prospectivo y el seguimiento de los temas centrales de la Administración Pública Nacional”. Entre sus atribuciones principales se destacan:
- Lineamientos estratégicos: participar junto a otras dependencias en la definición de criterios para la toma de decisiones sobre programas y proyectos prioritarios.
- Monitoreo e inserción internacional: diseñar herramientas para evaluar asuntos clave del desarrollo y analizar temas globales para detectar oportunidades de inserción internacional.
- Asesoramiento y agenda exterior: asistir al vicejefe de Gabinete en la estrategia frente a organismos multilaterales y colaborar en la organización de cumbres, viajes y visitas oficiales de jefes de Estado y de Gobierno.
- Diagnósticos técnicos: elaborar los informes requeridos para la planificación estratégica de las principales iniciativas del Gobierno.
Quién es el nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos
Guillermo Toranzos Torino es doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, de acuerdo con su propia presentación, tiene trayectoria en economía, agronegocios y negociación internacional.
En el ámbito público y multilateral, fue director ejecutivo del Common Fund for Commodities de las Naciones Unidas (UNCTAD), coordinó la Subsecretaría de Comercio Exterior y encabezó la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones.
Asimismo, fue consultor para organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Mundial y el BID-INTAL, además de ocupar cargos institucionales en la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En el campo académico, dictó cursos de posgrado en diversas universidades y dirigió la Maestría en Agronegocios de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).
En 2002 obtuvo el Primer Premio “Ing. Agr. José María Bustillo” de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y en 2018 fue distinguido por la Academia de Ciencias Empresariales por su libro Argentina ¿puede SER? Experiencias y estrategias para el desarrollo sostenible.