Blake Lively, la actriz de “Gossip Girl”: acumula cada vez más millones de dólares de deuda en su propiedad

Blake Lively, conocida por interpretar a Serena van der Woodsen en la serie Gossip Girl, vuelve a estar en el foco de la atención pública. Esta vez no por su conflicto legal con Justin Baldoni, a quien demandó por presunto acoso sexual durante el rodaje de It Ends with Us. Tampoco por su polémica entrevista con la periodista noruega Kjersti Flaa, en la que la actriz “felicitó por su panza” y la periodista no estaba embarazada.

Blake Lively demandó a Justin Baldoni, por presunto acoso sexual durante el rodaje de It Ends with Us ANGELA WEISS - AFP

En esta ocasión, el conflicto involucra una propiedad ubicada en la ciudad de Lewisboro, al norte del estado de Nueva York. Lively y su esposo, Ryan Reynolds, adquirieron la finca en 2018. Dos años después, compraron una vivienda de cuatro dormitorios valuada en US$1,6 millones y cuatro terrenos linderos.

Así se ve la propiedad ubicada en la ciudad de Lewisboro, al norte del estado de Nueva York Instagram

La propiedad, ubicada a 96 km del norte de Manhattan, se asienta sobre una extensa finca que la actriz describió como un “paraíso” donde prima la privacidad. Una suerte de refugio para alejarse de la exposición pública. Sin embargo, el ambicioso proyecto aún no está terminado y las obras ya se extendieron por más de ocho años.

Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, adquirieron la finca en 2018 Instagram

Según publicó el Daily Mail, en base a documentos del condado de Westchester, el emprendimiento acumula más de US$2,1 millones en reclamos de contratistas que aseguran no haber cobrado por los trabajos realizados.

La deuda más importante corresponde a Flower Construction, una empresa especializada en construcciones de lujo que, según informó The New York Post, reclama US$1,35 millones por tareas que incluyeron estructura, sistemas de climatización, plomería, electricidad, paneles de yeso, mampostería, impermeabilización, pintura y carpintería.

¿Cómo es el proyecto?

En la finca, la pareja proyectaba construir una residencia principal de 1347 m², una casa adosada a la piscina de 307 m², una pileta de 93 m² y un gimnasio de 158 m². Según medios locales, las obras habrían quedado paralizadas hacia finales de 2025 y principios de 2026.

En la finca, la pareja proyectaba construir una residencia principal de 1347 m² y otros espacios anexos Instagram

El abogado de Reynolds y Lively, Michael Sirignano, confirmó que la intención de la pareja era convertir esta propiedad en su residencia principal junto a sus cuatro hijos: James (11 años); Inez (9); Betty (6); y Olin (3).

Estas declaraciones surgieron luego de que circularan rumores sobre una posible mudanza de la familia al Reino Unido para alejarse de las repercusiones mediáticas del conflicto con Baldoni. Según distintas versiones, una de las razones sería el vínculo de Reynolds con el club galés Wrexham A.F.C., del que es copropietario.

Circularan rumores sobre una posible mudanza de la familia al Reino Unido para alejarse de las repercusiones mediáticas del conflicto con Baldoni Instagram

Además de esta propiedad, la pareja posee otras dos residencias en Estados Unidos. Una de ellas está en Pound Ridge, una localidad residencial del condado de Westchester, que compraron por US$5,7 millones y cuenta con siete dormitorios, seis baños y una casa de huéspedes.

También poseen un refugio urbano en el barrio de Tribeca, en Nueva York: un loft de estilo moderno que fue remodelado en 2014.