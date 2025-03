El edificio que costó US$1100 millones y ganó el premio a mejor rascacielos del mundo

San Francisco es una de las ciudades más dinámicas de la costa oeste de Estados Unidos. Su icónico puente Golden Gate, la prisión de Alcatraz y la tecnología de Silicon Valley son solo algunas de sus marcas distintivas. Sin embargo, en el corazón de su Distrito Financiero se eleva un coloso de acero y vidrio que ha redefinido su horizonte: el Salesforce Tower.

Con 326 metros de altura y 61 pisos, este rascacielos no solo es el más alto de la ciudad, sino que también ha sido reconocido como el “Mejor rascacielos del mundo” en 2019 por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), superando diseños de arquitectos de renombre como BIG y David Chipperfield.

Un edificio de altura imponente

Ubicada en el barrio South of Market, la torre alberga las oficinas centrales de la empresa de computación en la nube Salesforce, junto con otras firmas tecnológicas y financieras de prestigio. Según su página oficial, es la más alta de San Francisco y la duodécima en Estados Unidos. Para poner su magnitud en perspectiva, es 2,1 metros más alta que la Torre Eiffel, y quien quiera alcanzar su cima debe enfrentarse a 1762 escalones.

El edificio no solo destaca por su altura, sino también por su innovador diseño. La torre cuenta con un parque en su techo de 5,4 hectáreas que incluye un sendero para trotar, un anfiteatro al aire libre, áreas verdes, una zona de juegos infantiles, una cafetería y un restaurante. Este espacio no solo embellece la ciudad, sino que también ofrece un respiro en medio del bullicio urbano.

Una obra de arte en movimiento

Uno de los aspectos más fascinantes de la Salesforce Tower es su corona LED, una instalación artística dinámica creada por Jim Campbell. Con 11.000 luces LED distribuidas en las seis plantas superiores, la estructura proyecta imágenes en tiempo real captadas a lo largo del día. Estas visualizaciones incluyen patrones meteorológicos, las mareas de la bahía, escenas de la ciudad y la actividad de sus habitantes. Esta innovación permite que, cada noche, la torre cuente la historia de San Francisco a través de un juego de luces visible desde 20 millas de distancia.

Un hito arquitectónico y urbano

Diseñada por el estudio de arquitectura Pelli Clarke Pelli, la Salesforce Tower combina vanguardia y sostenibilidad. Su fachada de vidrio y acero no solo aporta elegancia, sino que también optimiza la eficiencia energética del edificio, que ha obtenido la certificación LEED Platinum.

Con 326 metros de altura y 61 pisos, es el rascacielos más alto de San Francisco y un ícono del distrito financiero Pelli Clarke Pelli Architects

Su construcción, iniciada en 2013 y completada en 2018, tuvo un costo de US$1100 millones y marcó un punto de inflexión en la transformación del distrito de Transbay, una zona antes caracterizada por edificaciones bajas y ahora convertida en un epicentro empresarial y residencial de lujo.

