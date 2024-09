Zago reveló el tenso cruce que tuvo con Agustín Romo por los trolls libertarios

Escuchar

El jefe de bloque MID, Oscar Zago, extitular de la bancada libertaria, reveló el tenso cruce que tuvo con el diputado provincial Agustín Romo, militante a ultranza del oficialismo, por los trolls que militan en defensa del Presidente. La discusión se dio en un pasillo del Congreso el domingo, cuando Javier Milei fue a presentar el Presupuesto.

Sin ocultar su disgusto, Zago contó este miércoles que recibió agresiones a través de mentiras que inventaron estas cuentas fake y que, como le dijeron que Romo era “el jefe de los trolls”, fue directamente a hablar con él. Afirmó incluso que le dijo que le iba a tener que enseñar “cuántos pares son dos botas”, y que le advirtió que si esto seguía así, se iban a tener que pelear, por más de que él tenga 60 años y el diputado bonaerense sea joven.

“Me encontré con el diputado provincial Romo y le dije: ‘Mirá, a vos te gusta mucho el tema este [de los trolls], te voy a decir una cosa y a ser muy sincero: la próxima vez que me metan... no quiero que hablen ni a favor ni en contra, porque yo no soy de tener este tipo de estilo, ni nada. Me pusieron algo muy feo, con un graph, estos trolls. No sé cómo llamarlos. Si vos sos responsable, la próxima vez vamos a tener problemas serios, porque yo soy de la vieja guardia. No voy por atrás, no te mando mensajeros, ni te mando un tuit o te pongo en Instagram. No, no. Yo soy de la vieja guardia: voy y lo quiero aclarar frente a frente. Y si actuaste mal, nos vamos a tener que pelear por más de que tenga 60 años, no hay ningún problema’”, contó en Radio Mitre Zago sobre lo que le dijo al dirigente, que es jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados de la Provincia.

De acuerdo a su relato, Romo le aseguró que él no estaba detrás de las agresiones en redes. “‘Entonces si no fuiste, reconocémelo y decime quiénes son, porque vos entendés de esto, yo no entiendo, estoy nulo’, le dije. ‘Y me molesta mucho. Por eso lo aclaro de esta manera, no me gusta andar pegando vueltas ni mandándole... No soy Un guapo de 900, no tengo nada, pero a mí no me gustan las ofensas ni las mentiras por las mentiras mismas…'”, insistió el diputado nacional sobre lo que le transmitió al legislador provincial.

En eso, indicó que las agresiones de los trolls le llegaron por su votación sobre las jubilaciones de privilegio durante el debate por la Ley Bases, un tema que -según explicó- introdujo el radicalismo y que no había sido propuesto por la Casa Rosada. Incluso aseguró que él está a favor de que este tipo de haberes queden solo para presidente y vice, y no para el resto de los cargos públicos.

“Salieron a criticarme. Yo le dije [a Romo]: ‘Te voy a enseñar cuántos pares son dos botas , porque encima estás mintiendo y la mentira me molesta mucho. A mí venime con la verdad, me puedo equivocar y te lo voy a reconocer toda la vida, me equivoqué y te pido disculpas’. Él me dijo que no. ‘Si vos no sos, fijate. Porque dicen que el jefe de los trolls sos vos’ , le dije”, insistió Zago sobre lo que pasó el fin de semana.

Explicó, además, que como él no es “tuitero” ni tampoco tiene un Instagram activo, tampoco pide que difundan sus mensajes porque le da “poca relevancia” a todas esas cuestiones.

“Soy de la vieja guardia. Me acostumbré a militar, me vas a encontrar en la esquina repartiendo boletas, un volante. Soy viejo, me gusta caminar por el barrio, ir a los bares, hablo con los mozos, pero no en las redes. Y esconderme detrás de esto... me molestan mucho los que se esconden, los que tiran la piedra y esconden la mano, en todos los sentidos, para todo el mundo. Los pseudónimos, eso me molesta mucho”, planteó Zago que, en referencia con esto último marcó: “ Viste que les dicen ‘el Flaco Escopeta”, “el Gordo Pirulingo”, qué se yo ”.

Por lo pronto, aclaró que él puede viajar en subte tranquilo, mientras que puso en duda si quienes se esconden detrás de los trolls podrían hacerlo en caso de mostrar la cara. “No sé si ellos con nombre y apellido salen a la calle y se pueden pasear, si ponen los nombres reales”, deslizó.

LA NACION