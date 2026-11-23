El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, rechazó el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales impulsa para el exjefe guerrillero Mario Roberto Santucho para el próximo 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la fecha que marcó el retorno de la democracia en el país.

En diálogo con LN+, adelantó que buscará que el Consejo Superior de la casa de estudios revierta la resolución que declaró de “interés institucional” la iniciativa.

Yacobitti cuestiono el homenaje a Santucho

“Este homenaje no puede tener lugar. Me cae mal”, afirmó Yacobitti al referirse a la iniciativa que prevé la colocación de una escultura en homenaje al fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“Los que reciben homenajes en la UBA es por su trayectoria académica o por investigaciones o desarrollo y desempeño en la vida pública y democrática. Bajo ningún punto de vista este homenaje puede tener lugar dentro de la universidad. Cuando iniciamos la democracia fueron juzgados tanto los principales terroristas del estado como las cúpulas guerrilleras. Esa fue la piedra fundamental del retorno de la democracia y no podemos volver atrás”, sostuvo.

Según argumentó Yacobitti, la pluralidad ideológica que caracteriza a la universidad pública no implica que todas las figuras puedan ser objeto de un reconocimiento institucional. “Todos sabemos que en una casa de estudios tenemos profesores que piensan de manera muy distinta. Pero cuando la universidad homenajea a alguien, esa persona debe cumplir con requisitos mínimos y en este caso no se dan”, señaló.

Homenaje a Mario Santucho

E ilustró: “Para recibir un homenaje de la UBA lo mínimo que tiene que tener esa persona es respetar las reglas y la vida democrática y en este caso no pasa”.

En sentido, anticipó que intentará frenar el próximo miércoles en el Consejo Superior de la institución el reconocimiento al exjefe guerrillero: “Lo va a rechazar por amplia mayoría”, vaticinó confiado.

La polémica desatada en la UBA

Cuestionada por el gobierno de Javier Milei y por autoridades de la propia Universidad de Buenos Aires, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, defendió la realización del homenaje al fallecido jefe guerrillero.

“La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años 70 es una constante. Habilita un debate, bienvenido sea el debate”, dijo Arias en una entrevista con la periodista María O’Donnell, en Urbana Play.

Ana Arias

“Tenemos una política presente permanente de Memoria, Verdad y Justicia, y no se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar estas trayectorias individuales, que por supuesto que son discutibles, pero son reales y son las que este grupo en particular está queriendo poner en discusión”.

Arias es una militante del peronismo kirchnerista que fue candidata a senadora nacional junto a Mariano Recalde, uno de los referentes de La Cámpora, aunque ella no integra la organización que conduce Máximo Kirchner.

Dentro de la militancia universitaria, es opositora al oficialismo, que maneja el rectorado con fuerte presencia del radicalismo. Su padre era un marino mercante que militaba en Montoneros y es uno de los desaparecidos de la última dictadura militar.