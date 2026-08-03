Zamora consigue la hegemonía absoluta en Santiago del Estero y su partido se queda con todos los municipios

SANTIAGO DEL ESTERO.- El oficialismo santiagueño que lidera el senador nacional Gerardo Zamora obtuvo este domingo un aplastante triunfo en toda la provincia en las elecciones municipales, ya que ganó en los 26 distritos en donde se eligieron intendentes y concejales. Incluso ganó en La Banda, la segunda ciudad importancia, que históricamente le fue esquiva al zamorismo.

En las principales ciudades de la provincia, como Capital y La Banda, el oficialista Frente Cívico obtuvo aplastantes triunfos y por primera vez en 23 años de hegemonía zamorista en la provincia puede ganar una elección municipal en La Banda, algo que se había dado en elecciones provinciales y nacionales, pero nunca para el cargo de intendente municipal.

Mario Benavente en la Capital y Llamil Abdala en La Banda, delfines de Zamora, se llevaron las miradas y coronaron importantes triunfos, algo que se replicó en toda la provincia con un importante espaldarazo a la gestión provincial del gobernador Elías Suarez, quien ganó ese lugar el año pasado con casi el 75% de los votos.

En la ciudad capital, la candidata libertaria María Beatriz Yunes (La Libertad Avanza) se quedaba esta noche con el segundo lugar con más del 12 por ciento de los votos, mientras que el macrista Facundo Pérez Carletti era relegado al tercer puesto, con poco más del 11 por ciento de los sufragios.

El gobernador Elías Suárez y Zamora festejaron la victoria electoral Captura de Video

El porcentaje de participación de votantes fue superior al 70% en el promedio provincial y en los lugares donde el Frente Cívico fue con dos candidatos se reeditaron viejas batallas electorales entre radicales y peronistas, que al sumar ambos postulantes superaron los 70 puntos.

La Banda venía siendo, cuando gobernaba Pablo Mirolo, un enclave massista, ya que se trata de un delfín del exministro de Economía Sergio Massa, pero luego su sucesor y actual intendente, Roger Nediani, rompió con ambos y se quedó sin referencia nacional.

En el recuento de esta noche, Mirolo obtenía el 12,53 por ciento de los votos y Nediani 11,41 por ciento, ambos muy lejos del ganador Abdala, que se quedaba con más del 50 por ciento de los sufragios.

En una breve declaración y buscando distanciarse del presidente Javier Milei, de quien hoy es un franco opositor, Zamora exclamó -con los resultados ya conocidos-: “Gracias!!! Santiago del Estero, no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son Argentinas!!”.

Mario Benavente, el intendente electo de la ciudad capital santiagueña Captura de Video

De esta manera, Zamora reafirma su fuerte liderazgo en la provincia, que también ejerce a través de Elías Suárez, su histórico jefe de Gabinete, quien ganó el año pasado la gobernación con casi el 75% de los votos y este domingo, arrasando en todos los municipios de Santiago del Estero.

El Frente Cívico sacó el 66 por ciento de los votos en toda la provincia, con picos que rozan el 100% en algunas localidades al sumar los porcentuales de los radicales y peronistas que reportan al FC. Un caso particular fue la ciudad de Bandera, una de las zonas agrícolas más ricas de la provincia y donde Milei le ganó a Massa en 2023: allí hubo un solo candidato, el actual intendente.

La Libertad Avanza quedó ubicada como segunda fuerza, llevando candidatos en algunos lugares. En la Capital se quedó con el segundo lugar, pero en La Banda quedó sexta, haciendo una muy mala elección.

Más atrás quedó Despierta Santiago y el Frente Renovador que tuvo una caída provincial pero hizo una gran elección en La Banda, quedándose con el segundo lugar Pablo Mirolo, que será el nuevo opositor al zamorismo bandeño.