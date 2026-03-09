LA NACION
en vivo

Nuevo régimen penal juvenil: que se sabe de la ley que fija sanciones desde los 14 años

La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801; qué sanciones contempla y cuáles son medidas orientadas a la integración

Frente a la discusión para modificar el régimen penal juvenil, desde Unicef explican por qué la cárcel debería ser la última opción Crédito: UNICEFArgentina/PEPE_MATEO
El sistema contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos

El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18.

La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.

Qué establece la nueva norma

Publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801, la norma establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

