Vecina de Roger Federer: así es el lujoso castillo en Suiza donde Tina Turner vivió sus últimos años y eligió morir

escuchar

La icónica cantante Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años, y la noticia fue difundida por su representante a través de un comunidado: “La Reina del Rock and Roll falleció serenamente este miércoles a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo”.

El nombre verdadero de la cantante conocida por hits como “What’s Love Got To Do With It” es Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 y era oriunda de Brownsville, Tennessee.

Tina Turner en una producción de fotos en su casa en Küsnacht, Suiza Charlie Gates/The New York Times

La artista con las piernas más famosas del mundo había comprado el castillo con vista al agua donde transitó sus últimos días en 2020, por el que desembolsó la desopilante cifra de 70 millones de francos suizos (US$76 millones). La propiedad está compuesta por 10 edificaciones, un estanque, una piscina un muelle en el Lago Zúrich y es atravesada por un riachuelo. “Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí”, había dicho la expositora del rock en declaraciones para el New York Times en su cumpleaños número 80.

El castillo en cuestión fue construido hace más de 100 años y tiene en total 24.000 metros cuadrados. Está ubicado en los alrededores de la propiedad del astro del tenis Roger Federer, quien según medios de Suiza, también había sopesado la posibilidad de comprarse la misma propiedad que Turner antes de optar por adquirir otra ubicada más al este en el lago.

La casa de Tina Turner tiene una espectacular vista al lago

Algunas de las construcciones que forman parte de la propiedsad

La cantante y su marido compraron este castillo en 2020 y antes vivian en una casa alquilada

Sus fans ya dejaon velas y flores en la puerta del castillo al conocer la noticia

Erwin Bach, el esposo de la estrella de origen suizo y ejecutivo musical con quien se unió en matrimonio en 2013, dijo al momento de la compra de la propiedad que la adquisición era un paso lógico, pues ambos tienen la nacionalidad suiza ahora y “nos sentimos muy cómodos en Suiza”. Agregó que “debido a la pandemia y sus consecuencias nosotros, al igual que muchos otras personas, desafortunadamente estamos absteniéndonos de viajar”.

El matrimonio vivía en Suiza desde el año 1994. Tres años después de instalarse en la nación europea, Turner reveló el motivo de su mudanza en una entrevista con el difunto Larry King. “Dejé Estados Unidos porque mi éxito estaba en otro país y mi novio estaba en otro país”, dijo y señaló como ejemplo la popularidad de “Private Dancer” en el Reino Unido. “Básicamente, Europa ha sido un gran apoyo para mi música”, agregó.

Tina Turner y su esposo Erwin Bach se casaron en 2013 después de años de relación GROSBY GROUP - LA NACION

Antes de vivir en el castillo la pareja vivió por años en una casa alquilada en Suiza, precisamente en el pueblo de Kuesnacht, más cercano a la ciudad de Zúrich.

LA NACION