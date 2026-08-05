Quirno contó por qué el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján y no otras ciudades

El canciller Pablo Quirno brindó este miércoles por la mañana una conferencia de prensa luego de que el Vaticano confirmara la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El ministro de Relaciones Exteriores contó por qué el Sumo Pontífice irá a la ciudad de Buenos Aires, a Luján y a Córdoba y no a otros lugares, y también habló del protocolo de seguridad que se llevará a cabo en coordinación con las provincias.

“Lo hemos evaluado en conjunto entre la Santa Sede y las autoridades eclesiásticas argentinas. No hubo ningún impedimento por temas de seguridad”, aseguró tras ser consultado sobre si se había planteado visitar otras zonas del país.

Luego dio las razones de la elección: “Fue por un tema de referencia de la comunidad católica. Los viajes de los papas generalmente pasan por capital [del país] y otros lugares. Se eligió Luján por el significado que tiene para todos los argentinos [por la Basílica Nuestra Señora de Luján] y Córdoba por la incidencia de la comunidad católica. Además, es un lugar central de nuestro país y se puede acudir desde otros lugares”. El cronograma con mayores detalles se dará a conocer “a su debido tiempo”, indicó el Vaticano.

Por otro lado, el funcionario de Javier Milei habló del protocolo de seguridad que se llevará a cabo en coordinación la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof (enfrentado con Nación), y Córdoba, que gobierna Martín Llaryora. “Es un dispositivo que ya estamos coordinando desde el ministerio de Seguridad [a cargo de Alejandra Monteoliva]. La responsabilidad es de las autoridades nacionales. Se realizará un comando unificado con la asistencia de las fuerzas de seguridad de las diferentes jurisdicciones”, subrayó.

El papa León XIV y Javier Milei vatican media

Respecto a si estará garantizada la seguridad del Sumo Pontífice, Quirno sostuvo: “Ya ha habido una avanzada del Vaticano junto con nosotros para coordinar esos temas. A medida que se confirmen los lugares ese proceso se va a ir ajustando y diseñando con más detalle. La seguridad del Papa está absolutamente garantizada. La Argentina ya ha realizado eventos de esta naturaleza. Tenemos la experiencia para hacerlo”.

En tanto, sobre la coordinación con la administración de Kicillof, el Canciller aseguró que León XIV “no viene a una provincia” sino “a la Argentina” y que es una visita pastoral. “No vamos a hacer de esto una visita política. Vamos a coordinar con las autoridades para que sea la mejor visita de un Papa en la historia”, insistió.

Tal como había informado LA NACION en junio pasado, el Pontífice estará en la Argentina poco más de tres días. Arribará al país después de celebrar el domingo 8 de noviembre la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, cuya imagen se encuentra en la catedral de Florida del país oriental.

En febrero de este año Quirno le entregó al pontífice una carta de invitación, firmada por el presidente Milei, al saludarlo brevemente al final de la tradicional audiencia general de los miércoles, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

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