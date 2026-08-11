Así son los cinco hoteles propiedad de Cristiano Ronaldo que ubican al delantero como un jugador relevante en el sector

A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo demostró ser un auténtico conquistador del fútbol, acumulando récords, títulos y reconocimientos en cada club donde jugó. Pero su visión estratégica no se limita al césped. El astro portugués trasladó su ambición a otro terreno: el mercado inmobiliario. Con inversiones millonarias en Europa, América y Medio Oriente, Ronaldo diversificó su fortuna con propiedades que reflejan su estilo de vida de lujo.

Los 5 hoteles de Cristiano Ronaldo

Además de su colección de propiedades personales, el futbolista incursionó en la industria hotelera con la cadena Pestana CR7, en alianza con el Grupo Pestana. Actualmente cuenta con cinco hoteles de lujo:

1. Pestana CR7 Lisboa

El Pestana CR7 Lisboa es el primer hotel de la cadena y se encuentra en el centro histórico de la capital portuguesa, cerca de la Plaza del Comercio y el río Tajo. Ubicado en un edificio renovado, cuenta con 83 habitaciones de diseño urbano y sofisticado, que combinan confort y tecnología de última generación.

El Pestana CR7 Lisboa es el primer hotel de la cadena y tiene 83 habitaciones tripadvisor

El hotel está decorado con detalles que evocan la identidad de Lisboa, como azulejos tradicionales y una paleta de colores cálidos. Además, ofrece un gimnasio, un restaurante y un bar con terraza, convirtiéndolo en un destino ideal para turistas y viajeros de negocios. Las tarifas por noche de la habitación más económica varían entre €96 y €400, dependiendo de la temporada.

2. Pestana CR7 Gran Vía Madrid

Hotel Pestana CR7 de la Gran Vía Pestana Hotel

La terraza del hotel Pestana CR7 en Gran Vía 29, Madrid Europa Press News - Europa Press

En España, el Pestana CR7 Gran Vía Madrid se encuentra en una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Sus instalaciones incluyen una terraza con vistas panorámicas y un ambiente que fusiona el lujo con un estilo vibrante, pensado tanto para turistas como para quienes buscan una escapada en el centro de Madrid. Los precios de la habitación básica comienzan en €130 y llegan casi a los €400, dependiendo las fechas.

3. Pestana CR7 Times Square

El Pestana CR7 Times Square, ubicado en Manhattan, Nueva York, refleja la energía vibrante de la ciudad. Situado a pocos minutos de Broadway y los principales atractivos de la zona, este hotel dispone de 176 habitaciones inspiradas en los colores y el arte de Portugal. Las habitaciones están diseñadas para ofrecer confort urbano, con tecnología integrada y mobiliario de alta calidad. El concepto moderno y funcional se complementa con un restaurante que fusiona gastronomía internacional y un bar con un ambiente sofisticado. Las tarifas por noche oscilan entre €100 y €700, dependiendo de la temporada y el tipo de habitación, convirtiéndolo en una opción ideal para viajeros que buscan una experiencia cosmopolita en el corazón de Nueva York.

4. Pestana CR7 Marrakech

Este complejo hotelero fue inaugurado a principios del 2022 Instagram Pestana CR7 Marrakech

El hotel posee 174 habitaciones Instagram Pestana CR7 Marrakech

En Marruecos, el Pestana CR7 Marrakech combina el estilo moderno con la riqueza cultural de la ciudad. Su diseño incorpora materiales y colores típicos de la arquitectura local, brindando un ambiente exclusivo con toques marroquíes. Su ubicación estratégica permite explorar la vibrante vida de Marrakech con todas las comodidades de un hotel de lujo. Durante casi todo el año mantiene un precio de alrededor €200 por noche; sin embargo, en julio de 2027 los precios de la habitación básica ascienden a €800.

5. Pestana CR7 Funchal (Isla de Madeira, Portugal)

En el 2016 Ronaldo inauguró un CR7 en su ciudad de origen, Funchal, en la isla de Madeira, Portugal

En 2016 Ronaldo inauguró un hotel, Pestana CR7, en su ciudad de origen, Funchal, en la isla de Madeira, Portugal. Su principal diferencial es su rooftop, con vista al puerto y a la ciudad. Además, el hotel tiene sauna, restaurante y gimnasio al aire libre. Un dato no menor es que el museo de CR7 también se encuentra en las inmediaciones.

Los precios varían según la temporada, pero para el caso de una habitación simple comienzan en €158 y alcanzan los €300 por noche.