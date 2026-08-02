Alquileres: cuánto cuesta alquilar un y un tres ambientes en el interior del país

La derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023 generó un aluvión de nueva oferta de propiedades, pero los precios de las nuevas publicaciones continúan en aumento en todo el país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre del año, el precio medio subió 15,7% y un 31,3% de manera interanual. En este caso, de acuerdo a la plataforma inmobiliaria Zonaprop, un dos ambientes se ubica en $860.106 por mes, en promedio.

Pero, a pesar de estos valores, los precios varían significativamente de acuerdo a la ciudad en la que se encuentren en el país, con valores que pueden encontrarse 35% por debajo de los de CABA.

Para poner en contexto, de acuerdo a un relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario sobre los montos de los alquileres en el interior del país, las unidades ofertadas de dos ambientes se incrementaron un 44% interanual en las principales localidades relevadas; mientras que las unidades de tres ambientes lo hicieron en un 48% interanual en promedio en las mismas plazas.

Bariloche es la ciudad más cara para alquilar un departamento Shutterstock

A pesar de estos números, los incrementos mostraron nuevamente, y por noveno trimestre consecutivo, un ritmo de aumentos menor al que habían mostrado entre 2023 y 2024. En este último trimestre los dos ambientes aumentaron 9,02% y los tres ambientes 8,30%.

Es importante aclarar que en estas plazas del país los aumentos interanuales se continúan ubicando por encima de los datos de la inflación general, ya que en el mismo periodo analizado esta fue del 33,5%, de acuerdo al IPC relevado por el Indec en junio. “Este comportamiento se debe básicamente a la escasez de oferta, hecho que por ejemplo no ocurre en la ciudad de Buenos Aires”, aseguran en el informe.

Alquileres en las principales ciudades del país

Departamentos de dos ambientes

A lo largo del país, los precios de los alquileres muestran brechas significativas entre provincias, especialmente en las principales ciudades de cada región. Si se toma a Bariloche como referencia de Río Negro, se observa el valor más alto del relevamiento: alquilar un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $1.328.335 mensuales.

Pero en el extremo opuesto se ubica San Miguel de Tucumán como la ciudad más barata del ranking, con un valor promedio de $597.000 por mes, lo que la convierte en una opción 55% más económica que Bariloche.

En Mar del Plata un dos ambientes ronda los $862.000 LA NACION

El ranking promedio de alquileres de dos ambientes queda conformado por:

Bariloche, Río Negro: $1.328.335

Neuquén Capital, Neuquén: $1.037.500

Posadas, Misiones: $903.335

Mar del Plata, Buenos Aires: $862.000

Salta Capital, Salta: $845.000

Mendoza Capital, Mendoza: $833.330

Córdoba Capital, Córdoba: $771.665

Santa Fe Capital, Santa Fe: $694.445

Rosario, Santa Fe: $692.730

Bahía Blanca, Buenos Aires: $676.000

San Miguel de Tucumán, Tucumán: $597.000

Departamentos de tres ambientes

Al ampliar el análisis a unidades de tres ambientes, el ranking se mantiene similar. En este caso, también la ciudad menos accesible para alquilar es Bariloche, con un valor promedio de $1.733.330, seguida muy de cerca por Neuquén con $1.653.750.

En el otro extremo, San Miguel de Tucumán conserva su lugar como la alternativa más económica con un promedio de $896.250.

En Rosario los tres ambientes se encuentran por debajo del millón de pesos en promedio Marcelo Manera - LA NACION

El ranking queda conformado de la siguiente manera: