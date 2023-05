Wado de Pedro respondió al cuestionamiento de Gabriel Levinas por su tartamudez: “Hay que cortar con los discursos de odio”

escuchar

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, le respondió hoy al periodista Gabriel Levinas, quien durante una entrevista había manifestado que la sociedad argentina no está “preparada” para votar a un candidato con tartamudez para presidente.

“Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio”, escribió De Pedro en su cuenta de Twitter, y acompañó el texto con un video en el que durante una acto llama a terminar con el bullying en la Argentina.

“Yo tengo una disfluencia en el habla. ¿Hay alguien que tenga tartamudez?”, pregunta al público De Pedro en el video. “Ahí, ¿Vos? Acá, dos más, ¿una chica allá? Argentina contra el bullying, vamos a trabajar para ser una sociedad mejor, aceptarnos cada uno como somos, buscar líderes positivos que corten con la situación del bullying. Y vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio, acusándonos, para construir una sociedad mejor, una Argentina justa, libre, soberana, inclusiva para todos y para todas”, propone el posible candidato presidencial del Frente de Todos.

Las palabras de Levinas

Ayer por la noche, el periodista Gabriel Levinas realizó declaraciones en el marco de una crítica a la interna del Frente de Todos (FdT) y una posible candidatura de De Pedro que generaron el repudio de referentes del oficialismo y de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT). “Si vas a poner una persona de esta naturaleza, tartamuda, como candidato a presidente sabes que en Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso”, dijo el periodista sobre el ministro del Interior, y hoy reafirmó: “Sigo pensando lo mismo”.

Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas en TN sobre @wadodecorrido. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) May 22, 2023

En diálogo con TN, el editorialista dijo ayer: “Va al muere [Wado] porque justamente un partido que lo único que hace bien es hablar - la oratoria de Carlos Menem, de Néstor Kirchner, de Cristina, de Juan Domingo Perón - pones un tipo que no puede hacer oratoria”. Levinas intentó interpretar una frase que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner días atrás en una entrevista televisiva donde se refirió “que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta”.

“No estoy diciendo que no quiero un tartamudo como Presidente, lo que estoy diciendo es que la gente no va a votar a un tartamudo”, agregó hoy Levinas en Radio con Vos. “Lejos de mí es segregar a nadie. Me pase la vida peleándome con todo el mundo para que homosexuales, lesbianas, judíos, no sean segregados”, prosiguió el periodista y destacó que si fuera peronista y tuviera que elegir entre Daniel Scioli, Sergio Massa y De Pedro votaría “con los ojos cerrados” al actual ministro del Interior.

“Si Wado de Pedro se sintió ofendido, o quiere hacerse el ofendido, yo le puedo pedir disculpas porque no quiero ofender a nadie”, dijo esta mañana Levinas. Según el periodista, “estamos todos tratando de entender qué quiso decir Cristina Fernández de Kirchner, pero lo que habría que hacer es apagar el sonido del kirchnerismo. No digo censurar o no escuchar, significa tratar de entender que el poder cultural del que se vale el kirchnerismo tiene que ver con la forma en que se maneja. El discurso es maravilloso, pero cuando contrastas con la realidad el sonido no concuerda con ella”.

Ayer, una de las primeras voces en contra de los dichos de Levinas fue la del jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, que dijo que “hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio”. “Son lamentables e inaceptables las declaraciones sobre Wado de Pedro”, sostuvo el funcionario en su cuenta de Twitter. Las opiniones del periodista generaron numerosos repudios en las redes sociales, entre ellos de personas con familiares con problemas de habla.

Levinas dijo anoche que “me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente donde el Presidente pueda ser una persona que es tartamuda”. “No sé por qué lo hacen”, se preguntó ante la creciente posibilidad de que De Pedro forme parte de la interna oficialista.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti también tomó nota de los dichos de Levinas y señaló en Twitter que “esto también es violencia política y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez”. “Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como Wado. Y sí, Gabriel Levinas, ¿sabés qué? La sociedad argentina es mucho mejor que vos”, añadió.

Esto también #EsViolenciaPolítica y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como @wadodecorrido

Y sí, @GabyLevinas , sabés qué? la sociedad argentina es mucho mejor que vos. pic.twitter.com/ZKgL0kokuZ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 22, 2023

La Asociación Argentina de Tartamudez (AAT) también criticó los dichos de Levinas. “Una vez más, nos encontramos en la necesidad de repudiar comentarios de carácter discriminatorio y peyorativo frente al desconocimiento absoluto de la temática”, dijeron a través de un comunicado.

“Las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales. Este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean”, se agregó en el texto.

Otra funcionaria que se sumó al repudio contra el periodista fue la directora de Migraciones, Florencia Carignano, que escribió: “‘Los dinosaurios van a desaparecer’”, dijo Charly allá por los 80... Solo depende de nosotros”, junto a una imagen del textual de Levinas en el canal.

“Generación diezmada”

“¿Qué es la generación diezmada? Empezaron a decir que se llevaron a la mejor generación”, criticó Levinas en referencia a la frase de Kirchner y agregó: “Una víctima es cualquier persona y eso no te convertía en un juez perfecto”.

“Como el resto de las instituciones del país no tienen credibilidad, ¿cómo no le vas a creer a una persona que fue torturada, a la madre de un desaparecido? Entonces la víctima empezó a tener en la Argentina un espacio enorme que no se condecía. Es toda esa distorsión cultural que aprovechó el kirchnerismo y que todavía nos tiene atados, porque las víctimas también se equivocan”, apuntó el periodista.

