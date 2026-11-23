La Iglesia lanzó una dura advertencia a los senadores a días de que se defina el futuro de la ley contra la ludopatía. En una nueva carta dirigida a los legisladores, la Conferencia Episcopal Argentina les reclamó que aprueben el proyecto que lleva casi dos años paralizado en la Cámara alta y está a punto de perder estado parlamentario. “La indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, advirtió.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, señala la misiva difundida este lunes por la Comisión Ejecutiva del Episcopado.

Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Soledad Aznarez

El reclamo llega en una semana decisiva. El próximo jueves 26 de noviembre, el Senado podrá aprobar por mayoría simple la media sanción de Diputados que busca restringir la publicidad de las apuestas online, prohibir los patrocinios deportivos y reforzar los controles para impedir el acceso de menores.

Si no se aprueba antes del 30 de noviembre, el proyecto dependerá de la buena voluntad de Javier Milei de incluirlo en las sesiones extraordinarias. Algo improbable dado que su tropa rechazó la propuesta y dilató su debate.

La Iglesia, que ya había reclamado su sanción en reiteradas oportunidades, endureció esta vez el tono. “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, señalaron los obispos.

La semana pasada, el peronismo consiguió forzar una definición en el Senado. El jefe del bloque del Partido Justicialista (PJ), José Mayans, pidió tratar inmediatamente la iniciativa, pero su moción fue rechazada por 40 votos contra 28. Sin embargo, consiguió que el oficialismo aceptara incluir el proyecto en el temario de la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión.

De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para ser tratada el jueves sin necesidad de reunir nuevamente los dos tercios para debatirla sobre tablas. Un día antes, el miércoles a las 10, el oficialismo intentará introducir modificaciones en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Si el Senado modifica la media sanción, el texto deberá regresar a Diputados.

“Si no lo tratamos ahora, la ley se va a caer. Se cae el 30 de noviembre. El proyecto lleva 731 días en la Cámara y se prorroga su tratamiento defendiendo intereses por sobre la salud”, cuestionó Mayans durante el debate.

La discusión está atravesada por los intereses económicos del sector del juego y de los clubes deportivos, que reciben importantes ingresos por los patrocinios de las casas de apuestas. A eso se suma la recaudación de impuestos sobre el juego, que corresponde a las provincias.

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“Nos estamos beneficiando con la desgracia ajena y con el dolor de tantas madres”, advirtió Mayans al cuestionar los argumentos económicos en defensa de la actividad. Antes de terminar, miró hacia las bancas libertarias y les pidió: “No sean duros de corazón”.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, rechazó el tratamiento inmediato con el argumento de que el proyecto debía pasar primero por las comisiones. “Este tema hace dos años que está en el Senado y no hubo ningún apuro por tratarlo”, sostuvo. Aunque reconoció que se trata de una problemática que preocupa a todos los sectores, anticipó que el oficialismo pretende modificar el texto para incorporar mecanismos que permitan al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intervenir de manera inmediata sobre las páginas que habilitan apuestas sin controles.

José Mayans pidió tratar el proyecto inmediatamente Ricardo Pristupluk

Diferencias dentro de los bloques

La discusión expuso diferencias dentro del oficialismo. Mientras Bullrich rechazó el pedido de Mayans, Luis Juez votó a favor del tratamiento inmediato. Los libertarios Agustín Coto y Francisco Paoltroni se ausentaron de la votación y el resto de la bancada se pronunció en contra.

“No es un tema partidario, es un tema de conciencia. El juego es el flagelo más grande que atraviesa a nuestra sociedad. Acompaño la idea del jefe de la bancada de la oposición. Algo es mejor que nada”, argumentó Juez en el recinto.

También hubo diferencias en el peronismo: el chubutense Carlos Linares votó en contra de la moción impulsada por su propio jefe de bloque.

Juan Bautista Ordoñez, exdirectivo de Codere, es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia

El Gobierno, por su parte, presentó una propuesta alternativa de alcance limitado. Mientras que el texto aprobado por Diputados prohíbe la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones de las plataformas legales, la iniciativa del Poder Ejecutivo se concentra en endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos.

Aunque el oficialismo asegura que busca reforzar los controles para impedir el acceso de menores a las apuestas online, al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia designó a Juan Bautista Ordoñez, un exdirectivo de Codere, la multinacional dedicada al negocio de las apuestas.

La media sanción fue aprobada por Diputados el 27 de noviembre de 2024 con el respaldo del peronismo, la Coalición Cívica, la izquierda, sectores de la UCR y bloques provinciales. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.