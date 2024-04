Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA: “Mucha gente que votó a Milei está a favor de que las universidades sigan funcionando”

Escuchar

“Veo mucha gente que votó a Javier Milei pero que está a favor de que las universidades sigan funcionando”, afirmó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, este viernes en Mesa chica, el programa que conduce José Del Rio en LN+. Además, ratificó la convocatoria a la marcha federal por la educación pública que se desarrollará el próximo martes 23 de abril en todo el país.

“El 23 va a haber una gran movilización de todo el sistema universitario nacional producto de que el Gobierno está llevando adelante un ajuste muy fuerte que al principio no lo reconocía. Luego lo empezó a reconocer y ese ajuste puso en jaque el funcionamiento de las universidades”, aseguró Yacobitti, contador público egresado de la UBA.

El vicerrector de la universidad que se ubica entre las mejores de Hispanoamérica y que cuenta con algunas de sus facultades entre las más destacadas a nivel mundial, según los principales rankings internacionales, subrayó que “el jueves hubo un abrazo al Hospital de Clínicas donde hubo miles de los médicos más prestigiosos del país que hablaron”, “Se te ponía la piel de gallina porque muchas cirugías se tuvieron que parar por falta de fondos”, describió.

Yacobotti lamentó que “el Gobierno, a hoy, no mandó un solo peso de los fondos que tenía que mandar para los hospitales universitarios”. “Hoy, en los hospitales, donde no solamente se brinda un servicio de calidad, sino que además estudian los futuros médicos, no recibió un solo peso. Se están rechazado pacientes por el ajuste y es un reclamo que venimos haciendo hace bastante tiempo”, expresó.

“El presupuesto fue congelado, no se dejó ni siquiera a valores devengados del año pasado que fueron ajustados por inflación, si no a nivel inicial con una inflación de casi el 300% actual y en el caso de las universidades que tienen hospitales como la UBA eso tiene una influencia muy grande”, amplió el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio.

Auditoría

“Es una gran mentira la cuestión de la auditoría. Lo que están haciendo es tratar de hacerle creer a la sociedad que las universidades públicas son cajas que no se auditan. Todas las universidades públicas son auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Decir que no las tienen es o no saber o mentir deliberadamente”, dijo Yacobitti.

“Cada fondo que se da se tiene que rendir al Ministerio, aparte”, puntualizó y agregó que “el Gobierno pretende instalar que no hay auditorios para justificar un ajuste y hacerle creer a la sociedad que, como son autónomas, entonces no las auditan”. Para Yacobitti, “el Gobierno a esta altura sabe que a esta altura cometió un error y no sabe cómo salir”.

“Creo que hubo una subestimación. Se subestimó una reacción. Creo que si esto pasaba, pasaba. Si uno se pone a pensar, con el pago de los impuestos que uno hace, de las pocas cosas que el Estado te brinda de calidad son las universidades públicas”, remarcó. Y subrayó: “La UBA está en el 1% de las mejores universidades del mundo. ¿Con qué recursos? Con muchísimos menos recursos que el resto”.

En el estudio estaba presente Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), quien se manifestó totalmente a favor de la educación pública. “Yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que la universidad pública ha promovido varias generaciones de profesionales que se han distinguido en todo el mundo”, afirmó.

Yacobitti, luego, acotó que “la muestra de cómo funcionan las universidades públicas es el Gobierno: la mayoría de los funcionarios, como [Luis] Caputo, [Federico] Sturzenegger o [Fernando] Vilella salieron de la universidad pública”.

“Les doy mi opinión. Siempre separo información de opinión. Para mi la UBA es un valor de la Argentina sin dudas. Sí hay que mirar, auditar, tiene que ser eficiente, hay que mirar la letra chica, pero en eso no hay grieta: la Universidad de Buenos Aires es un activo para los argentinos y hay que respetarlo”, reflexionó José Del Rio, quien cuenta con una licenciatura en administración de empresas por la UBA, entre otros títulos.

LA NACION

Temas Universidad de Buenos Aires