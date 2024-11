Bariloche. “Nuestros clientes nos pedían que estemos ahí”

Precisar el momento exacto en que Bariloche dejó de ser solo aquella ciudad que era el destino preferido por los estudiantes para irse de viaje de egresados o por los amantes del esquí por el Cerro Catedral, para convertirse en una ciudad de “todo el año” y en la que muchos eligen vivir o tener una casa quizás no sea tan sencillo. Pero de lo que no caben dudas es de que su evolución la ha convertido en el epicentro de la “marca Patagonia” y de que su dinamismo, atractivo y transformación parecen no tener techo.

Ese rol protagónico que tiene Bariloche en el sur de la Argentina, obviamente, tiene su correlato inmobiliario. Y para poder acompañar su crecimiento y llevar allí el mismo servicio que viene dando en Buenos Aires desde hace más de 70 años, Toribio Achával acaba de abrir una sucursal propia en la ciudad. Ubicada en Av. Pioneros al 8500, cuenta con un equipo de tres personas y el apoyo de todas las áreas que la empresa tiene desarrolladas en su casa central de Buenos Aires.

“Después de la pandemia, muchas personas se fueron a vivir a Bariloche porque entendieron que era una ciudad donde tenés una gran variedad de opciones para desarrollarte”, dice Mateo García, director Residencial de Toribio Achával. “Si hoy vas a Bariloche vas a ver una ciudad muy distinta a la de hace algunos años, con una gran cantidad de desarrollos, de proyectos inmobiliarios y de loteos. Tomó una dinámica diferente”, agrega.

“Hoy en Bariloche hay de todo”, resume, por su parte, Toribio Achával, presidente de la compañía. “Complejos residenciales, emprendimientos para inversión en renta turística con rendimientos de entre un 7 y un 8 por ciento anual, casas y lugar para vacacionar. Hoy hay mucha gente que va de vacaciones durante el año porque es una ciudad para disfrutar en todo momento”, detalla.

La presencia de Toribio Achával en la Patagonia, en realidad, no es nueva. La empresa está presente en Villa La Angostura desde hace 4 años y venía comercializando emprendimientos en Bariloche, pero el objetivo ahora es tener un anclaje local constante para poder abarcar con total dedicación las distintas facetas del negocio inmobiliario.

“Villa La Angostura es un pueblo mega exclusivo. Y si bien en estos 4 años logramos instalarnos y desarrollar la sucursal, se trata de un mercado más chico y estacional. Lo que fue pasando este tiempo es que empezamos a tener cada vez más consultas de clientes y de propuestas para hacer operaciones en Bariloche”, cuenta Mateo García. Y aunque la inmobiliaria ya comercializaba emprendimientos en el lugar, como el icónico Capitalinas o Terrazas del Gutiérrez, además de manejar algunas transacciones desde Buenos Aires, la necesidad de estar presentes “físicamente” se fue haciendo cada vez más fuerte.

Una vez tomada la decisión de abrir la sucursal en Bariloche, la empresa se dedicó a conformar el equipo local. Y, según señalan, no fue una tarea fácil, porque no solo se trataba de encontrar a las personas adecuadas, sino que también había que transmitirles la misma calidad de servicio y la experiencia que Toribio Achával tiene en sus más de 70 años de historia. “Buscábamos que el cliente tenga la misma sensación de marca allá que acá, que el equipo local puede representar esos valores que tenemos en la compañía. Nos costó más de un año, pero finalmente estamos muy ilusionados con la calidad humana y profesional de nuestros representantes”, admite Toribio Achával.

De esta manera, ya se trate de nuevos emprendimientos premium y casas, pero también de terrenos, inversiones de renta, estancias y campos, Toribio Achával ya está operando y preparada para recibir a todos sus clientes. “Nuestro objetivo es seguir creciendo y apostando por Patagonia como marca. Hoy estamos enfocados en consolidar el equipo y el trabajo en Bariloche, pero no descartamos a futuro instalarnos en otras plazas, como San Martín de los Andes”, anticipa y concluye Toribio Achával.

Para contactarse con el equipo comercial de la empresa, los podés encontrar en Av. Pioneros al 8500, San Carlos de Bariloche, por WhatsApp a los números 542944677555 o al 542944537925. También por mail a la dirección bariloche@toribioachaval.com

