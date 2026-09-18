Así es la casa familiar de Rafa Nadal en Mallorca: los detalles que se ven en su serie de Netflix

Rafael Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia y el segundo jugador masculino con más títulos de Grand Slam en singles (22), abrió las puertas de su intimidad a través de una docuserie de Netflix. Además de los testimonios de su familia —entre ellos, los de su tío y exentrenador Toni Nadal, su hermana, su madre y su esposa—, la producción permite conocer algunos detalles de su vida cotidiana y ver imágenes de su casa en Porto Cristo, Mallorca, la isla española donde nació y se crió.

Así es el comedor de la familia Nadal, que se pudo ver a través de una de las escenas de la docuserie del tenista Netflix

La historia de esta propiedad comenzó en 2013, cuando Nadal y Mery Perelló compraron una mansión con salida directa al mar por aproximadamente €4 millones, un 30% por debajo de su precio de publicación, según informó Idealista. El portal inmobiliario detalló que la vivienda tenía unos 1200 m² y se levantaba sobre un terreno de 7000 m² en primera línea de mar.

El tenista compró la propiedad al mar en 2013

La ubicación tenía, además, una particularidad: la propiedad se encontraba frente a la casa de los padres del tenista, según publicó el medio español Vanitatis.

Otro dato no menor, que agradecen los habitantes del barrio, es que Nadal salvó la propiedad de ser demolida y reemplazada por un edificio de hasta 75 departamentos, que -según publicó en su día el Diario de Mallorca- atraía gran interés de parte de inversores suizos, alemanes y rusos.

El chalet antiguo tiene una gran escalera con acceso al mar construida sobre las rocas

Sin embargo, la vivienda original necesitaba una profunda transformación, es por eso que la demolió . Por problemas burocráticos, el español tardó años en poder habitarla y reformarla, por lo que junto a su esposa tuvieron que vivir mientras tanto en un edificio residencial y hasta en la casa de los padres de Nadal hasta conseguir los permisos adecuados. El proyecto estuvo bajo la supervisión del arquitecto mallorquín Tomeu Esteva.

Cómo es su casa actual

Ubicada en lo alto de un acantilado y con el Mediterráneo como protagonista, la propiedad tiene alrededor de 1500 m² habitables. Su diseño aprovecha especialmente las vistas y la conexión con el exterior.

Entre sus espacios se destaca una gran pileta con vistas al mar, además de gimnasio, amplias habitaciones, spa y diferentes sectores destinados al descanso.

Desde el mar Mediterráneo se ve la casa del tenista en lo alto del acantilado

La cercanía con el Mediterráneo tampoco es un detalle menor para Nadal, aficionado a la navegación y propietario de un yate. La vivienda cuenta con acceso al mar y espacio para su embarcación. Distintas publicaciones también señalan que la propiedad dispone de helipuerto.

El entorno suma otro atractivo. Porto Cristo, en la costa oriental de Mallorca, se caracteriza por un ritmo de vida más tranquilo que el de otros destinos turísticos de la isla y por su cercanía a diferentes recorridos y espacios naturales.

El tenista frecuentemente sube a sus redes sociales fotos mientras entrena o disfruta del día en su casa Instagram

De hecho, el tenista confesó en una entrevista radial que los jóvenes de Manacor suelen tirarse al agua en un acantilado cercano y que en el recorrido suelen “cruzar por la propiedad”.