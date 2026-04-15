El aumento de los alquileres duplicó a la inflación desde que se derogó la ley

Los alquileres y los servicios para el hogar -como agua, luz y gas- registraron aumentos que duplican el nivel general de inflación entre diciembre del 2023 y febrero de 2026, según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En datos concretos, durante ese periodo los incrementos fueron:

Alquileres: 423% (según contratos actualizados por el coeficiente Casa Propia)

Agua: 366%

Energía eléctrica: 370%

Gas natural: 766%

Con estos porcentajes, el estudio destaca que el mayor incremento se registró en la categoría de vivienda, servicios vinculados y otros combustibles, que acumuló una suma cercana al 400% -promediando las cubas citadas-, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación acumulada que entre diciembre 2023 y febrero 2026 fue cercana al 209%.

Es importante aclarar que el estudio considera los contratos firmados bajo Casa Propia: el índice que se creó con la ley 27.737, vigente desde el 17 de octubre de 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023, fecha en que entró en vigencia el DNU de Javier Milei con su derogación. Estos contratos se actualizaban cada seis meses en base a dicho coeficiente, por lo que empezaron a ajustarse a partir de abril de 2024, para los casos iniciados en octubre 2023.

El estudio considera los contratos firmados bajo Casa Propia, vigente desde el 17 de octubre de 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023 Daniel Basualdo

En el segundo lugar del informe, se ubicó el rubro de comunicaciones, con un aumento acumulado del 321%, es decir, 122 puntos porcentuales por encima del nivel general, pero 79 puntos por debajo del incremento en vivienda. Le sigue educación, con 279%, y transporte con una variación del 255%.

En contraste, las categorías con menores incrementos en el estudio de la UBA fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 182%, equipamiento y mantenimiento del hogar, con 12% y prendas de vestir y calzado con 106%.

Aumentos mensuales

Si en vez de inflación acumulada se tiene en cuenta la variación mensual, la tendencia se mantiene. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en febrero 2026 respecto a enero, la categoría de Vivienda presentó la mayor suba, con un 6,8%.

Estos aumentos se explican principalmente por “la suba de las tarifas de gas, luz y agua en la mayoría de las provincias, y la modificación de los esquemas de beneficiarios de las tarifas con y sin subsidio”, declaran desde la plataforma.

La suba mensual de vivienda duplica la de alimentos y bebidas no alcohólicas; y supera en cuatro puntos porcentuales al nivel general.

Cuánto cuesta alquilar un departamento en la ciudad de Buenos Aires

En marzo, los precios de los alquileres publicados en la ciudad de Buenos Aires aumentaron un 3%, según el último informe de Zonaprop.

En marzo, los precios de los alquileres publicados en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 3%, según el último informe de Zonaprop Ricardo Pristupluk

En este sentido, Leandro Molina, director de la plataforma, analizó el comportamiento de los últimos años e indicó que los precios en los nuevos contratos -los departamentos que se publican- se desaceleraron con fuerza en febrero 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres. “Con el incremento de marzo, los precios (nuevos contratos) acumulan una suba de 34,7% interanual, por arriba de la inflación (31,5%) y del ajuste del ICL (33,5%)”.

Actualmente, los valores promedio en la ciudad son:

Monoambiente: $704.704

Dos ambientes: $814.659

Tres ambientes: $1.094.451

La diferencia entre un monoambiente y un dos ambientes es del 14%, mientras que la brecha entre un dos y un tres ambientes se amplía al 26%.

Los aumentos por barrio

Las tres zonas que registraron los mayores incrementos mensuales en marzo fueron:

Agronomía: 7,26%

Parque Avellaneda: 7,25%

Velez Sársfield: 7,10%

En el otro extremo, los incrementos más bajos se observan en: