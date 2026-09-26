Casas prefabricadas chinas en Argentina: cuánto cuestan y dónde se consiguen

Importar una vivienda prefabricada desde China se presenta como una alternativa interesante si se lo compara con los costos de comprar una propiedad tradicional o construir desde cero. Se trata de casas que pueden llegar al país prácticamente listas para habitar y que prometen, además, reducir considerablemente los tiempos de obra.

Pero, ¿cuánto cuesta realmente traer una casa desde China a la Argentina? El precio de la vivienda es solo una parte de la ecuación: también hay que contemplar el flete marítimo, los impuestos, los gastos aduaneros y el montaje. Aun así, hay casos concretos en los que el costo final resulta considerablemente menor al de una construcción tradicional.

Lo primero que hay que saber es que las empresas chinas que exportan viviendas modulares trabajan con dos grandes sistemas: contenedores adaptados y paneles estructurales tipo steel frame o SIP. En ambos casos, el precio base suele expresarse en dólares por metro cuadrado y contempla la fabricación, el equipamiento básico y el embalaje para el envío. Para una casa de 100 metros cuadrados, los valores más difundidos en los catálogos mayoristas comienzan en US$25.000 y pueden alcanzar valores mucho más altos, según el nivel de terminación, la calidad de los materiales y la complejidad del diseño.

Las opciones más económicas incluyen pisos vinílicos, aberturas estándar y una distribución simple, mientras que las versiones más costosas incorporan aislación térmica reforzada, doble vidrio, instalaciones prearmadas y revestimientos de mayor durabilidad.

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A ese precio inicial hay que sumar el flete marítimo, que representa uno de los componentes más variables. Un módulo de 100 metros cuadrados suele ocupar entre uno y dos contenedores de 40 pies, dependiendo del sistema constructivo.

El costo del transporte desde puertos chinos hasta Buenos Aires puede ubicarse entre US$3000 y US$7000 por contenedor. A esto se agregan los gastos portuarios locales, el seguro y la gestión aduanera, que en conjunto pueden añadir entre un 10% y un 20% del valor declarado.

El paso siguiente es el pago de impuestos. Las viviendas prefabricadas ingresan al país como bienes manufacturados y tributan derechos de importación, IVA y tasas adicionales. Según la posición arancelaria aplicable, la carga impositiva total puede ubicarse entre el 30% y el 50% del valor CIF, lo que implica un incremento significativo sobre el costo final. Algunas empresas ofrecen asesoramiento para optimizar la documentación y evitar demoras, pero el monto de los tributos es ineludible.

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Una vez liberada la mercadería, comienza la etapa local. La casa no llega montada, sino en piezas listas para ensamblar. Esto exige contratar mano de obra especializada, preparar la platea o fundación y conectar los servicios. El montaje de una vivienda de 100 metros cuadrados suele demandar entre dos y cuatro semanas y su costo puede representar entre el 10% y el 20% del valor total del proyecto. También es necesario contemplar la compra de materiales complementarios, como tornillería, aislantes adicionales o terminaciones que no siempre vienen incluidas en el paquete original.

Si se suman todos los componentes —fabricación, flete, impuestos, montaje y adecuaciones—, el costo final de una casa china de 100 metros cuadrados lista para vivir en Argentina puede ubicarse en un rango amplio, que va desde los US$45.000 hasta los US$80.000.

Para quienes buscan una alternativa concreta y están dispuestos a gestionar la importación, representan una opción real que combina precio, velocidad y un nivel de terminación que, en muchos casos, sorprende por encima de las expectativas iniciales.

Una casa que se armó en una hora

Una familia de Santa Fe decidió apostar por una opción todavía verde en la Argentina e importó una casa modular directamente desde China. La decisión surgió a partir de tener que dejar la propiedad que alquilaban; solo tenían un plazo de seis meses para encontrar otro lugar donde vivir y, como ya tenían un terreno propio, optaron por esta alternativa impensada.

La vivienda, de 72 m², llegó al país dentro de un contenedor marítimo y, una vez en el terreno, se desplegó en apenas una hora. Si bien el objetivo de la familia sigue siendo construir una casa tradicional en el futuro, la alternativa modular les permitió resolver de manera inmediata la necesidad de la vivienda.

Son de Santa fe y trajeron una casa China

Antes de avanzar con la compra, compararon distintas propuestas de fabricantes locales. Sin embargo, la opción importada terminó siendo la más conveniente en términos de costos. Según relató Leticia Leites, la propietaria, en una entrevista con Radio 2 de Rosario, mientras que construir una vivienda convencional en la Argentina rondaba los US$1400 por metro cuadrado y las casas modulares nacionales costaban entre US$1000/m² y US$1200/m², el modelo adquirido en China tuvo un valor cercano a los US$700/m².

La inversión total fue de aproximadamente US$50.000 e incluyó la fabricación de la unidad, el transporte internacional, la importación, el despacho aduanero y el montaje final.

La casa cuenta con tres dormitorios, un baño, cocina equipada con mobiliario básico y todas las instalaciones eléctricas y sanitarias preparadas para conectarse a los servicios del lote. Además, la propietaria explicó en sus redes sociales que el modelo puede personalizarse antes de su fabricación, tanto en la cantidad de ambientes como en la distribución interior, e incluso es posible unir dos módulos para obtener una superficie mayor.

El proceso completo, desde la elección del modelo hasta su llegada al país, llevó alrededor de cuatro meses: el primero se destinó a definir el diseño y completar la documentación, el segundo a la fabricación y los dos restantes al traslado marítimo.

Son de Santa Fe y contaron su experiencia con una casa china

Una vez instalada, la estructura principal quedó desplegada en aproximadamente una hora, aunque la familia necesitó cerca de una semana adicional para realizar las terminaciones, como la colocación de zócalos, uniones y cortinas. Entre sus características, la vivienda incorpora carpinterías con doble vidrio hermético y paneles vidriados polarizados en uno de sus frentes.