Propiedades: cómo es recorrer una casa que todavía no existe o que está en otra parte del mundo

Si estás buscando un departamento o una casa para vivir que está localizada en otra parte del planeta, o estás pensando en construir propiedades, hoy existen tecnologías que te permiten recorrer esa futura vivienda sin necesidad de viajar o de esperar a que se termine de edificar, evitando la mayor cantidad de errores posibles de diseño y construcción. La realidad virtual abrió un nuevo panorama desde hace un tiempo, al que poco a poco se asoman más jugadores del real estate.

El mundo de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad extendida y la realidad mixta existe desde hace un tiempo. Desde la obra de Adolfo Bioy Casares de proyección en tres dimensiones de una ciudad en una isla que ya no existía, mejor conocida como La invención de Morel, al Pokemon Go, que revolucionó a tantas personas, impulsándolas a recorrer las ciudades, para cazar desesperadamente estas criaturas.

En el mundo del real estate esta tecnología llegó para quedarse. Desde hace unos años son varias las empresas que abandonan cada vez más el clásico “render”, en donde se genera una representación visual de lo que se va a construir, que puede verse en la pantalla de un celular o en una computadora, para abocarse cada vez más a esta nueva tecnología que permite una experiencia más inmersiva, fidedigna y abarcativa de la futura vivienda en la que se habitará, que supera toda barrera de tiempos y espacios. Es posible ofrecer una experiencia que deja de lado las limitaciones de los métodos de venta tradicionales, permitiendo a los compradores experimentar todos los servicios y comodidades que un proyecto inmobiliario tiene para ofrecer, como si estuvieran verdaderamente allí presentes.

Cómo son las experiencias interactivas aplicadas al real estate

No existe en la industria un gran consenso para hablar con precisión de los conceptos de realidad virtual, mixta, aumentada y extendida, pero se puede decir que la realidad virtual consiste en el uso de “headsets” o equipos que muestran una imagen digital en un entorno tridimensional.

La realidad extendida es similar, también hace uso de unas gafas, pero funciona con cámaras que graban el entorno real y sobre esas grabaciones luego pueden colocar imágenes sobreimpresas con una calidad y solidez inigualable. Todas estas tecnologías permiten sumergirse en experiencias interactivas que resultan ser muy realistas y envolventes.

La realidad virtual abrió un nuevo panorama desde hace un tiempo, al que poco a poco se asoman más jugadores del real estate. Gentileza

Estas herramientas buscan dejar de lado el método informativo, en el que simplemente se enumeraban las características de las propiedades, para pasar a una experiencia explorativa. Esto implica la posibilidad de recorrer el lugar, conocer los amenities antes de que existan, sumándole un componente emocional, en donde se pueden llegar a activar los cinco sentidos. Las experiencias, por momentos pueden ser olfativas, donde se siente el perfume que impregnará el lugar; en otros momentos se alcanza a sentir la brisa del mar, hacia donde tiene vista un balcón o se escuchan los sonidos propios del lugar. Hay experiencias que incluso cuentan con traducciones simultáneas, donde el vendedor puede hablar en alemán y conversar con un potencial cliente en portugués o inglés.

“Esto cambia radicalmente la ecuación, no se trata de un producto sustituto, sino de una disrupción en el modelo de negocio”, sostiene Patricio Navarro, CEO de YUPIX, en diálogo con LA NACION. Patricio asegura que con esta herramienta existe por primera vez la posibilidad de que “el producto vaya a donde está el cliente y evitar que el cliente tenga que ir a donde está el proyecto”. Es posible conocer una unidad en Miami o visitar cinco proyectos ubicados en Tokio, a través de una experiencia que utiliza esta tecnología.

Vísteme despacio, que voy deprisa

El tradicional render no permitía conocer completamente toda la propiedad, ya que “los renders no son infinitos y si levantás la mirada, hay muchas partes que no se llegan a visualizar, dado que la tecnología no muestra la espacialidad y esto impide exhibir toda la vivencia”, asegura Matías Sukanec, del área de arquitectura y tecnología de Codevelopers. Además de generar una experiencia más cautivadora, que resulta en mejores ventas, la implementación de esta tecnología en el real estate permite conocer exactamente cómo será esa futura propiedad y evitar muchos errores de construcción.

El render, utilizado tradicionalmente en el mundo de la arquitectura, no permite conocer completamente una propiedad. RossHelen - Shutterstock

Patricio Navarro cuenta que en una ocasión estuvieron trabajando en un proyecto que arrancaba el primer piso, contrafrente interno, en US$5 millones. Generaron a través de su tecnología todas las unidades y se encontraron con que había un error que hubiera “transformado el proyecto consumado en invendible”. Gracias a la experiencia que habían generado con realidad virtual y realidad extendida, pudieron advertirle a tiempo al desarrollador, que generó los cambios necesarios para lograr una buena implementación del proyecto.

El CEO de Yupix también comenta que es posible hacer “mapas de calor” de los principales lugares en los que los clientes centran su atención, para poder invertir y mejorar las zonas de las viviendas en las que los interesados en comprar fijan su interés. “Es una fuente de conocimiento en la cual vos aprendés para uso posterior; si pasaron 100 personas viendo este departamento, vos podés identificar cuáles son los puntos de calor en donde la gente más se detuvo y qué cosas no son importantes para ellos”, agregó Navarro. También es posible realizar focus groups con potenciales inversores y contar con sus consejos, pudiendo hacer los posteriores ajustes, antes de que exista la propiedad.

Esta tecnología permite evitar errores del diseño, de la arquitectura, ahorrando costos en la construcción y logrando un producto muy pulido. Yupix

“Hay otro factor que siempre charlamos con nuestros clientes, que es el tema del marketing, del posicionamiento de marca”, cuenta Santiago Braña, cofundador y CEO del estudio virtual ERKS. Dado que la solución es altamente tecnológica y, como todo tipo de implementación nueva, en la que son pocos los que la ofrecen, el costo también se eleva. “Lleva también a que las empresas y los proyectos que compran nuestros servicios se destaquen de su competencia, ya que ofrecen un servicio de tecnología de avanzada”, agrega Braña.

Hoy por hoy, los costos de implementación también llevan a que esta tecnología se use sobre todo para construcciones en altura, como edificios y, en algunos casos, para hoteles o para grandes barrios. Patricio Navarro sostiene que en un futuro esta tecnología alcanzará a masificarse, “porque es mucho más efectiva y eficiente”, permite conocer muchas unidades en poco tiempo y de manera muy fidedigna, pero todavía no están dadas las condiciones para que se pueda implementar en toda la industria.

Un sims de tu futura vivienda

ERKS trabaja no solamente generando tours virtuales de las propiedades, sino que combina la visualización con un componente muy fuerte de gaming. Además de generar una experiencia inmersiva, donde se conoce en tres dimensiones la vivienda, dos personas que están recorriendo, un vendedor y un cliente, pueden en tiempo real, modificar los materiales del piso o del techo, cambiar de lugar los muebles, pintar las paredes, encender y apagar las luces o hacer que se haga de día o de noche, para conocer cómo se verán los distintos puntos de la casa e ir implementando cambios que prefiera el futuro dueño.

“De cara al vendedor, el componente de gaming que le colocamos a la experiencia, ayuda al proceso de venta; si se trata de un proyecto que está pensado para uso familiar, nosotros podemos jugar con la narrativa y, en los espacios comunes sumamos, avatars de familias con los hijos jugando o cualquier situación en la que el cliente puede verse proyectado”, compartió Santiago Braña.

ERKS trabaja sobre todo con desarrollistas, aunque también hacen proyectos para inmobiliarias. Los primeros los contactan, buscando una nueva forma de promoción de su propiedad o con la intención de llegar a inversores que tienen dificultades para visitar la propiedad. “Nos buscan en su mayoría para construcciones verticales, algo lógico, porque a la hora de producir el tour de realidad virtual, basta con hacer una sola planta que luego se replica hacia arriba, lo que, en términos de costo, es mucho más eficiente”, agrega el CEO de ERKS. También trabajan para proyectos que en un futuro serán complejos comerciales, que permite diagramar cómo serán los locales.

El equipo de ERKS trabaja hace dos años brindando esta solución altamente tecnológica, que genera en sus clientes un valor agregado.

Su empresa nace con la visión de que internet y el contenido digital como se lo conoce hoy en día siempre se hizo en dos dimensiones (en pantallas, en una computadora, una tablet o un smartphone). “Creemos que en los próximos cinco a 10 años esa interacción con el contenido digital dejará de ser en dos dimensiones y pasará a estar en tres, será volumétrico”, comentó Braña. Los dispositivos como los visores de realidad aumentada (o realidad mixta) y de realidad virtual están avanzando fuertemente y, desde ERKS, sostienen que reemplazarán a los smartphones, en los próximos años.

“Estamos convencidos de esta visión, porque nuestra vida se desenvuelve en tres dimensiones, por lo que, lo más natural, es que nuestra interacción con la información sea también en tres dimensiones”, agrega el CEO de ERKS. Comentó que hasta ahora esto no era posible, ya que no existía un hardware que lo permitiera, pero en los próximos años sí estará disponible. Con esa visión, crearon su empresa, con el objetivo de que en los próximos cinco o 10 años puedan ser los productores y desarrolladores de experiencias, aplicaciones y productos para este nuevo ecosistema que se avecina: el internet en tres dimensiones, el metaverso.

Trabajo en colaboración

Codevelopers es un equipo multidisciplinario y multidimensional, conformado por arquitectos, ingenieros, diseñadores, abogados, entre otros, que cocrean proyectos inmobiliarios junto a desarrolladores, constructoras, inversores, clientes y la comunidad. Siempre trabajaron con el render tradicional, pero “quisimos salir de ahí, porque notamos que empezaban a aparecer herramientas que se utilizaban para comerciales o para el mundo del cine, y que tenían potencial de explotarse en la arquitectura”, comenta Matías Sukanec, del área de arquitectura y tecnología de Codevelopers.

En sus proyectos incluyen la posibilidad de modificar el entorno, mostrando distintas propuestas, que el cliente puede conocer y elegir. “Hemos hecho varios trabajos en los cuales había tres propuestas de cocina, entonces se cambiaba tanto la materialidad, la estética del lugar”, cuenta Sukanec. Su trabajo se centra en edificios residenciales, productos de renta temporal (departamentos que se entregan llave en mano, amoblado, con las sábanas, los cubiertos, el baño completo, por lo que también se puede usar como vivienda permanente) y trabajan también en el desarrollo de distritos o smart cities (del estilo de barrios privados).

“Hacemos mucho énfasis en el realismo, ya que buscamos que el proyecto se vea muy auténtico”, comenta Matías. Para eso, a diferencia, de otros estudios, las gafas se pueden utilizar de manera inalámbrica, lo que evita vivir la experiencia conectado a una computadora por un cable. Hacen uso de drones que toman imágenes de la vista desde cada piso de un edificio, de tal manera que el paisaje que luego se ve desde el departamento que se vende, sea exacto. También “hacemos hincapié en no mentir, por ejemplo, con la iluminación”, ya que aseguran que muchas veces en los renders se muestra el sol de la mejor manera. “No queremos generar expectativas por demás, porque después eso es un arma doble filo, tiene patas cortas”, asegura Sebastián Lorenzo, CEO de la compañía.

Codevelopers logra un nivel de realismo muy grande, que permite ver los cambios que se generan en un mismo ambiente por ajustes en la luz y el detalle preciso de los materiales.

Parte de su visión es trabajar en colaboración con otros, por lo que buscan cocrear en el espacio digital, logrando mayor eficiencia y velocidad. Han llevado adelante proyectos en común con empresas de la construcción: “Las compañías proveedoras de la materia prima, muestran sus productos en nuestros proyectos y, al mismo tiempo, nosotros exhibimos nuestros proyectos, con las aberturas que van a hacer, con la melamina que va a tener”. De esta manera, se conocen los espacios con los materiales exactos del proveedor al cual se le va a comprar. “Buscamos generar sinergia, crear ecosistemas virtuosos, que permiten lograr eficiencia a través de la colaboración”, sostuvo Sebastián.

Experiencias que combinan los 5 sentidos

El equipo de YUPIX nació hace tres años como respuesta a problemas que detectaban en la implementación de la realidad virtual (y sus distintas variantes) en el mundo del real estate. Sus fundadores llevaban más de 30 años en la industria y descubrieron que la incorporación de esta nueva tecnología en el mundo inmobiliario era de un nivel de sofisticación que precisaba de un acompañamiento.

Entre sus distintivos, se encuentra el concepto de “experiencia como servicio”. YUPIX provee una solución llave en mano, en donde no solamente se genera el contenido de alta calidad en cuanto a inmersión e hiperrealismo, sino que también ofrece todo el equipamiento y la operación de la experiencia. “Hay una persona encargada de manejar las computadoras, de hacer el set up, por lo que el developer no tiene que hacer absolutamente nada, más que traer al cliente al showroom o pedirle a nuestro equipo que se acerque a donde quiere hacer la presentación”.

Los fundadores de YUPIX trabajan hace más de 30 años en la industria del real estate y, desde hace 3 años, fundaron esta empresa que incorpora la realidad virtual y extendida en sus proyectos.

Trabajan en escala uno en uno, en distintas arenas (espacios vacíos, que contienen solamente columnas) que permiten recorrer un departamento en el tamaño real que tendrá: “Si ofrecés un departamento de 200 metros cuadrados, literalmente lo podés recorrer en esas dimensiones”, comenta Navarro.

Se especializan en el “neuromarketing”, proveyendo la posibilidad de vivir experiencias que apelen a los cinco sentidos. “El foco está en sumarle el factor emocional a algo que, por definición, naturalmente se muestra como un producto informativo”, aseguró Patricio Navarro, refiriéndose al hecho de vender una propiedad y enumerar las características que tiene. Recientemente, crearon una experiencia para el Waldorf Astoria en Miami, la línea más alta de hoteles de la cadena Hilton, y logaron generar el aroma propio de ese lugar. También incorporan el componente de storytelling en sus productos, buscando contar relatos alrededor de los productos que se muestran; es así como mostraron la historia de este legendario y prestigioso hotel, junto a la experiencia del desarrollo, futuro icono inmobiliario de la ciudad.

La foto corresponde a la arena de Waldorf Astoria Residences, ubicada en Miami. Yupix

A través de esta tecnología, buscan ayudar a vender el proyecto, acelerar su proceso de salida al mercado y, eventualmente, incrementar el valor, porque se pueden mejorar y pulir elementos, que implicará aumentar su precio. “La implementación de esta tecnología ha tenido resultados medibles y cuantificables, se han vendido unidades increíblemente costosas utilizándola”, aseguró Navarro.

El CEO de YUPIX resalta que estos desarrollos implican un cambio en la ecuación, en el modelo de negocio, y contó que un cliente suyo decidió dejar de montar departamentos pilotos (unidades que se construían y equipaban, para generar una muestra de un futuro departamento que buscaban vender), luego de incorporar esta tecnología en sus ventas. “Esto ya no es visualización arquitectónica, ese es un término que le queda chico, porque esta es una experiencia que incluye mucho más que visualización, implica todos los sentidos”, agregó Navarro.

Trabajan con proyectos de alta gama, fundamentalmente residenciales y, en la mayoría de los casos, en departamentos, porque una misma tipología se puede repetir por la cantidad que se tenga en altura. Hoy se centran, sobre todo, en la parte de preconstrucción, aunque en algunos casos generan lo que se conoce como “gemelos digitales”. Es una tecnología que permite armar una copia exacta de un departamento (inclusive con sus muebles y su decoración) y que en un futuro permitirá recorrer y conocer la oferta de inmuebles mucho más rápido.

Vision Pro: los anteojos de realidad mixta de Apple

Apple lanzó en febrero al mercado las gafas de realidad virtual Vision Pro, anteojos de realidad mixta que permiten vivir una experiencia tecnológica singular. En palabras de Braña, “esto marca, sin duda, un hito en el sector de la tecnología wearable y de la computación espacial”.

Cuentan con cámaras que registran el entorno y lo reproducen en la pantalla interna de las gafas, a la vez que superponen sobre eso contenido digital; además, ofrecen la posibilidad de hacer visible a los ojos de los demás. Para interactuar con el contenido digital que aparece frente al usuario, sólo basta centrar la mirada en lo que queremos seleccionar o mover. Para lograr una experiencia mixta, entre la realidad y la pantalla, las cámaras se acomodan para mostrar el entorno, permitiendo al usuario desplazarse y deambular sin problema, y seguir interactuando con el contenido digital. También es posible vivir una experiencia totalmente inmersiva, para cuando se quiere disfrutar de una película, jugar a un videojuego o usar otra aplicación.

“Lo que distingue a estos dispositivos de otros en el mercado es, en primer lugar, su diseño de alta gama y la experiencia de usuario intuitiva y revolucionaria que ofrecen (experiencia que muchos describen como mágica). Apple logró fusionar la elegancia con la funcionalidad de una manera que solo ellos saben hacer, evidenciando su capacidad para estar a años luz de la competencia en términos de innovación en hardware de consumo masivo”, agrega Brañas.

Presentado en junio del año pasado, la compañía había anticipado las posibilidades de inmersión que ofrecería su visor de realidad mixta Vision Pro. En enero confirmaron su venta a partir de febrero pasado en Estados Unidos, por un precio de US$ 3499 para el modelo con 256 GB de almacenamiento.

En estos últimos días circularon videos de su potencial uso para el mundo del real estate, algo que se irá comprobando en el próximo tiempo. “El enfoque de Apple no se limita solo al entretenimiento o al ocio como su competencia, sino que apunta a transformar el paradigma de uso de este tipo de tecnología abriendo un abanico de aplicaciones productivas. Esto es particularmente relevante en sectores como el real estate, tanto desde la perspectiva de la venta y compra, como desde el diseño y la planificación urbana”, concluye Brañas.