Martín Yeza habló de los dichos Santiago Caputo sobre Macri y analizó el futuro de Pro

El diputado nacional de Pro Martín Yeza habló este jueves de los dichos del asesor presidencial Santiago Caputo, quien dijo que el expresidente Mauricio Macri “sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar”. En tanto, analizó el futuro del partido, en la previa de su relanzamiento en Mar del Plaza. “Es importante que se mantenga como un partido independiente”, consideró el exintendente de Pinamar sobre una posible fusión con La Libertad Avanza para las elecciones legislativas.

“Coincido con lo que dice Caputo, con el elogio a Mauricio. Cada día que pasa son más los argentinos que lo valoran, no solamente las personas que lo acompañamos; Mauricio fue un presidente electo por más de la mitad de los argentinos, que lo votamos en 2015 y en 2019 lo votó el 41%. Hay un antes y un después del momento en el que Macri quiso empezar una agenda de reformas y lo que era el tono social, y lo que le permitió el sistema político”, marcó el presidente de la Asamblea de Pro esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Caputo brindó el miércoles declaraciones periodísticas a TN, donde fue consultado por la presidencia de Macri: “Tengo una excelente opinión del expresidente. Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar. Admiro la construcción que hizo el Pro los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela”.

En ese marco, Yeza aseguró que el exmandatario “se dedicó a liderar una agenda de reformas que hoy parecen algo natural o de sentido común”, pero que “en ese entonces se ha tenido que luchar y mucho” para que se lleven a cabo.

“El punto es que es real que Mauricio toda su vida se dedicó a formar equipos, plantar ideas, y fue de las cosas que nos enseñó. Son todas ideas que para la Argentina previa a Pro, la única opción era el peronismo kirchnerismo hegemónico”, agregó luego.

En otro tramo de la entrevista, el exintendente de Pinamar aseguró que “es importante que Pro se mantenga como un partido independiente”, luego de que le consultaran sobre una supuesta agenda no republicana por parte del Gobierno. “Lo dicen nuestras siglas; está la palabra ‘república’. Somos un partido que nace en 2003 en lo formal pero como partido nacional nace después de las protestas de 2012, cuando la gente pedía respetar la división de poderes y estaba en contra de la reforma judicial. Nacemos como consecuencia de la gente, que sentía que eso era importante. Es una diferencia [con LLA], indicó Yeza.

Así, en esa línea, el parlamentario hizo un paralelismo en cómo el Pro maneja su relación con la prensa. “Somos un partido que colabora, creemos que la Argentina tiene una oportunidad de cambio única y hay que aprovecharla, pero desde nuestra identidad que es republicana, no solamente la división de poderes es importante, sino ciertas formas diplomáticas, la libertad de expresión es muy importante, no porque el Gobierno no la respete, pero tiene una relación muy diferente a la que nosotros tuvimos con la prensa”.

En la previa de un acto liderado por Macri para relanzar Pro en la ciudad de Mar del Plata, a Yeza le consultaron sobre el tono del discurso del extitular del Ejecutivo y también sobre si marcará diferencias con el partido oficialista: “Con la presidencia de Macri, la Argentina evolucionó hacia los niveles más altos de respeto a la libertad de expresión, así que es un tema que para Mauricio es importante; si lo va a decir o no, hay que escucharlo”.

Sobre una posible fusión con La Libertad Avanza para las listas de 2025, el diputado no dio precisiones y se limitó a marcar las coincidencias y las diferencias entre ambos partidos. “Las ideas de LLA entre 2020 a 2023 se parecen muy poco a las nuestras”, dijo y apuntó: “Pero sí veo las ideas de este primer semestre se parecen mucho más a nuestras ideas (...) Para que las leyes salgan es importante acercarse a las ideas más parecidas a vos”.

Tras ello, agregó: “Tenemos que relanzar el partido porque hay un expresidente; lo natural de los partidos es hacer esto, es lo básico. Después, sobre el tema de la doctrina, siempre fuimos un partido del hacer, donde las ideologías te resultan insuficientes, no solo un cambio verbal sino algo que puedas tocar por la gestión”.

Finalmente, habló de la posición de Pro con respecto al pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. “Hay respuestas diferentes. Si ponés en una persona un manto de sospecha de corrupción y después está en la Corte, tiene una gravedad institucional. Hace unas semanas lo hablábamos con Macri: la seguridad jurídica de un país no la dan los políticos, la da la justicia y la Corte”, dijo.

“Lo bueno es que estamos en un proceso, se tienen que poner todos los signos de pregunta. Ahora, no sería saludable que quede integrada la Corte con jueces que generan alta polémica alrededor de su ética. Es parte de un proceso que se tiene que agotar y espero que los senadores estudien el caso. La trasformación no es solo que el Ejecutivo gestione sino que no se genere un manto de sospecha sobre el juez de la Corte”, indicó.

