Angelina Jolie, actriz de 51 años, vendió su mansión por el mismo precio que la pagó en 2017

La actriz Angelina Jolie vendió su extensa propiedad en Los Ángeles por US$24,75 millones, una cifra muy similar a la que pagó por ella hace nueve años. La propiedad de 8500 m², que perteneció al legendario cineasta Cecil B. DeMille, había sido puesta en venta la primavera pasada por US$29,85 millones. Disconforme con el clima político estadounidense, la artista expresó su deseo de mudarse al extranjero en el futuro.

La propiedad se encuentra en Laughlin Park, una exclusiva urbanización privada en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. Incluye una mansión de estilo Beaux-Arts de 1022 m² con seis dormitorios, 10 baños completos, una biblioteca y una bodega. También cuenta con una casa de huéspedes con chimenea, una casa de piscina, un gimnasio, una casa de té y un garaje para tres coches.

La casa es una residencia histórica en Los Ángeles, Estados Unidos

Jolie compró la casa por US$24,5 millones en junio de 2017, varios meses después de solicitar el divorcio del actor Brad Pitt. Ernie Carswell de Sotheby’s International Realty y Jon Grauman de Resident Group son los agentes inmobiliarios encargados de la venta.

En una entrevista en Instagram, el Carswell afirmó que los informes que señalaban a Madonna como la compradora eran incorrectos. Sin embargo, no reveló quién había adquirido la propiedad.

De acuerdo con medios estadounidenses la actriz solo permaneció en la ciudad debido al acuerdo de custodia con Brad Pitt

Una mansión de principios del siglo XX

La historia de la propiedad comienza a principios del siglo XX. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto B. Cooper Corbett y, años después, la residencia pasó a pertenecer al director Cecil B. DeMille, una de las grandes figuras del cine clásico de Hollywood. Durante el tiempo que vivió allí, amplió la propiedad conectando una segunda casa a la mansión original mediante un pasaje acristalado.

La residencia se encuentra en una urbanización privada de Los Feliz, conocida por su gran privacidad

La mansión fue desarrollado por el arquitecto B. Cooper Corbett

Décadas después, Angelina adquirió la mansión tras una completa restauración. La renovación recuperó elementos históricos de la propiedad y modernizó los espacios interiores. El resultado conservó el aspecto tradicional del edificio, pero incorporó diversas características modernas.

La mansión fue el refugio de la familia durante la pandemia. En diálogo con Vogue, la actriz habló sobre cómo llevaba sus días junto a sus hijos y cómo era ella cuando estaba en su casa. “Siento que me faltan todas las habilidades para ser una madre tradicional que se queda en casa. Lo estoy superando porque los chicos son bastante resistentes y me están ayudando, pero no soy buena en eso”, confesó la actriz.

En esta casa la actriz pasó la pandemia con sus hijos

Angelina adquirió la mansión tras una completa restauración