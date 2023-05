Avalados por la cúpula cristinista, los intendentes alineados con Insaurralde alimentan la candidatura de Wado de Pedro

escuchar

En un influyente sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires comenzó a explicitarse un respaldo a la candidatura a presidente del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Lo protagonizan los intendentes alineados con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde , que ya mostraron en público los primeros gestos de respaldo al dirigente de La Cámpora. El operativo cuenta con la venia de Máximo Kirchner , socio político de Insaurralde, y sumó como un elemento importante los elogios de Cristina Kirchner a De Pedro, a quien incluyó en una reducida lista de los dirigentes más fieles a ella cuando fue entrevistada en el canal C5N, el último jueves.

Insaurralde agrupa a intendentes (algunos en funciones, otros de licencia para ocupar otros cargos d interinos) como Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), entre otros, y también a exjefes comunales como Juan Pablo de Jesús (ladero de Insaurralde en la Jefatura de Gabinete provincial y exintendente del Partido de La Costa). Algunos de ellos ya aportaron actos en sus distritos para escenificar el apoyo al ministro del Interior.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del peronismo bonaerense, una reunión entre De Pedro e Insaurralde , en Lomas de Zamora, a principios de mes, funcionó como inicio del operativo a favor de la postulación presidencial del referente de La Cámpora. La cumbre se coronó con fotos de los protagonistas a los abrazos.

Insaurralde, con De Pedro, en Lomas de Zamora, el 5 de mayo Twitter

En algunos paredones de Lomas de Zamora (entre otros puntos, cercanos al Parque Municipal Eva Perón y en colectoras del Camino Negro) apareció estampada la leyenda “Wado con Cristina”, con la firma de quienes se encargan usualmente de las pintadas para Insaurralde. La propaganda política se extendió también a otros distritos del Gran Buenos Aires.

Los gestos se complementaron, el jueves pasado, con la participación del ministro del Interior en entregas de computadoras a alumnos en Merlo y Almirante Brown, los distritos de Menéndez y Cascallares, que recibieron también en esos actos a varios de los intendentes que reportan al grupo.

La puesta en marcha de este andamiaje a favor del ministro político del gabinete del presidente Alberto Fernández no es una jugada aislada de los jefes comunales. Una fuente del peronismo bonaerense consultada por LA NACION remarcó que, “si Insaurralde sale a pintar por Wado, no es porque se le ocurrió”, al recordar el vínculo político que une al exjefe comunal de Lomas de Zamora con Máximo Kirchner. “Hay un operativo político de Cristina y Máximo de apuntalar a Wado” , añadió la fuente, que consideró que la apuesta por De Pedro se enmarca “en la hipótesis de que el kirchnerismo tiene que volver a su esencia”, después de haber llevado como candidatos en las últimas dos elecciones presidenciales a Fernández y a Daniel Scioli, ajenos al paladar del cristinismo duro.

“ Hablamos con Máximo, con Cristina. Darle una mano a Wado no es en desmedro de otros compañeros. Wado es uno de los ‘hijos’ de Cristina, pero tiene buena relación con el círculo rojo, con el campo. Es la cara más amigable de La Cámpora”, describió un dirigente que orbita en el sector que apuntala a De Pedro. “Nadie se manda solo”, reforzó una fuente bien informada sobre estos movimientos electorales a favor del titular de la cartera de Interior.

El diálogo con Máximo Kirchner para poner en marcha los gestos de apoyo a De Pedro apareció como dato coincidente entre las distintas fuentes. Y una frase de Cristina en la entrevista que brindó el jueves a C5N se subrayó como un aval: la vicepresidenta mencionó a “Máximo, Wado, El Cuervo [por Larroque] y algunos otros” como los únicos dirigentes que nunca hablaron mal de ella .

“Espero que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta”, agregó Cristina. Los padres del ministro, Enrique de Pedro y Lucila Adela Révora, fueron asesinados durante la última dictadura militar.

De Pedro, el jueves, en Merlo, con los hermanos Gustavo y Karina Menéndez, e Insaurralde La Cámpora

La incógnita de Kicillof

El operativo de los intendentes alineados con Insaurralde a favor del ministro del Interior cayó bien en las filas del gobernador Axel Kicillof, aunque el grupo de jefes comunales se circunscribió al respaldo al ministro del Interior, sin extenderlo a la posibilidad de reelección del mandatario provincial. Kicillof aspira a volver a competir por la gobernación, aunque en el kirchnerismo no descartan que pueda ser elegido por Cristina como postulante a la presidencia.

“Para nosotros, la opción de Wado candidato a presidente es una gran opción. Estamos apoyándolo y acompañándolo desde que empezó a recorrer”, afirmaron cerca de Kicillof ante la consulta de LA NACION.

No obstante, por el momento el operativo de los intendentes no se extendió a la candidatura bonaerense. En el peronismo provincial sostuvieron a este diario que no hay en este grupo un planteo acerca de Kicillof y puntualizaron sobre cierta tensión que existió entre Máximo Kirchner y el gobernador ante la preferencia del mandatario bonaerense por apartarse de una posible candidatura a presidente.

“No hay nada tan definido”, respondió un dirigente del peronismo del conurbano ante la consulta sobre si el apoyo de los intendentes a De Pedro como candidato a presidente incluye el respaldo a Kicillof como postulante a la gobernación. Otra fuente lo evaluó en como un escenario posible: “Axel es el que mejor cuida los votos de Cristina, pero es muy factible que ella quiera que él siga en la provincia. Y a Wado lo beneficia tener poca imagen negativa”.