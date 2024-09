Yacobitti dijo que es un “punto en contra” para las universidades públicas tener de graduados a Caputo y Sturzenegger

Escuchar

En medio del debate por el financiamiento universitario, que se tratará mañana jueves en la Cámara de Senadores y ya viene aprobada de Diputados, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó que el sistema funciona bien y es público, aunque habló de un “punto en contra”. Al respecto de esto último, cuestionó que haya funcionarios de Javier Milei que se formaron en el esquema estatal pero a la vez le recortan fondos.

“Milei llega adonde llegó denostando al Estado y se encuentra con un pedacito del Estado [por las universidades] que tiene una legitimidad que en su cabeza debería ser el privado. Lo elige la gente que podría pagar lo privado y se empieza a generar una contradicción. La mayoría de los funcionarios del gobierno de Milei vienen de las universidades públicas. Punto en contra de las universidades públicas, ¿no?” , introdujo el dirigente radical en el streaming Vino por el Desarrollo, que compartió con el exjefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina.

En eso, Yacobitti planteó que el recorte a las universidades que aplica el Ejecutivo no es para alcanzar el déficit cero, sino que lo hace para “cumplir con un relato” ante sus votantes. “No es un número que afecta”, comentó.

Siempre en esa línea, el vicerrector indicó que el buen funcionamiento de las universidades se cruza así con este “relato” del Gobierno. “Vendés todo el tiempo que el Estado es una porquería y te encontrás con un montón de gente que te votó, que fue a defender algo [a la marcha universitaria] y te dijo: ‘Yo te quiero a vos porque rompés con todo, pero esto no, porque yo lo uso y funciona”', indicó sobre aquella manifestación que fue la más grande contra la gestión de Milei, a favor de la educación pública universitaria.

Ahondó entonces con respecto a los funcionarios nacionales que se formaron en las facultades públicas, pero ahora recortan su presupuesto. “La muestra es que tu megaministro de Economía, tu Maradona de las finanzas, viene de la UBA” , sostuvo Yacobitti sobre Luis “Toto” Caputo. “ Y [Federico] Ssturzenegger, de la Universidad de La Plata”, enumeró en cuanto al titular de Desregulación.

Y siguió: “Ahí también la universidad tiene un problema. Vos no podés formar a tu verdugo. Tiene un problema también... no solamente tenés que formar buenos profesionales”.

Convencido de que “por supuesto” la universidad debería trabajar más sobre el perfil de los egresados, el dirigente dijo: “A mí me entristece que el tipo que hoy prefiere bajar el impuesto a los bienes personales, que lo paga solo el 2% más rico de la Argentina, y no pagarle un sueldo a un profesor de la universidad, a un trabajador universitario, solo para que no estén bajo la línea de la pobreza, se hayan formado... bueno, pasa”.

Tras eso, los tildó a Caputo y Sturzenegger de “desagradecidos”.

“Quizás nosotros en universidades públicas fuimos tan cuidadosos de cuidar la libertad de cátedra, de que cada uno tiene su opinión, de no bajar línea, de no hacer cosas... Quizás se nos fue un poco la mano”, comentó al respecto Abal Medina.

No obstante, Yacobitti aclaró en seguida: “No, bueno, yo defiendo eso [por la libertad de cátedra]”.

