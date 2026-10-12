Richard Gere, 77 años, eligió un pueblo de España para construir la casa de sus sueños

Playas, acantilados, naturaleza y privacidad. En la costa de Galicia, al noroeste de España, hay un municipio que se convirtió en uno de los destinos preferidos de Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva. Se trata de Oleiros, una localidad de unos 37.500 habitantes situada en las inmediaciones de A Coruña, que combina un entorno natural privilegiado con algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la región.

La pareja mantiene un vínculo especial con este rincón gallego, en buena medida porque Silva nació en A Coruña y tiene familiares en la zona. Según publicó el diario español El Español en junio de 2026, ambos quieren reforzar esa conexión con la construcción de una vivienda en un terreno próximo al mar.

El proyecto tiene un atractivo particular para la pareja: contar con un refugio al que regresar durante sus visitas a Galicia, lejos de la exposición pública que acompaña la carrera internacional del actor.

La iniciativa, sin embargo, se conoció después de un cambio importante en la vida familiar. Gere y Silva habían dejado Estados Unidos para instalarse en Madrid en noviembre de 2024, pero en 2025 regresaron a ese país. La mudanza no terminó con su relación con España ni con los planes que mantienen en la tierra natal de Silva.

La naturaleza, las playas y la tranquilidad son tres cualidades que definen al municipio de Oleiros, en Galicia

“Oleiros presume de ser el municipio con mayor renta per cápita de Galicia y de estar entre los 25 más ricos de toda España”, destacan desde la página oficial del gobierno español.

La localidad de 40.000 habitantes se convirtió en un enclave privado en el que viven celebridades y empresarios españoles Guillermo Gonzalez - Shutterstock

Vecinos y vacacionistas afirman que es normal ver a la pareja disfrutar de las playas y de los restaurantes de la zona.

Entre sus vecinos más ilustres se encuentran Sandra Ortega —hija del magnate de la moda Amancio Ortega y segunda mayor accionista de Inditex, dueña de Zara entre otras marcas de moda— y Pablo Isla, expresidente de la compañía.

El actor estadounidense Richard Gere y su mujer, la publicista española Alejandra Silva, son visitantes asiduos del pueblo

De Hollywood a Oleiros

La relación de Richard Gere y Alejandra Silva con Oleiros no es casual. Silva nació en la ciudad de A Coruña y gran parte de su familia reside en Oleiros, motivo por el cual ambos mantienen un fuerte vínculo con el destino gallego. Una conexión que, según informó el diario El Español, podría profundizarse en los próximos años: la pareja tiene planes de construir una vivienda en un terreno próximo al mar para disfrutar durante sus estancias en Galicia.

Alejandra Silva es oriunda de A Coruña, una ciudad de más de 250.000 habitantes, ubicada a 12 km de Oleiros Shutterstock

No es la primera vez que se conoce una noticia de este tipo. En 2018, tras su casamiento, comenzaron a circular rumores que vinculaban a la pareja con Galicia. Específicamente con la compra de una mansión valuada en €10.000.000. La Revista Semana llegó a afirmar que la pareja adquirió la histórica propiedad Casa Cervigón.

Sin embargo, la familia propietaria del inmueble salió rápidamente a desmentir la información.

Una familia entre dos países

Richard Gere y Alejandra Silva se casaron en 2018. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores y luego tuvieron dos hijos juntos, Alexander y James.

Desde entonces, la pareja alternó sus compromisos profesionales con una vida familiar que, en los últimos años, estuvo marcada por las mudanzas entre Estados Unidos y España.

Oleiros aparece como un destino que les permite mantener el contacto con las raíces familiares de Silva y disfrutar de un entorno natural alejado de los grandes centros urbanos. La posibilidad de construir allí una vivienda propia sumaría una nueva base a su vida entre ambos países.

Homer James Jigme Gere es hijo de Richard Gere y de la actriz Carey Lowell Getty Images

Por ahora, el dato más concreto no es la compra de una mansión ni la finalización de una obra, sino el interés de la pareja por establecer un refugio en Galicia. Un proyecto que vuelve a poner el foco inmobiliario sobre un municipio que combina playas, privacidad y algunas de las zonas residenciales más cotizadas del entorno de A Coruña.