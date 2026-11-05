Virginia Gallardo compartió la invitación oficial que recibió para asistir al encuentro con el papa León XIV

Virginia Gallardo compartió a través de sus redes sociales la invitación que recibió desde Presidencia para asistir al “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”, que se realizará el domingo 8 de noviembre a las 18:30 horas en el Palacio Libertad.

Intervenida con la IA, la actual diputada nacional por la provincia de Corrientes sumó a la imagen del Sumo Pontífice una foto de ella y su hija enviando besos y saludando a la figura más importante del catolicismo. “¡QUÉ ALEGRÍA, QUÉ NERVIOS, QUÉ BENDICIÓN! Hay invitaciones que emocionan de una manera muy especial. Recibí con enorme alegría y gratitud la invitación para conocer al Santo Padre", escribió al pie de la publicación.

Al recordar su acercamiento a la fe desde muy pequeña, agregó: “Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija”.

Virginia Gallardo intervino la invitación que le realizó Presidencia con la ayuda de IA (Foto: X)

“Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer”, concluyó. Rápidamente, su posteo se llenó de comentarios de personas de todo el país que celebraron su presencia.

Quien también confirmó en las últimas horas que recibió una invitación para asistir a este encuentro fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. “Siempre le pediría por los sanjuaninos, por mi tierra, por el lugar donde nací. Quiero que a mi provincia le vaya bien, porque amo a San Juan con locura”, expresó durante la inauguración de la Escuela Werfield Salinas, en Chimbas.

Según la información oficial, al evento asistirá la vicepresidenta Victoria Villarruel, los 24 gobernadores de las provincias, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diputados y senadores. Además, estarán integrantes de la Corte Suprema, representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil.

El presidente Javier Milei junto al papa León XIV

Javier Milei decidió dejar fuera de este evento a los expresidentes; aunque la Iglesia Católica intentó intervenir en esta decisión, el mandatario se mantuvo firme en no extender la invitación a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón y Mauricio Macri, aunque este último participará de otros eventos, pero como invitado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.