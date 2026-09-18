Saltar al contenido principal
LA NACION

Así es la casa familiar de Rafa Nadal en Mallorca: los detalles que se ven en su serie de Netflix

El tenista tardó 10 años en construir su propiedad

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
A través del documental de Netflix se pudo conocer mejor la casa de Rafael Nadal en Mallorca
A través del documental de Netflix se pudo conocer mejor la casa de Rafael Nadal en MallorcaInstagram

Rafael Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia y el segundo jugador masculino con más títulos de Grand Slam en singles (22), abrió las puertas de su intimidad a través de una docuserie de Netflix. Además de los testimonios de su familia —entre ellos, los de su tío y exentrenador Toni Nadal, su hermana, su madre y su esposa—, la producción permite conocer algunos detalles de su vida cotidiana y ver imágenes de su casa en Porto Cristo, Mallorca, la isla española donde nació y se crió.

Así es el comedor de la familia Nadal, que se pudo ver a través de una de las escenas de la docuserie del tenista
Así es el comedor de la familia Nadal, que se pudo ver a través de una de las escenas de la docuserie del tenistaNetflix

La historia de esta propiedad comenzó en 2013, cuando Nadal y Mery Perelló compraron una mansión con salida directa al mar por aproximadamente €4 millones, un 30% por debajo de su precio de publicación, según informó Idealista. El portal inmobiliario detalló que la vivienda tenía unos 1200 m² y se levantaba sobre un terreno de 7000 m² en primera línea de mar.

El tenista compró la propiedad al mar en 2013
El tenista compró la propiedad al mar en 2013

La ubicación tenía, además, una particularidad: la propiedad se encontraba frente a la casa de los padres del tenista, según publicó el medio español Vanitatis.

Otro dato no menor, que agradecen los habitantes del barrio, es que Nadal salvó la propiedad de ser demolida y reemplazada por un edificio de hasta 75 departamentos, que -según publicó en su día el Diario de Mallorca- atraía gran interés de parte de inversores suizos, alemanes y rusos.

El chalet antiguo tiene una gran escalera con acceso al mar construida sobre las rocas
El chalet antiguo tiene una gran escalera con acceso al mar construida sobre las rocas

Sin embargo, la vivienda original necesitaba una profunda transformación, es por eso que la demolió . Por problemas burocráticos, el español tardó años en poder habitarla y reformarla, por lo que junto a su esposa tuvieron que vivir mientras tanto en un edificio residencial y hasta en la casa de los padres de Nadal hasta conseguir los permisos adecuados. El proyecto estuvo bajo la supervisión del arquitecto mallorquín Tomeu Esteva.

Cómo es su casa actual

Ubicada en lo alto de un acantilado y con el Mediterráneo como protagonista, la propiedad tiene alrededor de 1500 m² habitables. Su diseño aprovecha especialmente las vistas y la conexión con el exterior.

Entre sus espacios se destaca una gran pileta con vistas al mar, además de gimnasio, amplias habitaciones, spa y diferentes sectores destinados al descanso.

Desde el mar Mediterráneo se ve la casa del tenista en lo alto del acantilado
Desde el mar Mediterráneo se ve la casa del tenista en lo alto del acantilado

La cercanía con el Mediterráneo tampoco es un detalle menor para Nadal, aficionado a la navegación y propietario de un yate. La vivienda cuenta con acceso al mar y espacio para su embarcación. Distintas publicaciones también señalan que la propiedad dispone de helipuerto.

El entorno suma otro atractivo. Porto Cristo, en la costa oriental de Mallorca, se caracteriza por un ritmo de vida más tranquilo que el de otros destinos turísticos de la isla y por su cercanía a diferentes recorridos y espacios naturales.

El tenista frecuentemente sube a sus redes sociales fotos mientras entrena o disfruta del día en su casa
El tenista frecuentemente sube a sus redes sociales fotos mientras entrena o disfruta del día en su casaInstagram

De hecho, el tenista confesó en una entrevista radial que los jóvenes de Manacor suelen tirarse al agua en un acantilado cercano y que en el recorrido suelen “cruzar por la propiedad”.

LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Cuánto hay que ganar para poder comprar un departamento
    1

    Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en septiembre 2026

  2. Los 2,5 millones de jóvenes que podrían transformar el mercado inmobiliario
    2

    Ni compran ni alquilan: los 2,5 millones de jóvenes que podrían transformar el mercado inmobiliario

  3. Lanzan créditos que se entregan en la firma del boleto (sin necesidad de escritura) para comprar departamentos en construcción
    3

    Lanzan créditos que se entregan en la firma del boleto (sin necesidad de escritura) para comprar departamentos en construcción

  4. Estos son los barrios que más subieron el precio de las propiedades en venta y los que más bajaron
    4

    Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en septiembre 2026